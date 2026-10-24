Segundo turno: 7 comédias sobre eleições para assistir no fim de semana

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Com a chegada do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25, o clima eleitoral também pode servir de inspiração para quem procura um filme para assistir no fim de semana.

Entre candidatos que não conseguem mentir, políticos que fazem de tudo para conquistar votos e até uma eleição decidida por uma única pessoa, o cinema já transformou as disputas pelo poder em histórias de comédia.

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Pensando nisso, o Cineinsite reuniu sete filmes que abordam o universo das eleições de maneira bem-humorada, com produções brasileiras e internacionais estreladas por nomes como Leandro Hassum, Eddie Murphy, Reese Witherspoon e Will Ferrell.

1. O Candidato Honesto (2014)

Foto: Divulgação

Imagine um candidato à Presidência da República que, justamente às vésperas do segundo turno, perde a capacidade de mentir. Essa é a premissa da comédia brasileira protagonizada por Leandro Hassum.

Na trama, João Ernesto Praxedes é um político envolvido em esquemas de corrupção e que está próximo de conquistar a Presidência. Tudo muda quando sua avó lança uma mandinga que o impede de contar mentiras.

A partir daí, discursos, entrevistas e compromissos de campanha se transformam em situações constrangedoras, enquanto o candidato tenta lidar com sua nova condição.

2. Os Candidatos (2012)

Foto: Divulgação

Estrelada por Will Ferrell e Zach Galifianakis, a comédia acompanha uma disputa eleitoral para o Congresso dos Estados Unidos que sai completamente do controle.

Cam Brady é um político experiente que vê sua posição ameaçada após cometer uma gafe pública. Aproveitando o momento, empresários influentes decidem apoiar Marty Huggins, um candidato inexperiente e de personalidade bastante diferente.

O que começa como uma disputa convencional se transforma em uma sequência de provocações, ataques pessoais e estratégias cada vez mais extravagantes para conquistar o eleitorado.

3. Promessas de Um Cara de Pau (2008)

Foto: Divulgação

E se uma eleição presidencial inteira dependesse do voto de apenas uma pessoa? É o que acontece nesta comédia estrelada por Kevin Costner.

Bud Johnson é um pai solteiro que leva a vida sem grandes preocupações e demonstra pouco interesse por política. Entretanto, depois de uma confusão envolvendo sua filha e uma votação, ele acaba se tornando o eleitor mais disputado dos Estados Unidos.

Com a eleição dependendo de sua decisão, os candidatos passam a fazer de tudo para conquistar seu apoio. Enquanto isso, Bud precisa lidar com a atenção inesperada e a responsabilidade de seu voto.

4. Eleição (1999)

Foto: Divulgação

Nem toda disputa eleitoral acontece nos corredores do Congresso ou nos palácios presidenciais. Em Eleição, estrelado por Reese Witherspoon e Matthew Broderick, o cenário é uma escola norte-americana.

Tracy Flick é uma estudante extremamente dedicada que deseja se tornar presidente do conselho estudantil. Seus planos, porém, são ameaçados quando um professor decide incentivar outro aluno a entrar na disputa.

A competição ganha novos participantes e se transforma em uma sucessão de rivalidades, disputas pessoais e situações inesperadas. Dirigido por Alexander Payne, o longa utiliza a eleição escolar para construir uma sátira sobre ambição e poder.

5. Um Distinto Cavalheiro (1992)

Foto: Divulgação

Na comédia estrelada por Eddie Murphy, o golpista Thomas Jefferson Johnson descobre uma maneira bastante peculiar de entrar para a política: aproveitar a semelhança de seu nome com o de um congressista falecido.

Ele decide disputar uma eleição especial e consegue chegar ao Congresso dos Estados Unidos, mesmo sem experiência política.

Já em Washington, o personagem percebe que o ambiente oferece oportunidades para seus antigos interesses. A situação rende uma sátira sobre os bastidores do poder, os interesses financeiros e as negociações políticas.

6. Casal Improvável (2019)

Foto: Divulgação

Política e romance se misturam nesta comédia estrelada por Charlize Theron e Seth Rogen.

Charlotte Field é a secretária de Estado dos Estados Unidos e se prepara para concorrer à Presidência quando reencontra Fred Flarsky, um jornalista que ela conheceu durante a adolescência.

Precisando de alguém para escrever seus discursos, Charlotte decide contratar Fred. A aproximação entre os dois, entretanto, acaba despertando uma paixão inesperada, provocando situações embaraçosas para a equipe de campanha.

O filme combina os preparativos para uma candidatura presidencial com os conflitos de uma comédia romântica.

7. Mera Coincidência (1997)

Foto: Divulgação

Com Robert De Niro e Dustin Hoffman no elenco, Mera Coincidência apresenta uma sátira sobre comunicação política e manipulação da opinião pública.

A poucos dias de uma eleição presidencial nos Estados Unidos, um escândalo ameaça a campanha de reeleição do presidente. Para tentar desviar a atenção do público, seus assessores recorrem a um produtor de Hollywood.

A solução encontrada é criar uma guerra fictícia contra a Albânia, com direito a imagens e narrativas produzidas especialmente para convencer a população.

Dirigido por Barry Levinson, o longa utiliza o humor ácido para explorar a relação entre política, publicidade e fabricação de acontecimentos.