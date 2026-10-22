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CINEMA PARA TODOS

Interior da Bahia recebe sessão gratuita de cinema ao ar livre

Comunidade rural terá exibição de animação da Disney, pipoca e algodão-doce gratuitos

Beatriz Santos
Por
Filme acompanha a história da família Madrigal
Filme acompanha a história da família Madrigal - Foto: Reprodução | Disney

Assistir a um filme em uma tela de cinema, com direito a pipoca e diversão ao ar livre, vai fazer parte da programação dos moradores de uma comunidade rural da Bahia nesta sexta-feira, 23. A iniciativa busca transformar uma noite comum em uma oportunidade de encontro, cultura e entretenimento para pessoas de diferentes idades.

A sessão gratuita será realizada a partir das 18h, na comunidade de Monte Líbano, em frente ao Convento, em Mata de São João. A programação é aberta ao público e também deve reunir moradores de localidades vizinhas, com uma atração voltada para crianças, jovens e adultos.

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A experiência terá exibição de um filme de animação da Disney, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. Para garantir mais conforto durante a sessão, também serão disponibilizadas cadeiras para o público acompanhar a história.

A ação faz parte do projeto Mais Comunidade, promovido pelo Bracell Social, braço de investimento social da Bracell, que leva cinema a zonas rurais do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste Baiano. A proposta é ampliar o acesso à cultura e ao lazer em regiões onde assistir a um filme em uma tela de cinema pode ser uma experiência inédita.

Animação da Disney será atração da sessão gratuita

O público poderá assistir a Encanto, animação que acompanha a extraordinária família Madrigal, que vive em uma casa mágica na Colômbia, protegida por montanhas e cercada por mistérios. Cada integrante da família recebe um dom especial, utilizado para ajudar a comunidade, com exceção de Mirabel.

Quando percebe que a magia que protege sua família está ameaçada, a jovem parte em uma jornada para salvar o milagre e descobrir segredos que envolvem suas origens. A narrativa aborda temas como acolhimento, diferenças, união e a importância dos vínculos comunitários.

“O filme traz uma mensagem importante de proteção da comunidade, evidenciando que o verdadeiro valor das pessoas e dos laços que nos unem não está na utilidade ou na perfeição de seus dons, mas na capacidade de apoiar uns aos outros, acolher as diferenças e crescer juntos", afirma Cíntia Liberato, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell no Nordeste.

"E é exatamente nisso que acreditamos: que a comunidade e a Bracell, juntas, podem construir laços fortes, contribuindo mutuamente para o desenvolvimento da região”, completa.

Projeto leva cinema a comunidades rurais da Bahia

Iniciada em setembro, a iniciativa já passou por localidades como Lagoa de Baixa, em Rio Real; Pedras, em Catu; e Cepel, em Santo Amaro. A proposta do Mais Comunidade é proporcionar sessões de cinema ao ar livre e aproximar moradores de atividades culturais e de lazer.

Segundo a gestora, a ação também busca alcançar pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a um filme em uma tela de cinema, ampliando o acesso a experiências culturais fora dos grandes centros.

Comunidade rural terá exibição de animação da Disney
Comunidade rural terá exibição de animação da Disney - Foto: Reprodução

Depois da passagem por Monte Líbano, o projeto seguirá para comunidades de Conde, Itanagra e Cardeal da Silva.

Programação terá interação com moradores

Além da exibição do filme, a programação prevê um momento de interação entre a equipe da Bracell e os moradores, com distribuição de brindes e um bate-papo sobre preservação ambiental e diálogo com a comunidade.

A proposta é fazer da sessão não apenas uma oportunidade de entretenimento, mas também um espaço de convivência e aproximação entre os participantes.

Sessão gratuita de cinema do projeto Mais Comunidade

  • Quando: Sexta-feira, 23 de outubro, às 18h
  • Onde: Comunidade de Monte Líbano, em frente ao Convento, em Mata de São João
  • Entrada gratuita
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