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NOVIDADES!

Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)

Novos realities, romances e séries de ficção científica chegam à plataforma.

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena da série Outlander: Blood of my Blood.
Cena da série Outlander: Blood of my Blood. - Foto: Divulgação

Quem está em busca de algo novo para assistir no Disney+ já pode preparar a lista. Entre os lançamentos da semana de 2 a 8 de novembro, o streaming reúne filmes e séries de diferentes gêneros, com opções para públicos variados.

Para quem gosta de reality shows, as novidades incluem novas temporadas de The Kardashians e The Voice Brasil. Já os fãs de ficção científica e histórias de super-heróis podem acompanhar VisionQuest, enquanto quem prefere romances encontra produções como A Imperatriz se Casou Novamente.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com séries, documentários e realities que chegam ao Disney+ nesta semana, para ajudar o público a encontrar a próxima história para acompanhar.

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Confira os lançamentos da Disney+ nesta semana (02 a 08/11)

Séries

A Imperatriz se Casou Novamente

Imagem ilustrativa da imagem Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)
Foto: Divulgação

Baseada em um webtoon de sucesso, a série acompanha a imperatriz Navier, cujo casamento com o imperador Sovieshu entra em crise quando ele se apaixona por uma escrava fugitiva. Diante da situação, ela aceita o divórcio sob uma condição: poder se casar com o príncipe herdeiro de um reino rival.

  • Estreia: 3 de novembro (terça-feira)
  • Episódios: quatro capítulos iniciais, com novos episódios às quartas-feiras.
  • Gênero: Romance.

Tudo É Justo – 2ª temporada

As advogadas do escritório Grant, Ronson & Greene retornam para uma temporada marcada por escândalos, segredos e conflitos. Estrelada por Naomi Watts, Sarah Paulson, Kim Kardashian e Niecy Nash, a produção também terá a participação do brasileiro Cauã Reymond.

  • Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)
  • Episódios: três capítulos iniciais, seguidos de novos episódios às quartas-feiras.
  • Gênero: Drama jurídico.

Fingida

Após sofrer um acidente de carro, Sonny Cooke começa a suspeitar que sua mãe foi substituída por outra pessoa. Como ninguém acredita em suas desconfianças, ele precisa provar que há algo errado em sua própria casa.

  • Lançamento: novos episódios todas as terças-feiras.
  • Gênero: Drama.

VisionQuest

Imagem ilustrativa da imagem Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)
Foto: Divulgação

Após escapar de quem pretendia transformá-lo em arma, Visão tenta encontrar um novo propósito. No entanto, sua vida escondida muda quando uma recompensa por sua cabeça o obriga a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a reencarnação de seu filho.

  • Novos episódios: 4 e 11 de novembro (final de temporada).
  • Gênero: Ficção científica.

Outlander: Blood of My Blood – 2ª temporada

Na nova temporada da prequela de Outlander, famílias e casais enfrentam novos desafios enquanto o exército jacobita se prepara para uma batalha nas Terras Altas da Escócia. Os clãs precisam decidir de que lado ficar.

  • Novos episódios: novos episódios todos os sábados.
  • Gênero: Romance.

Até que se Prove o Contrário – 4ª temporada

Após um ataque brutal atingir sua família e seu escritório de advocacia, Jax Stewart enfrenta uma série de desafios profissionais e pessoais. Um escândalo envolvendo um de seus clientes mais fiéis ameaça o futuro de sua empresa.

  • Novos episódios: novos episódios todas as terças-feiras.
  • Gênero: Drama jurídico.

Entre os Nossos Passos

A série sul-coreana acompanha Minjae, um doutorando em robótica que perdeu uma das pernas após uma doença, e Yujin, uma jovem que abandonou o curso de moda. Os dois se aproximam quando ela descobre um novo interesse pela robótica e um romance começa a surgir.

  • Novos episódios: todas as segundas-feiras.
  • Gênero: Comédia romântica.

Verdade Oculta – 2ª temporada

A produção acompanha Lee Raybon, um jornalista cidadão de Tulsa que se dedica a investigar casos de corrupção e revelar segredos da cidade. Sua busca pela verdade, porém, frequentemente o coloca em situações perigosas.

  • Novos episódios: todas as quarta-feiras.
  • Gênero: Drama.

Amor, Doce Amor

Um designer espacial sul-coreano perde tudo e decide recomeçar a vida em uma ilha japonesa. Lá, conhece uma produtora de morangos e, apesar das diferenças entre os dois, um mal-entendido acaba aproximando o casal.

  • Novos episódios: todas as quarta-feiras.
  • Gênero: Comédia romântica.

The Kardashians – 8ª temporada

Imagem ilustrativa da imagem Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)
Foto: Divulgação

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie retornam em uma temporada marcada por novos relacionamentos, mudanças pessoais e desafios na administração de seus negócios e impérios.

  • Novos episódios: todas as quinta-feiras.
  • Gênero: Reality.

Scrubs – 2ª temporada

J.D., Turk e Elliot retornam ao hospital Sacred Heart em uma nova fase de suas carreiras. Agora como médicos experientes, eles precisam equilibrar os desafios profissionais e pessoais enquanto orientam uma nova geração.

  • Novos episódios: 5 de novembro.
  • Gênero: Comédia.

Tokyo Revengers: Arco da Guerra dos Três Titãs – 3ª temporada

Após os acontecimentos do Arco Tenjiku, Takemichi acredita ter conquistado o futuro pelo qual tanto lutou. No entanto, o desaparecimento de Mikey o leva novamente ao passado, onde três grupos disputam o poder.

  • Novos episódios: todas as sexta-feiras.
  • Gênero: Anime.

Produções brasileiras

The Voice Brasil 2026

Imagem ilustrativa da imagem Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)
Foto: Divulgação

O reality musical retorna com apresentação de Tiago Leifert e Gaby Cabrini. Matheus & Kauan seguem como técnicos e dividem as cadeiras com Diogo Nogueira, Lauana Prado e Paulo Ricardo. A atração tem transmissão simultânea no SBT e no Disney+.

  • Novos episódios: todos os domingos.
  • Gênero: Reality musical.

Documentários

Lobos de Perto com Bertie Gregory

Imagem ilustrativa da imagem Filmes e séries do Disney+ que acabaram de chegar nesta semana (02 a 08/11)
Foto: Divulgação

O explorador Bertie Gregory retorna à Baía de Hudson, no Ártico canadense, para acompanhar uma alcateia liderada por Kona. Em meio ao inverno rigoroso e à escassez de alimentos, os lobos precisam enfrentar desafios para sobreviver e caçar presas muito maiores que eles.

  • Estreia: 6 de novembro (sexta-feira).
  • Gênero: Documentáriode natureza.
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