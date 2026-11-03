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Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta terça (03/11)

Drama biográfico retrata a trajetória de um dos maiores boxeadores

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde.
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde. - Foto: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta terça-feira, 03, um drama biográfico sobre a trajetória de um dos maiores nomes da história do boxe mundial.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta terça-feira, 03, é 'George Foreman: Sua História', estrelado por Khris Davis, conhecido por participações em 'Judas e o Messias Negro' e 'Atlanta', vencedor do Oscar de Melhor Ator por 'O Último Rei da Escócia'.

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Na trama, o público acompanha a trajetória de George Foreman, que encontrou no boxe uma maneira de canalizar a raiva e transformar as dificuldades em motivação. O drama mostra os desafios e as conquistas que marcaram sua carreira até o reconhecimento mundial.

O filme é dirigido por George Tillman Jr. e baseado na história de um dos grandes nomes do boxe mundial.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de George Foreman: Sua História

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Tags

filmes Sessão da Tarde TV Globo

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