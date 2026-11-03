Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta terça (03/11)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta terça-feira, 03, um drama biográfico sobre a trajetória de um dos maiores nomes da história do boxe mundial.

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta terça-feira, 03, é 'George Foreman: Sua História', estrelado por Khris Davis, conhecido por participações em 'Judas e o Messias Negro' e 'Atlanta', vencedor do Oscar de Melhor Ator por 'O Último Rei da Escócia'.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na trama, o público acompanha a trajetória de George Foreman, que encontrou no boxe uma maneira de canalizar a raiva e transformar as dificuldades em motivação. O drama mostra os desafios e as conquistas que marcaram sua carreira até o reconhecimento mundial.

O filme é dirigido por George Tillman Jr. e baseado na história de um dos grandes nomes do boxe mundial.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de George Foreman: Sua História