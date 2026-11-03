Bahia Filmes firma acordo com RioFilme para impulsionar o audiovisual

A Bahia e o Rio de Janeiro firmaram um acordo de cooperação técnica para impulsionar o audiovisual brasileiro, com ações voltadas à atração de investimentos, à inovação e à democratização do acesso ao setor.

A parceria entre a Bahia Filmes e a RioFilme foi assinada durante o RioMarket 2026, em outubro, no âmbito do Festival do Rio, e prevê a integração de estratégias para fortalecer a produção e a circulação de obras nacionais.

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O acordo estabelece uma agenda conjunta de compartilhamento de conhecimentos, tecnologias, metodologias e experiências de gestão pública. A iniciativa busca aproximar os mercados audiovisuais dos dois estados, estimular novos modelos de negócios e ampliar a competitividade das empresas do setor.

Parceria busca atrair produções e novos investimentos

Entre as iniciativas previstas está o fortalecimento da articulação entre a Bahia Film Commission e a Rio Film Commission, com troca de experiências sobre mecanismos de incentivo à realização de filmagens, como o cash rebate, além da identificação de oportunidades de negócios.

O documento também prevê estímulo às coproduções regionais e nacionais e ações para ampliar a inserção do audiovisual brasileiro nos mercados nacional e internacional.

A cooperação foi assinada pelos presidentes das instituições, Pola Ribeiro, da Bahia Filmes, e Leonardo Jasmin Edde, da RioFilme. As ações serão realizadas sem transferência de recursos financeiros entre as empresas públicas.

Acordo prevê intercâmbio entre observatórios e políticas públicas

A cooperação está organizada em três eixos estratégicos. O primeiro contempla inteligência, inovação, gestão e governança digital, com intercâmbio de experiências entre o Observatório do Audiovisual da Bahia (OBA) e o Observatório do Audiovisual Carioca.

A proposta inclui ainda o desenvolvimento de indicadores e instrumentos de avaliação de políticas públicas, com o objetivo de aprimorar a gestão e contribuir para o planejamento do setor.

O segundo eixo é voltado à competitividade, aos investimentos e à conexão com os mercados. Já o terceiro reúne ações de acesso, desenvolvimento territorial e formação de público.

Cinema nas periferias e no interior também está no plano

A democratização do audiovisual é um dos focos da parceria. Entre as medidas previstas estão a troca de experiências entre o Circuito Bahia Filmes e o Circuito Cine Carioca, além de iniciativas de comunicação, promoção e ampliação do acesso às produções.

O acordo também prevê atenção à interiorização das atividades e à expansão das oportunidades nas periferias, com ações voltadas à formação de público e ao fortalecimento da presença do audiovisual em diferentes territórios.

Bahia Filmes e RioFilme reúnem experiências distintas

Criada pela Lei Estadual nº 14.877/2025, a Bahia Filmes é uma empresa pública do Governo da Bahia com a missão de promover o desenvolvimento econômico, cultural, científico e tecnológico do audiovisual baiano, incluindo os segmentos de animação e jogos digitais.

A RioFilme, por sua vez, foi fundada em 1992 e acumula mais de três décadas de atuação em políticas públicas para o audiovisual na cidade do Rio de Janeiro.

Acordo foi anunciado em debate sobre cidades criativas

A assinatura ocorreu durante o painel “Cidades Criativas e Rio 021”, no RioMarket 2026, encontro que discutiu políticas públicas para atração de produções, valorização de empresas e profissionais locais e formação de público.

O debate também abordou a relação do audiovisual com o turismo e outras atividades da economia criativa. A programação contou com a participação da MultiRio e do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que apresentaram a experiência da série Rio 021.