Brasil no Oscar? Lista para Globo de Ouro põe Feito Pipa em situação difícil

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O filme ‘Feito Pipa’, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027, vai percorrer um caminho difícil pela frente. A obra nacional aparece na 16ª posição em lista de possíveis indicados ao Globo de Ouro, que é visto como uma espécie de prévia da premiação máxima do cinema.

A revista norte-americana Variety publicou, na segunda-feira, 2, uma relação de quem deve ser lembrado pelos votantes do Globo de Ouro em todas as categorias.

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A lista de indicados será revelada em 7 de dezembro, e a cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 10 de janeiro.

Melhor filme de língua não inglesa

As apostas principais no quesito melhor filme de língua não inglesa são:

‘ A Bola Preta ’ (Espanha)

’ (Espanha) ‘ Minotauro ’ (França)

’ (França) ‘ Amor Possível ’ (Coreia do Sul)

’ (Coreia do Sul) ‘ Fjord ’ (Romênia)

’ (Romênia) ‘ O Sentido da Vida ’ (Japão)

’ (Japão) ‘ Rose ’ (Áustria).

A animação ‘Iron Boy’ (França), ‘Godzilla Minus Zero’ (Japão), ‘A Terra do Meu Pai’ (Polônia) e ‘Mulher Desconhecida’ (Dinamarca) seriam os azarões da categoria.

Já Feito Pipa aparece apenas em um terceiro bloco de concorrentes, atrás ainda de ‘La Gradiva’ (Espanha), ‘Everytime’ (Alemanha), ‘Covarde’ (Bélgica), ‘Filipiñana’ (Filipinas) e ‘Ben'Imana’ (Ruanda).

Feito Pipa ainda não tem distribuidora nos Estados Unidos

O longa dirigido por Allan Deberton e estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, ainda não tem uma distribuidora nos Estados Unidos para fazer campanha com os votantes. Essa é uma das principais desvantagens do filme.

A Bola Preta tem a Netflix por trás, o que aumenta sua visibilidade e deve lhe render outras indicações, inclusive a de Melhor Filme e Melhor Direção.

Campanha de Feito Pipa decolando

Lázaro Ramos tem feito a sua parte para ajudar Feito Pipa. Ele está em Los Angeles no momento para divulgar o projeto, que teve uma exibição no domingo, 1º, no LABRFF (Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, na sigla em inglês).

A sessão ainda rendeu uma festa de aniversário para o baiano, que completou 48 anos ao lado de parte do elenco e da equipe.

A lista da Variety foi assinada por Clayton Davis, especialista em premiações da revista. Ele virou um dos maiores defensores de Fernanda Torres na época de 'Ainda Estou Aqui', em 2024, e foi considerado um dos responsáveis pela vitória da atriz no Globo de Ouro e pela consagração do longa brasileiro no Oscar 2025.

O profissional também fez campanha por Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’, em 2025. O repórter acompanha de perto o cinema nacional e ajuda a aumentar sua visibilidade nos bastidores da indústria cinematográfica.