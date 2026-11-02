Jeep anuncia versão limitada de SUV com a Marvel; veja modelo

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Três meses após chegar ao mercado, o Jeep Avenger está prestes a ganhar uma nova série especial. Depois da edição comemorativa de 85 anos da fabricante, o SUV de entrada terá uma versão limitada desenvolvida em parceria com a Marvel.

A novidade foi anunciada pela própria Jeep, que divulgou as primeiras imagens do modelo.

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Até o momento, a Jeep não informou o preço, a data oficial de lançamento nem a quantidade de unidades que serão produzidas. No entanto, o teaser apresenta uma contagem regressiva de pouco mais de um mês, indicando que a apresentação pode ocorrer em 15 de dezembro de 2026, mesma data prevista para a estreia do filme Vingadores: Doutor Destino.

Carro da parceria entre a Jeep e a Marvel - Foto: Divulgação | Jeep

Avenger terá referências a diferentes heróis da Marvel

As imagens divulgadas pela Jeep mostram o SUV em um ambiente escuro, com iluminação esverdeada e elementos visuais associados ao universo dos super-heróis.

Na parte externa, o destaque é um adesivo que ocupa boa parte do capô e reúne os logotipos dos Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e Pantera Negra.

A escolha indica que a edição especial não será dedicada a um único personagem, mas reunirá referências a diferentes grupos e heróis da Marvel.

Carro da parceria entre a Jeep e a Marvel - Foto: Divulgação | Jeep

A carroceria do Jeep Avenger terá pintura laranja, enquanto as sete fendas características da Jeep continuam presentes na dianteira.

O modelo também mantém a assinatura luminosa horizontal na grade, característica que indica a utilização da versão topo de linha Limited como base para a série especial.

No interior, a parceria aparece em detalhes como o logotipo dos Vingadores bordado nos encostos dos bancos dianteiros, etiqueta da Marvel e costuras vermelhas.

As portas também receberam a inscrição "Heroes Assemble", expressão que pode ser traduzida como “Heróis, reúnam-se!” e faz referência ao chamado utilizado pelos Vingadores.

O painel completa a personalização com os logotipos da Marvel e da Jeep posicionados lado a lado.

Carro da parceria entre a Jeep e a Marvel - Foto: Divulgação | Jeep

Motor híbrido leve terá 116 cv

Na parte mecânica, o Avenger especial deve manter o conjunto híbrido leve (MHEV) já utilizado pelo SUV. A configuração combina o motor Turbo 200 1.0 turbo flex, de três cilindros e 12 válvulas com injeção direta, a um sistema elétrico de 12 volts.

O motor elétrico entrega 4 cv e 1 kgfm de torque, mas não movimenta as rodas sozinho. Sua função é auxiliar o propulsor a combustão durante partidas e retomadas. A transmissão é automática do tipo CVT, com sete marchas simuladas.

Jeep Avenger Limited - Foto: Divulgação | Jeep

O conjunto também equipa modelos como Fiat Pulse e Fastback, além dos Peugeot 208 e 2008.

No Jeep Avenger, porém, o motor foi recalibrado para entregar 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com qualquer combustível. Nos demais veículos citados, a potência chega a 130 cv.

Segundo a Jeep, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos e alcança velocidade máxima de 185 km/h. São três modos de condução disponíveis: Normal, Sport e All Terrain.

Qual a autonomia do Jeep Avenger?

A autonomia do Jeep Avenger varia de acordo com o combustível utilizado, sendo ele: Etanol ou Gasolina. Veja a autonomia do modelo.

Etanol

Na cidade: 8,8 km/l;

Na estrada: 9,4.

Gasolina ou Diesel

Na cidade: 12,7 km/l;

Na estrada: 13,5 km/l.

Equipamentos devem seguir versão Limited

Como a série especial deve ter como base a configuração Limited, a expectativa é que mantenha os equipamentos da versão mais completa. Entre os itens estão central multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, painel de instrumentos de 10,25 polegadas e freio de estacionamento eletrônico.

Jeep Avenger Limited - Foto: Divulgação | Jeep

Na lista de segurança, são esperados seis airbags, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e câmera com visão de 360 graus, entre outros recursos.

Jeep já havia aproximado o Avenger da Marvel

A parceria entre a Jeep e a Marvel já havia aparecido em outras ações. Em setembro de 2026, a fabricante lançou uma campanha publicitária na qual o Avenger enfrentava desafios inspirados em vilões como Thanos, Magneto, Ultron e Galactus.

Antes disso, em agosto, durante o Festival Interlagos, a marca apresentou um showcar personalizado com referências ao Doutor Destino, personagem associado ao filme Vingadores: Doutor Destino.

O veículo recebeu envelopamento verde, rodas personalizadas, adesivos na carroceria e detalhes exclusivos no interior.