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LEILÃO

Carro de Ayrton Senna é arrematado por R$ 6 milhões

Valor final superou com folga as estimativas iniciais

Rodrigo Tardio
Por
Esportivo entrega 274 cv de potência e 29 kgfm de torque na especificação europeia
Esportivo entrega 274 cv de potência e 29 kgfm de torque na especificação europeia - Foto: Reprodução

O Honda NSX 1991 que pertenceu à frota pessoal de Ayrton Senna foi arrematado por 871 mil libras (cerca de R$ 6,3 milhões) em leilão da RM Sotheby’s, em Londres.

O valor final superou com folga as estimativas iniciais para o exemplar de chassi T000233, conservado na pintura original Formula Red, com teto preto e interior em couro escuro.

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​Mais do que o apelo histórico pela ligação com o piloto brasileiro, o modelo simboliza um marco na indústria automobilística.

Projetado nos anos 1990 para rivalizar com esportivos de Ferrari e Porsche, o NSX inovou ao combinar alto desempenho com usabilidade no dia a dia.

​Engenharia de pista

​Equipado com o motor V6 3.0 aspirado (C30A) em posição central-traseira, o esportivo entrega 274 cv de potência e 29 kgfm de torque na especificação europeia.

A transmissão manual de cinco marchas leva a força às rodas traseiras, alcançando a velocidade máxima de 265 km/h.

​O acerto mecânico priorizou a entrega progressiva de potência em altas rotações, impulsionado pelo sistema de comando de válvulas VTEC.

O modelo também entrou para a história como o primeiro carro de produção em série construído com estrutura monocoque 100% em alumínio, reduzindo o peso para 1.365 kg sem comprometer a rigidez.

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Dedo do campeão

​O projeto começou em 1985 sob liderança do engenheiro Shigeru Uehara, com design inspirado na cabine do caça F-16 para otimizar a visibilidade do motorista.

​A participação de Senna foi decisiva na fase final de testes. Em 1989, após pilotar o protótipo no circuito de Suzuka, o brasileiro apontou a necessidade de reforçar a estrutura.

A observação levou os engenheiros a aumentarem a rigidez torcional do monobloco em 50%, além de recalibrarem a suspensão.

​A produção teve início em 1990, na fábrica de Tochigi, com montagem artesanal limitada a 25 unidades por dia — o que gerou filas de espera de até três anos.

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ayrton senna Honda NSX leilão

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