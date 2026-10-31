Volkswagen prepara novo UP elétrico para rivalizar com a BYD; veja preço

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A Volkswagen trabalha no desenvolvimento de um novo carro elétrico de entrada que poderá trazer de volta o nome Up!, que saiu de linha no Brasil em 2021, para rivalizar com a BYD no mercado. Inicialmente chamado de ID. Up, o modelo tem lançamento previsto para 2027 na Europa e preço inicial estimado em 20 mil euros, aproximadamente R$ 119 mil na conversão direta.

Embora ainda não tenha confirmado oficialmente a denominação, a Volkswagen já registrou o nome ID. Up na União Europeia. O projeto tem como base o conceito ID. Every1, apresentado em 2025, e integra a estratégia da marca de retomar nomes conhecidos em sua linha de elétricos, a exemplo do ID. Polo e do ID. Cross.

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Novo "Up" elétrico - Foto: Divulgação | Volkswagen

Novo elétrico será maior que o antigo Up!

Apesar de recuperar a identidade do compacto que fez parte da linha da Volkswagen, o novo modelo terá dimensões maiores. O conceito mede 3,88 metros de comprimento, com entre-eixos de 2,54 metros e porta-malas de 305 litros.

O interior seguirá uma proposta funcional, com painel digital compacto, central multimídia e botões físicos para controlar funções importantes do veículo.

Novo "Up" elétrico - Foto: Divulgação | Volkswagen

Autonomia deve superar 250 km

O protótipo apresentado pela marca utiliza um motor elétrico de 95 cv e promete autonomia superior a 250 quilômetros pelo ciclo europeu WLTP. A versão definitiva será construída sobre uma evolução simplificada da plataforma MEB+, também utilizada pelo ID. Polo.

Até o momento, a Volkswagen não divulgou os números finais de potência, capacidade da bateria e alcance do veículo.

Modelo terá tecnologia desenvolvida com a Rivian

O ID. Up também deverá marcar a estreia da nova arquitetura eletrônica desenvolvida pela Volkswagen em parceria com a Rivian. O sistema permitirá atualizações remotas de software e poderá ser incorporado futuramente a outros veículos elétricos do grupo, incluindo modelos das marcas Audi e Scout.

Novo "Up" elétrico - Foto: Divulgação | Volkswagen

Volkswagen ainda não confirmou lançamento no Brasil

Na Europa, o novo elétrico deverá disputar espaço com modelos urbanos como Renault Twingo E-Tech, Citroën ë-C3 e BYD Dolphin Surf.

A chegada ao mercado brasileiro, porém, ainda é incerta. A Volkswagen não anunciou planos de comercializar o ID. Up no país e mantém uma estratégia para veículos elétricos que inclui modelos importados da China.