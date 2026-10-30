Novo Toyota Corolla deve ficar mais econômico com tecnologia inédita

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A nova geração do Toyota Corolla está sendo um dos lançamentos mais aguardados da montadora japonesa nos últimos anos, e, em uma das revelações mais recentes foi confirmada a estreia de uma plataforma inédita que pode deixar o modelo muito mais econômico.

De acordo com a Toyota, a plataforma inédita vai suceder a atual, TNGA, e vai sustentar os modelos à:

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gasolina;

híbridos;

elétricos.

Novo Toyota Corolla terá versões de todas configurações

Com a revelação da nova plataforma, ficou certo que o mais novo Toyota Corolla terá versões:

Híbridas plenas (HEV);

Híbridas plug-in (PHEV);

Elétricas (BEV);

À combustão sem eletrificação em alguns mercados.

Todas elas serão baseadas na mesma “plataforma de múltiplos caminhos”, como a própria Toyota nomeou e estão projetadas para entregar resultados acima da média em quesitos de desempenho e eficiência energética.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Qual economia do novo Toyota Corolla?

Além da nova plataforma de montagem, o novo Toyota Corolla também será equipado com um novo sistema de motorização significativamente mais eficiente.

Conforme a Toyota, seu novo conjunto híbrido será baseado em:

Um novo motor 1.5 de quatro cilindros em versões tanto aspiradas quanto turbo ;

em versões tanto quanto ; Motores elétricos;

Unidades de controle de potência;

Inversores mais leves e compactos.

Com essa nova combinação de motorização, de acordo com estimativas da Toyota, o novo Corolla será cerca de 15% mais econômico que as versões atuais.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Além disso, a nova geração do Corolla será significativamente menor e mais leve que o atual equivalente.

Somado a isso, o novo motor 1.5 é completamente inédito e não possui nenhuma semelhança com propulsores da mesma cilindrada utilizados por outros modelos da montadora.

Versão completamente elétrica também vai ser referência em economia

Além das versões híbridas apresentarem um aumento na economia, o modelo completamente elétrico do Toyota Corolla também será uma referência de economia.

Conforme estimativas da empresa, o novo modelo 100% elétrico do Toyota Corolla terá cerca de 400 km de autonomia.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Quando o novo Toyota Corolla vai ser lançado?

O modelo totalmente elétrico do Toyota Corolla está previsto para começar a ser produzido em 2028 na China, porém, antes dele começar a ser montado, as versões a gasolina e híbridas já terão estreado.

A apresentação acontecerá inicialmente no Japão, com vendas a partir de 2027.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Como o Corolla é global e não costuma demorar para ser lançado em outros mercados, a expectativa é que o lançamento no Brasil aconteça na sequência.