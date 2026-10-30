AUTONOMIA
Novo Toyota Corolla deve ficar mais econômico com tecnologia inédita
Sedã será completamente reformulado e vai adotar de vez a eletrificação
A nova geração do Toyota Corolla está sendo um dos lançamentos mais aguardados da montadora japonesa nos últimos anos, e, em uma das revelações mais recentes foi confirmada a estreia de uma plataforma inédita que pode deixar o modelo muito mais econômico.
De acordo com a Toyota, a plataforma inédita vai suceder a atual, TNGA, e vai sustentar os modelos à:
- gasolina;
- híbridos;
- elétricos.
Novo Toyota Corolla terá versões de todas configurações
Com a revelação da nova plataforma, ficou certo que o mais novo Toyota Corolla terá versões:
- Híbridas plenas (HEV);
- Híbridas plug-in (PHEV);
- Elétricas (BEV);
- À combustão sem eletrificação em alguns mercados.
Todas elas serão baseadas na mesma “plataforma de múltiplos caminhos”, como a própria Toyota nomeou e estão projetadas para entregar resultados acima da média em quesitos de desempenho e eficiência energética.
Qual economia do novo Toyota Corolla?
Além da nova plataforma de montagem, o novo Toyota Corolla também será equipado com um novo sistema de motorização significativamente mais eficiente.
Conforme a Toyota, seu novo conjunto híbrido será baseado em:
- Um novo motor 1.5 de quatro cilindros em versões tanto aspiradas quanto turbo;
- Motores elétricos;
- Unidades de controle de potência;
- Inversores mais leves e compactos.
Com essa nova combinação de motorização, de acordo com estimativas da Toyota, o novo Corolla será cerca de 15% mais econômico que as versões atuais.
Além disso, a nova geração do Corolla será significativamente menor e mais leve que o atual equivalente.
Somado a isso, o novo motor 1.5 é completamente inédito e não possui nenhuma semelhança com propulsores da mesma cilindrada utilizados por outros modelos da montadora.
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Versão completamente elétrica também vai ser referência em economia
Além das versões híbridas apresentarem um aumento na economia, o modelo completamente elétrico do Toyota Corolla também será uma referência de economia.
Conforme estimativas da empresa, o novo modelo 100% elétrico do Toyota Corolla terá cerca de 400 km de autonomia.
Quando o novo Toyota Corolla vai ser lançado?
O modelo totalmente elétrico do Toyota Corolla está previsto para começar a ser produzido em 2028 na China, porém, antes dele começar a ser montado, as versões a gasolina e híbridas já terão estreado.
A apresentação acontecerá inicialmente no Japão, com vendas a partir de 2027.
Como o Corolla é global e não costuma demorar para ser lançado em outros mercados, a expectativa é que o lançamento no Brasil aconteça na sequência.