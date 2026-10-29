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Toyota tem modelo com desconto de mais de R$ 50 mil; saiba qual
Oferta representa uma estratégia para atrair consumidores
Às vésperas do mês da Black Friday, a Toyota está oferecendo um desconto de R$ 54,6 mil no SW4 SRX Platinum, SUV de sete lugares da marca. Com a redução, o modelo passa de R$ 424.590 para R$ 369.990.
A oferta representa uma estratégia para atrair consumidores e ampliar a competitividade do veículo diante de rivais como o GWM Haval H9, que tem disputado espaço no segmento de SUVs de sete lugares.
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Quais são as vantagens do Toyota SW4?
O Toyota SW4 SRX Platinum combina motor 2.8 turbodiesel de 204 cv e 50,9 kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas, além de tração integral temporária, freios a disco nas quatro rodas e suspensão dianteira independente, enquanto a traseira utiliza eixo rígido.
Os pneus são 265/60, com aro de 18 polegadas, inclusive o estepe. Na comparação com o GWM Haval H9 feita pela CNN Brasil, o modelo da Toyota fica em desvantagem em comprimento, largura, altura e entre-eixos. A vantagem aparece no vão livre do solo.
- Comprimento: o Haval H9 tem 15,5 cm a mais (4.950 mm contra 4.795 mm do SW4);
- Largura: o Haval H9 tem 12,1 cm a mais (1.976 mm contra 1.855 mm do SW4);
- Altura: o Haval H9 tem 9,5 cm a mais (1.930 mm contra 1.835 mm do SW4);
- Entre-eixos: o Haval H9 tem 10,5 cm a mais (2.850 mm contra 2.745 mm do SW4);
- Vão livre do solo: o Haval H9 tem 5,5 cm a menos que o Toyota (224 mm contra 279 mm do SW4).
Por fim, o modelo da Toyota oferece tela multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de áudio JBL Premium com oito alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer. Entre os equipamentos, também estão ar-condicionado digital dual-zone, câmera com visão 360°, alerta de ponto cego (BSM) e de tráfego cruzado traseiro (RCTA).