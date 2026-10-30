Famoso carro de Ayrton Senna vai a leilão e pode passar de R$ 5 milhões

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Um dos carros usados pelo piloto Ayrton Senna será leiloado neste sábado, 31, em Londres, na Inglaterra. Se trata de um Honda NSX de 1991. O esportivo, que ficou conhecido por aparecer em uma fotografia do tricampeão lavando o carro, pode ser arrematado por mais de R$ 5 milhões.

O veículo será oferecido pela RM Sotheby's e é um dos exemplares disponibilizados pela Honda para uso pessoal de Senna na sua residência em Portugal. O NSX tem carroceria vermelha, na cor chamada ‘Formula Red’, teto preto e interior revestido de couro preto.

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Honda NSX foi um dos exemplares disponibilizados pela Honda para uso pessoal de Senna - Foto: Divulgação | RM Sotheby's

Acordo entre a Honda e Ayrton Senna

A Honda mantinha, na época, um acordo com Senna para disponibilizar um NSX ao piloto. Além do exemplar vermelho que será leiloado, havia outros dois carros pretos. O esportivo ficava guardado em Lisboa e era entregue ao brasileiro sempre que ele chegava ao país.

O piloto brasileiro tinha uma propriedade no complexo de Quinta do Lago, em Portugal, e utilizou o NSX durante a temporada europeia de Fórmula 1 de 1991, ano em que conquistou seu terceiro campeonato mundial.

Foi com esse veículo que o Ayrton Senna se deslocou até o circuito de Estoril para disputar o Grande Prêmio de Portugal daquele ano. Na corrida, Senna largou da terceira posição e terminou em segundo lugar.

Além disso, o mesmo exemplar apareceu no documentário ‘Ayrton Senna: Racing Is In My Blood’, lançado em 1992. No filme, o brasileiro acelera o Honda NSX e faz as rodas traseiras perderem a aderência ao arrancar.

O momento mais famoso entre Senna e o Honda NSX

Uma das imagens mais conhecidas do veículo foi registrada fora das pistas. Nela, Senna aparece de calça jeans e camisa social, agachado ao lado do esportivo vermelho, enquanto lava a carroceria com uma mangueira.

Honda NSX foi um dos exemplares disponibilizados pela Honda para uso pessoal de Senna - Foto: Divulgação | RM Sotheby's

O nascimento do Honda NSX

1984. Foi o ano em que a história do Honda NSX começou. Naquele ano a fabricante japonesa passou a estudar uma configuração mecânica diferente daquela utilizada na maioria de seus carros.

A ideia era desenvolver um modelo com motor central e tração traseira, capaz de oferecer desempenho esportivo sem comprometer o conforto.

Para avaliar o conceito, os engenheiros modificaram um Honda City de primeira geração. Os testes mostraram vantagens no comportamento do carro, especialmente nas curvas, mas a tecnologia disponível na época ainda não permitia transformar o projeto em um modelo de produção.

A experiência levou a Honda a desenvolver um esportivo que pudesse se aproximar do desempenho de um carro de Fórmula 1, mas que também fosse confortável e fácil de dirigir no dia a dia.

Desenvolvimento do Honda NSX

O desenvolvimento começou efetivamente em 1985. Isso foi feito sob a liderança de uma equipe que incluía o engenheiro Shigeru Uehara. O desenho do esportivo também recebeu influência do avião de combate F-16.

Uma das principais decisões foi utilizar uma carroceria monobloco inteiramente construída em alumínio. A solução permitiu reduzir o peso da estrutura em 140 kg e o peso total do veículo em quase 200 kg, em comparação com um carro equivalente fabricado em aço.

A escolha exigiu novos processos de fabricação, incluindo técnicas específicas de moldagem e soldagem do alumínio.

O NSX se tornou o primeiro carro produzido em série no mundo com esse tipo de carroceria em alumínio.

Ayrton Senna ajudou no desenvolvimento

Ayrton Senna estava no Japão em fevereiro de 1989 para testar um carro de Fórmula 1 da McLaren quando recebeu um convite da Honda para dirigir o protótipo do NSX.

Depois de experimentar o esportivo, o piloto brasileiro apontou uma deficiência na rigidez da estrutura, que considerou um pouco frágil.

A constatação chamou a atenção dos engenheiros, já que o carro havia sido projetado para apresentar rigidez comparável à de esportivos da Ferrari e da Porsche.

Depois disso, a Honda decidiu aumentar a resistência da carroceria e intensificou os testes no circuito de Nürburgring, na Alemanha, conhecido pelas curvas difíceis e pelas grandes variações de altitude.

Depois de oito meses de desenvolvimento, os engenheiros conseguiram aumentar a rigidez estrutural do NSX em 50%, além de aperfeiçoar o comportamento da suspensão.

1989: lançamento do primeiro protótipo

Em fevereiro de 1989, o primeiro protótipo foi apresentado ao público no Salão do Automóvel de Chicago, com o nome NS-X e a marca Acura, divisão de luxo da Honda nos Estados Unidos.

Os testes continuaram ao longo daquele ano em circuitos e estradas do Japão, dos Estados Unidos e da Europa.

O modelo definitivo chegou ao mercado japonês em setembro de 1990, já com o nome NSX. A procura foi tão grande que alguns compradores precisavam esperar até três anos para receber o veículo.

O desenvolvimento continuou mesmo após o lançamento. Em 1991, a Honda passou a reunir proprietários do NSX para avaliar suas experiências com o esportivo. Parte das sugestões foi incorporada à versão Type R, apresentada em 1992.