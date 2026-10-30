LANÇAMENTO
BAIC chega ao Brasil com novos carros elétricos para competir com a BYD; veja preços
Montadora entra no mercado de carros elétricos com dois modelos
Uma nova montadora chinesa, a BAIC, desembarcou, nesta quinta-feira, 29, em terras brasileiras com uma missão em mente: desbancar a BYD e Geely no mercado.
A novidade chinesa estreia no mercado de automóveis brasileiro com duas versões do BAIC Arcfox T1, um hatch elétrico que teria como principal missão ser rival do BYD Dolphin e Geely EX2.
Quanto custa o BAIC Arcfox T1?
Os estreantes no Brasil chegam com duas faixas de preço, saindo de R$ 129.900 para a versão de entrada, a chamada “Pro”, e chegando a R$ 139.900 com a versão mais equipada, chamada de “Max”.
Vale ressaltar que o preço do BAIC Arcfox T1 PRO, de R$ 129.900, é promocional e ficará válido até o dia 31 de dezembro ou até acabarem os estoques de 600 unidades.
A pré-venda dos dois modelos iniciou nesta sexta-feira, 30, no Mercado Livre. Para encomendar o carro, uma pré-reserva de R$ 5 mil é exigida.
Quando será o lançamento oficial do BAIC Arcfox T1?
Além da pré-venda, o modelo será oficialmente lançado no início de novembro nas concessionárias.
Vale ressaltar que a BAIC pretende ter 50 lojas no Brasil até o fim do próximo mês e, em 2027, planeja expandir para 150.
Qual motor e autonomia do BAIC Arcfox T1?
Nas duas versões, o BAIC Arcfox T1 é equipado com um motor elétrico dianteiro de 95 cv de potência e 17,8 kgfm de torque. Com essas especificações, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 12,4 segundos, de acordo com a fabricante.
Somado a isso, sua bateria é sempre de 42,3 kWh de capacidade (LFP), o que garante 283 km de autonomia, conforme o PBEV, do Inmetro.
Como carregar o BAIC Arcfox T1?
O novo BAIC Arcfox T1 aceita estações de recarga rápida (DC) de até 89 kW, permitindo ir de 30% a 80% em apenas 25 minutos.
Já para o uso de corrente alternada (AC), o estreante suporta até 6,6 kW e leva 8 horas para completar o ciclo.
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Veja a comparação do BAIC Arcfox T1 com os rivais
- MG4 Urban Comfort: 150 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 42,8 kWh de bateria, 299 km de autonomia;
- MG4 Urban Luxury: 160 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 53,9 kWh de bateria, 358 km de autonomia;
- GAC Aion UT : 204 cv de potência, 21,4 kgfm de torque, 60 kWh de bateria, 310 km de autonomia;
- BYD Dolphin GS: 95 cv de potência, 18,3 kgfm de torque, 44,9 kWh de bateria, 291 km de autonomia;
- BYD Dolphin SE: 177 cv de potência, 29,6 kgfm de torque, 45,1 kWh de bateria, 272 km de autonomia;
- BYD Dolphin Plus: 204 cv de potência, 31,6 kgfm de torque, 60,5 kWh de bateria, 330 km de autonomia;
- Geely EX2: 116 cv de potência, 15,4 kgfm de torque, 39,4 kWh de bateria, 289 km de autonomia;
- GWM Ora 03: 171 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 58 kWh de bateria, 315 km de autonomia;
- BAIC Arcfox T1: 95 cv de potência, 17,8 kgfm de torque, 42,3 kWh de bateria, 283 km de autonomia.
Quais as dimensões do BAIC Arcfox T1?
No quesito de dimensões, o BAIC Arcfox T1 apresenta os seguintes números:
- 4,34 metros de comprimento;
- 1,86 m de largura;
- 1,57 m de altura;
- 2,77 m de entre-eixos.
Vale ressaltar que, no quesito distância de entre-eixos, o BAIC Arcfox T1 é maior até mesmo que um Toyota SW4.
O porta-malas comporta até 459 litros de capacidade, mas em um padrão de medição mais otimista que o VDA.
Veja os principais equipamentos de cada versão do BAIC Arcfox T1
BAIC Arcfox T1 Pro
- Tecnologia e Conectividade: painel de instrumentos digital com tela de 8,8 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas, conexão sem fio para Apple CarPlay e espelhamento com cabo para Android Auto (Easy Link);
- Iluminação: faróis e lanternas de LED;
- Conforto e conveniência: ar-condicionado automático com saída de ar para a segunda fileira, entrada sem chave, alarme antifurto e travamento automático das portas;
- Segurança e Assistência: seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e de tração, sensores de estacionamento traseiros, controle de cruzeiro, câmera com visão 540º, assistente de direção (EZT) para diminuir o raio de giro em baixas velocidades e estepe temporário.
BAIC Arcfox T1 Max
- Todos os equipamentos da versão Pro;
- Conforto Adicional: teto panorâmico com cortina solar, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento, e tampa do porta-malas com acionamento elétrico;
- Segurança Ampliada: sensores de estacionamento dianteiros;
- Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS): frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de colisão frontal (FCW) e alerta de colisão com pedestres (PCW), piloto automático adaptativo (ACC), assistente integrado de condução (ICA) e assistente de congestionamento (TJA), alerta de saída de faixa (LDW).