BAIC chega ao Brasil com novos carros elétricos para competir com a BYD; veja preços

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma nova montadora chinesa, a BAIC, desembarcou, nesta quinta-feira, 29, em terras brasileiras com uma missão em mente: desbancar a BYD e Geely no mercado.

A novidade chinesa estreia no mercado de automóveis brasileiro com duas versões do BAIC Arcfox T1, um hatch elétrico que teria como principal missão ser rival do BYD Dolphin e Geely EX2.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quanto custa o BAIC Arcfox T1?

Os estreantes no Brasil chegam com duas faixas de preço, saindo de R$ 129.900 para a versão de entrada, a chamada “Pro”, e chegando a R$ 139.900 com a versão mais equipada, chamada de “Max”.

Vale ressaltar que o preço do BAIC Arcfox T1 PRO, de R$ 129.900, é promocional e ficará válido até o dia 31 de dezembro ou até acabarem os estoques de 600 unidades.

A pré-venda dos dois modelos iniciou nesta sexta-feira, 30, no Mercado Livre. Para encomendar o carro, uma pré-reserva de R$ 5 mil é exigida.

BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação | Baic

Quando será o lançamento oficial do BAIC Arcfox T1?

Além da pré-venda, o modelo será oficialmente lançado no início de novembro nas concessionárias.

Vale ressaltar que a BAIC pretende ter 50 lojas no Brasil até o fim do próximo mês e, em 2027, planeja expandir para 150.

Qual motor e autonomia do BAIC Arcfox T1?

Nas duas versões, o BAIC Arcfox T1 é equipado com um motor elétrico dianteiro de 95 cv de potência e 17,8 kgfm de torque. Com essas especificações, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 12,4 segundos, de acordo com a fabricante.

BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação | Baic

Somado a isso, sua bateria é sempre de 42,3 kWh de capacidade (LFP), o que garante 283 km de autonomia, conforme o PBEV, do Inmetro.

Como carregar o BAIC Arcfox T1?

O novo BAIC Arcfox T1 aceita estações de recarga rápida (DC) de até 89 kW, permitindo ir de 30% a 80% em apenas 25 minutos.

Já para o uso de corrente alternada (AC), o estreante suporta até 6,6 kW e leva 8 horas para completar o ciclo.

Veja a comparação do BAIC Arcfox T1 com os rivais

MG4 Urban Comfort: 150 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 42,8 kWh de bateria, 299 km de autonomia;

MG4 Urban Luxury: 160 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 53,9 kWh de bateria, 358 km de autonomia;

160 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 53,9 kWh de bateria, 358 km de autonomia; GAC Aion UT : 204 cv de potência, 21,4 kgfm de torque, 60 kWh de bateria, 310 km de autonomia;

204 cv de potência, 21,4 kgfm de torque, 60 kWh de bateria, 310 km de autonomia; BYD Dolphin GS: 95 cv de potência, 18,3 kgfm de torque, 44,9 kWh de bateria, 291 km de autonomia;

95 cv de potência, 18,3 kgfm de torque, 44,9 kWh de bateria, 291 km de autonomia; BYD Dolphin SE: 177 cv de potência, 29,6 kgfm de torque, 45,1 kWh de bateria, 272 km de autonomia;

177 cv de potência, 29,6 kgfm de torque, 45,1 kWh de bateria, 272 km de autonomia; BYD Dolphin Plus : 204 cv de potência, 31,6 kgfm de torque, 60,5 kWh de bateria, 330 km de autonomia;

: 204 cv de potência, 31,6 kgfm de torque, 60,5 kWh de bateria, 330 km de autonomia; Geely EX2: 116 cv de potência, 15,4 kgfm de torque, 39,4 kWh de bateria, 289 km de autonomia;

116 cv de potência, 15,4 kgfm de torque, 39,4 kWh de bateria, 289 km de autonomia; GWM Ora 03: 171 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 58 kWh de bateria, 315 km de autonomia;

171 cv de potência, 25,5 kgfm de torque, 58 kWh de bateria, 315 km de autonomia; BAIC Arcfox T1: 95 cv de potência, 17,8 kgfm de torque, 42,3 kWh de bateria, 283 km de autonomia.

BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação | Baic

Quais as dimensões do BAIC Arcfox T1?

No quesito de dimensões, o BAIC Arcfox T1 apresenta os seguintes números:

4,34 metros de comprimento;

1,86 m de largura;

1,57 m de altura;

2,77 m de entre-eixos.

Vale ressaltar que, no quesito distância de entre-eixos, o BAIC Arcfox T1 é maior até mesmo que um Toyota SW4.

O porta-malas comporta até 459 litros de capacidade, mas em um padrão de medição mais otimista que o VDA.

Porta-malas do BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação | Baic

Veja os principais equipamentos de cada versão do BAIC Arcfox T1

BAIC Arcfox T1 Pro

Tecnologia e Conectividade: painel de instrumentos digital com tela de 8,8 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas, conexão sem fio para Apple CarPlay e espelhamento com cabo para Android Auto (Easy Link);

painel de instrumentos digital com tela de 8,8 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas, conexão sem fio para Apple CarPlay e espelhamento com cabo para Android Auto (Easy Link); Iluminação : faróis e lanternas de LED;

: faróis e lanternas de LED; Conforto e conveniência: ar-condicionado automático com saída de ar para a segunda fileira, entrada sem chave, alarme antifurto e travamento automático das portas;

ar-condicionado automático com saída de ar para a segunda fileira, entrada sem chave, alarme antifurto e travamento automático das portas; Segurança e Assistência: seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e de tração, sensores de estacionamento traseiros, controle de cruzeiro, câmera com visão 540º, assistente de direção (EZT) para diminuir o raio de giro em baixas velocidades e estepe temporário.

Interior do BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação | Baic

BAIC Arcfox T1 Max