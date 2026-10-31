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LANÇAMENTO

Jeep amplia linha Renegade 2027 com nova versão de R$ 155.690

Modelo chega sem sistema híbrido e amplia as opções do SUV na linha 2027

Gustavo Zambianco
Por
Jeep Renegade
Jeep Renegade - Foto: Divulgação | Jeep

A Jeep prepara mais uma novidade para a linha Renegade 2027. Em novembro, o SUV ganhará uma nova versão equipada com motor 1.3 T270 Flex e sem sistema híbrido leve de 48 volts. Batizada de Longitude, a configuração chegará ao mercado com preço inicial de R$ 155.690.

O anúncio foi feito discretamente pela montadora em um comunicado sobre a produção de 600 mil unidades do novo Jeep Renegade Longitude. A novidade ficará posicionada acima da versão Altitude e terá equipamentos semelhantes aos da Longitude MHEV, mas custará R$ 3 mil a menos.

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Como é o Jeep Renegade 2027?

Apresentada em março, a linha 2027 marcou a terceira atualização visual do Renegade desde sua estreia no Brasil, em 2015. O modelo recebeu mudanças nos para-choques, na grade frontal e nas rodas, além de uma reformulação inédita no interior, que passou a ter elementos mais próximos dos encontrados no Compass e no Commander.

Entre as novidades da cabine está a central multimídia de 10,1 polegadas, agora instalada em posição mais elevada. Por outro lado, o acabamento deixou de contar com materiais macios ao toque, inclusive em partes dos revestimentos das portas dianteiras e traseiras, que mantiveram o desenho anterior.

Interior do Jeep Renegade
Interior do Jeep Renegade - Foto: Divulgação | Jeep

Apesar das alterações, o SUV preserva boa parte das características conhecidas desde seu lançamento. O visual continua marcado pelas linhas quadradas, inspiradas nos modelos antigos da Jeep. A atualização, portanto, não representa uma nova geração, que deve chegar apenas no fim da década.

As dimensões também sofreram poucas alterações. O comprimento passou de 4.268 mm para 4.270 mm, enquanto a largura permanece em 1.805 mm e a distância entre-eixos continua em 2.566 mm.

Os novos para-choques dianteiro e traseiro ganharam formas mais volumosas e elementos quadrados, seguindo uma tendência visual também adotada em modelos recentes da marca no exterior.

O que muda na nova versão Longitude Flex?

A nova configuração utilizará o mesmo conjunto mecânico da versão Altitude: motor 1.3 T270 flex, com tração 4x2 e sem assistência elétrica.

A diferença ficará concentrada nos equipamentos oferecidos. Entre os itens previstos estão rodas de liga leve de 18 polegadas, bancos e volante revestidos em couro, carregador de celular por indução, sensor de estacionamento traseiro e saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro.

Renegade na versão Logitude, a mais vendida
Renegade na versão Logitude, a mais vendida - Foto: Divulgação | Jeep

A versão também contará com seis airbags e central multimídia de 10,1 polegadas.

Com a chegada da Longitude Flex, a linha Renegade passará a oferecer cinco configurações. Altitude, Longitude Flex e Willys terão apenas motorização a combustão, enquanto Longitude MHEV e Sahara MHEV contarão com sistema híbrido leve de 48 volts.

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Sistema híbrido de 48 volts deixa o modelo mais econômico

Apesar da identificação MHEV, o sistema híbrido leve utilizado nas versões Longitude e Sahara não altera os números declarados de potência e torque do motor 1.3 turboflex.

O conjunto combina o propulsor a combustão com uma máquina elétrica de 11,4 kW e 65 Nm, conectada por correia. O sistema auxilia nas arrancadas, recupera energia durante as desacelerações e permite desligamentos mais frequentes do motor, mas não consegue movimentar o veículo exclusivamente com eletricidade.

Veja a diferença de autonomia dos modelos

Na cidade com etanol

  • Renegade a combustão: 7,6 km/l;
  • Renegade MHEV: 8,3 km/l.

Na cidade com gasolina

  • Renegade a combustão: 10,9 km/l;
  • Renegade MHEV:11,9 km/l.
Jeep Renegade
Jeep Renegade - Foto: Divulgação | Jeep

Na estrada com etanol

  • Renegade a combustão: 8,6 km/l;
  • Renegade MHEV:8,6 km/l.

Na estrada com gasolina

  • Renegade a combustão: 12 km/l;
  • Renegade MHEV: 11,8 km/l.

Os números mostram que a eletrificação leve proporciona ganhos no uso urbano, mas apresenta resultados próximos aos da versão convencional nas medições rodoviárias.

Nova geração do Renegade deve chegar até 2030

Mesmo após a atualização apresentada em 2027, a Jeep já trabalha no desenvolvimento da próxima geração do SUV. Durante o Salão de Paris, o responsável pela marca na Europa, Xavier Peugeot, afirmou que o substituto deverá chegar às ruas até 2030.

Jeep Renegade
Jeep Renegade - Foto: Divulgação | Jeep

Informações divulgadas pela imprensa europeia apontam para uma possível estreia em 2028 e a utilização da plataforma STLA One, arquitetura que também deverá ser aplicada no próximo Peugeot 208.

A estrutura foi desenvolvida para receber diferentes tipos de motorização, incluindo opções a combustão, híbridas e totalmente elétricas. A estratégia acompanha outros projetos recentes do Grupo Stellantis.

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