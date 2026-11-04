Novo filme de ação da Netflix soma 10 milhões de views em três dias

Para quem quer escapar do tédio e encontrar uma história capaz de prender a atenção do início ao fim, a Netflix acaba de ganhar um título que merece entrar no radar.

Lançado na última sexta-feira, 30 de outubro, um suspense policial já conquistou milhões de espectadores e se transformou em um dos destaques recentes do streaming, mesmo com poucos dias disponíveis para o público.

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Trata-se de Colisão Implacável, filme que alcançou 10,7 milhões de visualizações e 18,9 milhões de horas assistidas, garantindo a segunda posição no ranking mundial de filmes em língua não inglesa da plataforma na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026.

O resultado chama atenção principalmente porque a produção teve apenas três dias de contagem na lista semanal. Em um intervalo curto, o longa conseguiu um desempenho expressivo e entrou na disputa com títulos que tiveram mais tempo para acumular audiência.

Filme da Netflix conquista o segundo lugar no ranking mundial

Segundo o TOP 10 global da Netflix, Colisão Implacável ficou atrás apenas de Contra o Furacão, que registrou 12,4 milhões de visualizações no mesmo ranking.

A diferença entre os dois títulos foi de 1,7 milhão de visualizações. No entanto, o desempenho do suspense ganha ainda mais relevância quando considerado o período de contabilização: enquanto a lista considera a semana completa, o filme estreou apenas na sexta-feira, 30 de outubro.

As classificações semanais da plataforma contabilizam as visualizações de segunda-feira a domingo. O indicador é calculado dividindo o total de horas assistidas pela duração da produção, com os resultados arredondados para múltiplos de 100 mil.

Assim, mesmo com uma janela reduzida, o longa conseguiu alcançar um marco expressivo logo na chegada ao catálogo. Além disso, a produção se encontra atualmente na primeira posição do TOP 10 filmes mais assistidos da Netflix no Brasil.

Um assalto a banco vira um jogo de desconfiança

Dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, Colisão Implacável acompanha um grupo de criminosos que invade uma agência bancária em Madri, em 2013, durante um período de crise econômica na Espanha.

A operação tem um objetivo específico: acessar o conteúdo de um cofre. O plano, porém, encontra um obstáculo inesperado quando os assaltantes descobrem que o compartimento está vazio.

Após recolherem dinheiro de outros cofres, os envolvidos deixam o banco frustrados. Durante a fuga, o carro do grupo sofre um acidente e capota, transformando o roubo em uma situação ainda mais perigosa.

A partir desse momento, a narrativa passa a revelar gradualmente o que levou aquelas pessoas a participar da operação e quais interesses estão por trás de suas decisões.

O grupo reúne Carla (Laia Costa), Tomás (Tamar Novas), Raúl (Álvaro Cervantes) e Pedro (Karra Elejalde), personagens que compartilham o mesmo crime, mas estão longe de confiar plenamente uns nos outros.

Segredos e reviravoltas movimentam o suspense

Em vez de apostar exclusivamente em perseguições e cenas de ação, o filme investe nos conflitos entre os criminosos e nas informações que cada um tenta esconder.

À medida que a história retorna aos acontecimentos anteriores ao assalto, as relações pessoais ganham espaço e ajudam a explicar as motivações dos envolvidos. O que parecia uma parceria por dinheiro se transforma em uma disputa marcada por interesses particulares, desconfianças e revelações.

Um dos elementos que movimentam a trama é justamente a maneira como os personagens se relacionam com a investigação. Algumas posições permitem acompanhar os acontecimentos de perto, esconder provas e tentar escapar das suspeitas, ampliando o jogo de mentiras.

A proposta cria situações capazes de modificar a percepção do público sobre os protagonistas, embora a insistência nas surpresas também limite o desenvolvimento emocional de algumas relações.

A crise econômica também faz parte da história

Ambientado em uma Espanha ainda marcada pelas consequências da crise financeira, o suspense utiliza o cenário econômico como parte importante da construção narrativa.

O período foi marcado por dificuldades enfrentadas por famílias que perderam suas casas após não conseguirem pagar empréstimos bancários. Esse contexto ajuda a compreender o ressentimento contra instituições financeiras e as motivações de personagens que enxergam no crime uma oportunidade de mudar de vida.

O filme apresenta essa tensão sem transformar as dificuldades econômicas em justificativa automática para as escolhas dos criminosos. A violência, as ameaças e os riscos impostos a outras pessoas continuam no centro dos conflitos.

Uma das cenas que reforçam essa abordagem envolve um idoso que tenta receber um prêmio de loteria falso de 5 milhões de euros. A situação funciona como distração para a entrada dos assaltantes na agência e acrescenta à narrativa a influência do acaso nos acontecimentos.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de suspense, crimes e histórias de assalto com mistérios e reviravoltas.

Colisão Implacável encontra seus melhores momentos na desconfiança entre os personagens e na revelação gradual de seus segredos. Embora o desenvolvimento de algumas relações pudesse ser mais aprofundado, o ritmo e as mudanças de perspectiva ajudam a sustentar a curiosidade até o fim.

O sucesso inicial na Netflix também torna o longa uma opção para quem busca conhecer uma das produções que ganharam destaque no ranking internacional do streaming.

Para quem procura um suspense policial para assistir e acompanhar uma trama em que nem todos os envolvidos dizem a verdade, o filme pode ser uma escolha interessante.

Veja o trailer!