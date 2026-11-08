O cineasta Kleber Mendonça Filho revelou novos detalhes sobre seu próximo projeto cinematográfico e manifestou o desejo de voltar a trabalhar com Wagner Moura.

Intitulado Correspondente Estrangeiro, o longa vai abordar a chegada de alemães a Recife durante o governo de Getúlio Vargas, nos anos 1930, para a divulgação de propaganda nazista.

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A novidade foi anunciada neste sábado, 8, durante uma coletiva de imprensa no Cine Ceará 2026. Na ocasião, o diretor também comentou o processo de pesquisa histórica necessário para desenvolver a produção e confirmou o interesse em repetir a parceria com o ator baiano.



Wagner Moura pode estrelar novo filme de Kleber Mendonça Filho

Ao falar sobre o projeto, Kleber Mendonça Filho destacou que ainda precisa aprofundar os estudos sobre o período histórico retratado no longa. O cineasta brincou com a distância entre sua experiência pessoal e os acontecimentos que pretende levar às telas.

"Tem muito trabalho para fazer porque, diferente dos anos 1970, eu não lembro dos anos 1930", brincou o diretor.

O processo de pesquisa já começou e inclui uma extensa bibliografia sobre a década. Entre os planos do cineasta está reunir novamente a dupla formada com Wagner Moura, com quem trabalhou em O Agente Secreto.

"Eu preciso ler muito, eu estou neste momento com uma pilha de 14 livros que eu preciso ler e investigar. Eu quero fazer com o Wagner [Moura]", afirmou.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o elenco ou a previsão de estreia de Correspondente Estrangeiro.

Diretor prepara filme de arquivo sobre Recife nos anos 1990

Além de Correspondente Estrangeiro, Kleber Mendonça Filho revelou que desenvolve outro projeto cinematográfico, desta vez centrado em imagens de arquivo sobre Recife durante os anos 1990.

Segundo o diretor, a produção terá como ponto de partida uma década importante para sua formação pessoal e artística. Ele também destacou o interesse pelo trabalho de preservação e investigação de registros históricos.

"E eu estou trabalhando em outro filme, que é um filme de arquivo sobre os anos 1990 no Recife, que é uma década que foi muito formadora para mim, como pessoa e artista. E quanto mais eu procuro arquivo, eu acho que é incrível trabalhar com arquivo. Acho que o Brasil se tornou mais consciente da sua preservação. Tô muito animado nesse momento", compartilhou Mendonça Filho.

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