Só 8 episódios: minissérie da Netflix revive tragédia com 300 reféns

Para quem quer aproveitar o tempo livre e encontrar uma boa série para assistir sem precisar acompanhar várias temporadas, a Netflix acaba de lançar uma produção que merece entrar na lista. Com apenas oito episódios, Cerco ao Palácio chegou ao catálogo na última sexta-feira, 6, e aposta em uma história real marcada por violência, tensão política e desaparecimentos.

Lançada em 2026, a minissérie é uma das grandes apostas da plataforma para o ano e revisita a invasão do Palácio da Justiça de Bogotá, na Colômbia, ocorrida em novembro de 1985. Na ocasião, integrantes do grupo guerrilheiro M-19 fizeram mais de 300 pessoas reféns, dando início a uma crise que terminou com dezenas de mortos e desaparecidos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com episódios que variam entre 49 minutos e 1 hora e 4 minutos, a produção soma aproximadamente 6 horas e 51 minutos. É uma alternativa para quem deseja fugir do tédio em um dia tranquilo e aproveitar uma maratona de suspense com começo, meio e fim.

Série da Netflix recria invasão que chocou a Colômbia

A trama parte de um dos episódios mais violentos da história colombiana. Em 6 de novembro de 1985, aproximadamente 35 integrantes do Movimento 19 de Abril (M-19) invadiram o Palácio da Justiça, sede das principais cortes do país, incluindo a Suprema Corte.

A ocupação colocou centenas de pessoas em situação de refém e desencadeou uma operação das Forças Armadas para recuperar o edifício. O confronto se estendeu por dois dias e terminou com mais de 100 mortos, além de desaparecimentos que deixaram famílias sem respostas.

A minissérie não se limita a reproduzir os momentos da invasão. A narrativa também explora as consequências da operação militar e a luta dos familiares para descobrir o destino de pessoas que sobreviveram à crise, mas nunca voltaram para casa.

Desaparecimentos e busca por justiça movimentam a trama

Um dos principais pontos da história é a trajetória de Pilar Navarrete, interpretada por Natalia Reyes. Depois da invasão, ela passa a procurar desesperadamente pelo marido desaparecido, em uma busca que representa o sofrimento de diversas famílias atingidas pela tragédia.

A produção também acompanha Jimmy Beltrán, vivido por Camilo Amores, funcionário do Palácio da Justiça que acaba envolvido nos acontecimentos. Já Luna Baxter interpreta a jornalista investigativa Olga Behar, enquanto Carlos Manuel Vesga dá vida a Belisario Betancur, presidente colombiano na época da invasão.

Outro elemento explorado pela série envolve as possíveis conexões entre o M-19 e Pablo Escobar. O Cartel de Medellín teria financiado a operação, mas essa ligação é apresentada como uma alegação controversa.

Para aproximar a interpretação da experiência real, Natalia Reyes trabalhou diretamente com Pilar Navarrete e buscou compreender os detalhes emocionais de sua trajetória.

Produção levou sete anos de pesquisa

Para reconstruir os acontecimentos com precisão, a equipe dedicou mais de sete anos à pesquisa e entrevistou mais de 50 pessoas relacionadas à tragédia.

A direção é dividida entre Jayro Bustamante, Edgar Nito e Samir Oliveros. Os roteiros são assinados por Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos e Estefanía Piñeres.

Ao apresentar diferentes perspectivas sobre a invasão, a produção evita tratar o episódio apenas como um confronto entre guerrilheiros e militares. O objetivo é mostrar a complexidade política do período e os impactos humanos de uma operação cujas consequências continuaram por décadas.

Vale a pena?

Sim! Cerco ao Palácio é uma boa indicação para quem gosta de tramas de suspense, dramas políticos e histórias tensas baseadas em fatos reais.

O diferencial está em acompanhar não apenas uma tragédia histórica, mas também o sofrimento de quem passou décadas tentando descobrir a verdade.

Com oito episódios e uma narrativa que mistura investigação, drama e acontecimentos históricos, a minissérie é uma opção para ocupar o tempo livre e fugir do tédio com uma maratona que pode ser concluída em um único dia.