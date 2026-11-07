5 filmes de suspense no Prime Video para o fim de semana (07 e 08/11)

Finalmente chegou o fim de semana e, para quem gosta de aproveitar os dias de descanso diante da televisão, nada melhor do que encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Entre mistérios perturbadores, personagens imprevisíveis e situações que desafiam a lógica, o suspense é um dos gêneros que mais combinam com uma boa sessão de cinema em casa.

Mas nem sempre é fácil encontrar uma produção interessante em meio a tantas opções disponíveis nas plataformas. Às vezes, os melhores títulos não são necessariamente aqueles que aparecem entre os mais assistidos ou dominam as recomendações dos streamings. Por isso, saber garimpar o catálogo pode fazer toda a diferença.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Prime Video reúne filmes para todos os gostos e conta com algumas opções que merecem sair do radar de quem procura apenas os lançamentos mais comentados. Para os fãs de suspense, há histórias que exploram diferentes subgêneros, passando pelo terror psicológico e pelo suspense de ação até chegar a narrativas com elementos sobrenaturais e de ficção científica.

Todo mundo gosta de uma maratona envolvente, principalmente quando a seleção foge do óbvio e apresenta verdadeiras joias escondidas no catálogo. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem deseja descobrir histórias eletrizantes e aproveitar o sábado e o domingo com muito suspense.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Precisamos Falar Sobre o Kevin

Filme é uma das melhores opções do catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Eva (Tilda Swinton) tenta reconstruir a própria vida depois de uma tragédia que transformou completamente sua existência. Morando sozinha e enfrentando a hostilidade das pessoas ao seu redor, ela carrega as marcas de um passado difícil, especialmente da relação conturbada com o filho mais velho, Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller).

Desde a infância, o comportamento do garoto sempre representou um desafio para a mãe, e a convivência entre os dois se tornou cada vez mais complicada. Mesmo conhecendo profundamente o filho, Eva jamais imaginou a dimensão do que ele seria capaz de fazer, em uma história perturbadora sobre maternidade, culpa e violência.

Fale Comigo

Filme é ideal para quem gosta de suspense e terror - Foto: Divulgação

Um grupo de amigos encontra uma misteriosa mão embalsamada que possui uma capacidade assustadora: permitir a comunicação com espíritos. Curiosos com a descoberta, os jovens começam a utilizar o objeto como uma espécie de brincadeira, sem imaginar que estão mexendo com forças que não conseguem controlar.



A diversão rapidamente se transforma em pesadelo quando um dos participantes ultrapassa os limites da experiência e abre uma porta para o mundo espiritual. Agora, diante de ameaças aterrorizantes, os amigos precisam descobrir em quem podem confiar e enfrentar as consequências de uma conexão que deveria permanecer interrompida.

O Homem Invisível

Cena de O Homem Invisível - Foto: Divulgação

Cecilia (Elisabeth Moss) vive uma relação abusiva com Adrian, um rico cientista especializado em óptica. Depois de planejar cuidadosamente sua fuga da mansão isolada onde morava com o companheiro, ela consegue escapar e acredita que finalmente poderá reconstruir sua vida longe da violência.

A situação muda quando recebe a notícia de que Adrian morreu e deixou uma herança milionária em seu nome. Convencida de que o ex-namorado não desapareceu de verdade, Cecilia começa a experimentar acontecimentos inexplicáveis e suspeita que ele tenha desenvolvido uma tecnologia capaz de torná-lo invisível para continuar perseguindo-a.

Magnatas do Crime

Filme é uma opção para os fãs de suspense e ação - Foto: Divulgação

Um traficante formado em Oxford constrói um poderoso império de produção e distribuição de maconha e passa a controlar um negócio milionário. Quando decide negociar sua operação com um bilionário americano, ele acredita estar diante de uma oportunidade de garantir o futuro de seus negócios.



Entretanto, a tentativa de fechar o acordo desencadeia uma sequência de conflitos envolvendo assassinatos, chantagens, oligarcas russos, gangsters da Tríade e jornalistas corruptos. Em meio a disputas perigosas e alianças inesperadas, o protagonista precisa usar toda a sua inteligência para proteger o império que construiu.

Animais Perigosos

Filme inusitado está no Prime Video com trama intensa - Foto: Divulgação

Zephyr (Hassie Harrison) é uma surfista experiente e de espírito livre que acaba sequestrada por Tucker (Jai Courtney), um assassino em série com uma obsessão perturbadora por tubarões. O criminoso possui um método brutal para executar suas vítimas, transformando os ataques dos animais em um espetáculo macabro.



Mantida em cativeiro ao lado de outra jovem, Zephyr precisa acompanhar de perto os horrores planejados pelo sequestrador enquanto procura uma oportunidade para escapar. Inteligente e determinada, ela enfrenta uma corrida desesperada contra o tempo para sobreviver e impedir que seu destino seja decidido pelo ritual violento do assassino.