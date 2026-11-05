Com 36 milhões de espectadores, série anuncia retorno no Prime Video

Os fãs de romances universitários já podem marcar uma data no calendário. O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 5, quando estreia a segunda temporada de Off Campus: Amores Improváveis.

A produção retorna ao streaming em 28 de abril de 2027, com novos episódios e uma história centrada em outro casal da franquia literária de Elle Kennedy.

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A renovação chega após o desempenho expressivo da primeira temporada, que conquistou 36 milhões de espectadores em todo o mundo nos primeiros 12 dias de exibição. O resultado colocou a série entre as três maiores estreias da história do Prime Video e fez da produção o título mais assistido entre mulheres de 18 a 34 anos no período.

Além da data de lançamento, a plataforma divulgou um teaser da nova temporada e confirmou parte do elenco que retorna para os próximos episódios. A principal mudança será o romance acompanhado pela trama, que deixa Garrett e Hannah em segundo plano para desenvolver a história de Allie Hayes e Dean Di Laurentis.

Criada por Louisa Levy, a série adapta o universo dos livros Amores Improváveis, conhecido internacionalmente como Off Campus. A produção mistura romance, conflitos pessoais e o ambiente competitivo do hóquei universitário, acompanhando jovens que precisam lidar com relacionamentos e os desafios da vida adulta.

Quando estreia a 2ª temporada de Off Campus?

Os novos episódios de Off Campus: Amores Improváveis chegam ao catálogo do Prime Video em 28 de abril de 2027, menos de um ano depois da estreia da primeira temporada, lançada em 13 de maio de 2026.

O intervalo é relativamente curto para uma produção de streaming e foi favorecido pela renovação antecipada da série, anunciada em fevereiro, três meses antes da estreia de seu primeiro ano.

Novo casal assume o protagonismo da série

Na primeira temporada, a narrativa apresentou Garrett Graham (Belmont Cameli), capitão do time de hóquei, e Hannah Wells (Ella Bright), estudante de música que não demonstra interesse pelo esporte nem pelo jogador.

A aproximação começa quando Hannah aceita ajudar Garrett a melhorar seu desempenho acadêmico. Em troca, ele precisa fingir estar em um relacionamento com ela para despertar o ciúme de outra pessoa. O acordo, inicialmente estratégico, acaba aproximando os dois e dando espaço para sentimentos inesperados.

Já nos novos episódios, o destaque será Dean Di Laurentis, interpretado por Stephen Kalyn, e Allie Hayes, vivida por Mika Abdalla. A mudança acompanha a estrutura dos livros de Elle Kennedy, que apresenta diferentes casais ao longo da saga, explorando suas histórias individuais e as relações dentro do grupo de amigos.

Série é baseada em livros de sucesso

A produção adapta a coleção literária Off Campus, escrita pela canadense Elle Kennedy. Publicada originalmente em quatro volumes principais, a saga é formada pelos livros O Acordo, O Erro, O Jogo e A Conquista.

As histórias acompanham Garrett, Dean, Logan e Tucker, quatro amigos que integram o time universitário de hóquei e enfrentam situações envolvendo amor, amadurecimento, amizades e descobertas pessoais.

A franquia conquistou leitores em diferentes países e acumula mais de 10 milhões de exemplares vendidos mundialmente. As obras de Kennedy também foram traduzidas para mais de 25 idiomas.

Na adaptação, a proposta é acompanhar os romances sem deixar de lado os desafios enfrentados pelos personagens dentro e fora das quadras de gelo, explorando as mudanças que marcam a transição para a vida adulta.

Quem está no elenco da 2ª temporada?

Além de Mika Abdalla e Stephen Kalyn, o elenco regular da segunda temporada contará com Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler.

Outros nomes também foram confirmados em participações recorrentes, como Julia Sarah-Stone, Khobe Clarke, Miles Gutierrez-Riley e Phillipa Soo. Charlie Evans e Shay Rudolph farão participações especiais.

A série é criada por Louisa Levy, que também atua como co-diretora e produtora executiva ao lado de Gina Fattore. A produção executiva ainda conta com Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman, da Temple Hill, além de Leanna Billings, da Billings Productions, Neal Flaherty e Annika Patton.

Com o retorno marcado para abril de 2027, Off Campus: Amores Improváveis prepara uma nova história dentro do universo dos romances universitários, agora com Allie e Dean no centro dos acontecimentos.

Veja o trailer da primeira temporada de Off Campus!