Minissérie criminal com 84% de aprovação está escondida na Netflix

Chegou a quinta-feira e, para quem quer aproveitar o tempo livre sem cair no tédio, uma minissérie policial da Netflix pode ser a escolha certa. Com 84% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, Seven Seconds é uma produção lançada em 2018 que reúne uma trama investigativa intensa, conflitos políticos e questões sociais que continuam relevantes.

Com uma temporada de dez episódios, que duram entre 54 minutos e 1h20, a atração apresenta uma história completa, competente e envolvente.

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A narrativa acompanha as consequências de um atropelamento envolvendo um adolescente negro e um policial branco, mas vai muito além da investigação criminal: coloca em discussão os limites da Justiça, o racismo estrutural e a corrupção dentro das instituições.

Uma investigação que começa com uma tragédia

A história tem início quando Peter Jablonski (Beau Knapp), um policial recém-transferido para uma unidade em Nova Jersey, atropela Brenton Butler, um adolescente negro de 15 anos.

Em vez de prestar socorro e comunicar o acidente, ele procura seus novos colegas. Liderada pelo sargento Mike DiAngelo (David Lyons), a equipe decide encobrir o ocorrido e apagar os rastros do crime.

A decisão desencadeia uma sequência de acontecimentos que transforma o caso em uma investigação complexa. Enquanto o policial tenta conviver com a culpa e manter a farsa, a família de Brenton enfrenta a dor da perda e passa a buscar respostas.

Latrice Butler (Regina King), mãe do adolescente, não aceita a falta de explicações e começa uma busca por justiça. Já Isaiah (Russell Hornsby), pai do garoto, encontra na religião uma maneira de lidar com o sofrimento. Seth (Zackary Momoh), tio da vítima e veterano de guerra, também precisa enfrentar as consequências da tragédia enquanto tenta reconstruir a própria vida.

Racismo, corrupção e desigualdade estão no centro da trama

A investigação fica nas mãos de KJ Harper (Clare-Hope Ashitey), assistente da promotoria que precisa enfrentar não apenas as dificuldades do caso, mas também o preconceito e a hostilidade de parte da força policial. Ao lado do detetive Joe “Fish” Rinaldi (Michael Mosley), ela tenta reunir provas contra os agentes envolvidos no encobrimento.

Do outro lado, a equipe policial trabalha para esconder o que aconteceu. A tentativa de proteger os responsáveis também expõe relações de corrupção e a ligação entre agentes da lei e o tráfico de drogas, que explora comunidades vulneráveis.

Ao acompanhar diferentes perspectivas, Seven Seconds evita dividir seus personagens entre figuras inteiramente boas ou más. O policial responsável pelo atropelamento, por exemplo, sente culpa, mas escolhe participar da mentira. Até mesmo aqueles que ocupam posições de poder revelam contradições, interesses e fragilidades.

A produção também aborda questões como desigualdade econômica, religião, dependência química, homossexualidade e relações familiares. As trajetórias individuais ajudam a construir um retrato das tensões sociais que atravessam a cidade e mostram como as consequências de uma tragédia se espalham por diferentes núcleos.

Uma série policial que vai além do mistério

Mais do que descobrir quem é responsável pelo crime, a narrativa questiona quem tem acesso à Justiça e quais vidas recebem atenção das instituições. A diferença de tratamento entre pessoas negras e brancas, pobres e ricas, aparece como parte central da discussão.

A série também chama atenção pela construção de personagens que não seguem necessariamente os caminhos esperados de um drama policial. KJ, por exemplo, está longe da imagem tradicional de uma promotora sempre segura e determinada. Seus problemas pessoais e sua relação com o trabalho tornam sua trajetória mais contraditória.

A interpretação de Regina King é outro destaque. Como Latrice, a atriz acompanha a transformação de uma mãe devastada pela perda do filho e determinada a descobrir a verdade. O desempenho ajuda a sustentar a carga emocional de uma história que não suaviza o impacto da violência.

Vale a pena?

Sim. Com uma narrativa densa, personagens complexos e uma investigação que se desenvolve entre tensão, corrupção e conflitos sociais, Seven Seconds é uma boa escolha para quem gosta de tramas policiais que não se limitam a descobrir o responsável por um crime.

A minissérie pode ser especialmente interessante para quem procura histórias políticas, cheias de tensão e que levantam discussões sobre racismo, desigualdade e falhas do sistema de Justiça.

Apesar de exigir atenção e apresentar momentos emocionalmente pesados, a produção entrega uma história fechada em dez episódios, com começo, desenvolvimento e desfecho.

Veja o trailer!