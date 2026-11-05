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SUCESSO ABSOLUTO

Filme viciante da Netflix soma 2,1 milhões de views no TOP 10 global

Longa de terror conquistou espaço entre os títulos mais vistos do mundo

Beatriz Santos
Por
Longa entrou no TOP 10 de filmes mais assistidos em 21 países
Longa entrou no TOP 10 de filmes mais assistidos em 21 países - Foto: Divulgação

Mesmo com a rotina corrida de quinta-feira, ainda dá tempo de encontrar um bom filme para escapar do tédio e mergulhar em uma história cheia de tensão. Recém-chegado ao catálogo da Netflix, um filme de terror com zumbis já começou a chamar atenção do público e conquistou milhões de visualizações ao redor do mundo.

Trata-se de Isto Não É um Teste, longa-metragem que acumulou 2,1 milhões de visualizações na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, segundo o ranking global da plataforma.

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A produção alcançou a oitava posição entre os filmes em língua inglesa mais vistos mundialmente e entrou no TOP 10 de filmes em 21 países no mesmo período.

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Com 103 minutos de duração, o longa pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar o dia com uma história de terror e sobrevivência que mistura ataques de mortos-vivos, conflitos familiares e desconfiança entre adolescentes.

Filme de terror conquista espaço no TOP 10 global da Netflix

O desempenho de Isto Não É um Teste colocou a produção entre os destaques do ranking internacional de filmes em língua inglesa da Netflix. Ao registrar 2,1 milhões de visualizações em uma única semana, o título alcançou a oitava colocação da lista mundial.

Além disso, o longa apareceu entre os dez filmes mais vistos em 21 países, reforçando seu alcance entre os assinantes da plataforma.

O ranking semanal da Netflix considera as visualizações registradas de segunda-feira a domingo da semana anterior. O cálculo é feito a partir do total de horas assistidas dividido pela duração do título, enquanto os números divulgados são arredondados para múltiplos de 100 mil.

O resultado ajuda a dimensionar o alcance do terror, que encontrou espaço entre as produções mais assistidas em diferentes mercados.

Qual é a história de Isto Não É um Teste?

Ambientado em 1998, o filme acompanha Sloane Price (Olivia Holt), uma adolescente que tenta sobreviver a um apocalipse zumbi ao lado de outros quatro jovens.

Quando uma misteriosa praga transforma a população em mortos-vivos sedentos por sangue, as ruas rapidamente se tornam perigosas. Sem encontrar uma saída segura, o grupo se refugia em uma escola, acreditando que o prédio pode funcionar como abrigo contra os ataques.

O que parecia uma solução, porém, logo se transforma em uma situação sufocante. Cercados pelos zumbis, os adolescentes descobrem que a ameaça também está dentro do edifício: um professor foi infectado e circula pelos corredores e salas.

A partir daí, sobreviver passa a depender não apenas da capacidade de escapar dos mortos-vivos, mas também da confiança entre pessoas que mal se conhecem.

Confinamento transforma a escola em uma ameaça

Dirigido e escrito por Adam MacDonald, o longa é baseado no livro homônimo de Courtney Summers e combina terror com drama adolescente.

A escola representa uma tentativa de proteção, mas a convivência forçada evidencia os conflitos e as fragilidades dos personagens. Em um ambiente fechado, qualquer desentendimento pode comprometer as chances de sobrevivência.

Entre os jovens estão Cary (Corteon Moore), associado ao perfil do atleta, e Trace (Carson MacCormac), que demonstra maior vulnerabilidade emocional. O grupo precisa compartilhar espaço, tomar decisões e aprender a lidar com as diferenças enquanto o perigo se aproxima.

A presença do professor Baxter (Luke Macfarlane) também aumenta a desconfiança. Embora seja o adulto entre os sobreviventes, seu comportamento desperta suspeitas, fazendo com que os adolescentes questionem quem realmente pode ser considerado confiável.

Com os mortos-vivos do lado de fora e uma ameaça rondando os corredores, o abrigo deixa de oferecer qualquer sensação de segurança.

Trauma familiar também marca a protagonista

Antes mesmo do surto, Sloane já enfrentava uma realidade difícil. Filha de um pai abusivo (Jeff Roop), a jovem encontra na irmã, Lilly (Joelle Farrow), uma das poucas fontes de apoio.

Sem conseguir contato com ela durante o confinamento, a adolescente passa a lidar com o medo e a angústia de não saber se a irmã está segura.

Essa relação acrescenta uma dimensão dramática à narrativa. Enquanto tenta escapar dos zumbis, Sloane também enfrenta as marcas de uma convivência familiar violenta e a incerteza sobre o próprio futuro.

Olivia Holt sustenta boa parte da carga emocional do filme ao interpretar uma personagem dividida entre o desamparo, o ressentimento e a necessidade de continuar lutando.

A aproximação com Rhys (Froy Gutierrez), um antigo conhecido da escola, abre espaço para momentos de acolhimento em meio ao caos. Ainda assim, as conversas e os conflitos entre os adolescentes nem sempre desenvolvem a personalidade dos personagens com a mesma força que a premissa sugere.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense, terror e comédia, além de histórias de sobrevivência que exploram os conflitos humanos em situações extremas.

Com pouco mais de 1h40 de duração, Isto Não É um Teste é uma opção para quem procura um filme de terror para assistir sem precisar reservar muitas horas do dia.

A produção combina uma ameaça zumbi com drama adolescente e tensão psicológica, embora nem sempre consiga sustentar o suspense com a mesma eficiência. Os diálogos prolongados e algumas limitações no desenvolvimento dos personagens podem dividir opiniões.

Ainda assim, para fãs de histórias de apocalipse, confinamento e desconfiança, o longa oferece uma premissa envolvente e momentos de tensão que podem render uma boa sessão.

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