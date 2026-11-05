Filme viciante da Netflix soma 2,1 milhões de views no TOP 10 global

Mesmo com a rotina corrida de quinta-feira, ainda dá tempo de encontrar um bom filme para escapar do tédio e mergulhar em uma história cheia de tensão. Recém-chegado ao catálogo da Netflix, um filme de terror com zumbis já começou a chamar atenção do público e conquistou milhões de visualizações ao redor do mundo.

Trata-se de Isto Não É um Teste, longa-metragem que acumulou 2,1 milhões de visualizações na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, segundo o ranking global da plataforma.

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A produção alcançou a oitava posição entre os filmes em língua inglesa mais vistos mundialmente e entrou no TOP 10 de filmes em 21 países no mesmo período.

Com 103 minutos de duração, o longa pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar o dia com uma história de terror e sobrevivência que mistura ataques de mortos-vivos, conflitos familiares e desconfiança entre adolescentes.

Filme de terror conquista espaço no TOP 10 global da Netflix

O desempenho de Isto Não É um Teste colocou a produção entre os destaques do ranking internacional de filmes em língua inglesa da Netflix. Ao registrar 2,1 milhões de visualizações em uma única semana, o título alcançou a oitava colocação da lista mundial.

Além disso, o longa apareceu entre os dez filmes mais vistos em 21 países, reforçando seu alcance entre os assinantes da plataforma.

O ranking semanal da Netflix considera as visualizações registradas de segunda-feira a domingo da semana anterior. O cálculo é feito a partir do total de horas assistidas dividido pela duração do título, enquanto os números divulgados são arredondados para múltiplos de 100 mil.

O resultado ajuda a dimensionar o alcance do terror, que encontrou espaço entre as produções mais assistidas em diferentes mercados.

Qual é a história de Isto Não É um Teste?

Ambientado em 1998, o filme acompanha Sloane Price (Olivia Holt), uma adolescente que tenta sobreviver a um apocalipse zumbi ao lado de outros quatro jovens.

Quando uma misteriosa praga transforma a população em mortos-vivos sedentos por sangue, as ruas rapidamente se tornam perigosas. Sem encontrar uma saída segura, o grupo se refugia em uma escola, acreditando que o prédio pode funcionar como abrigo contra os ataques.

O que parecia uma solução, porém, logo se transforma em uma situação sufocante. Cercados pelos zumbis, os adolescentes descobrem que a ameaça também está dentro do edifício: um professor foi infectado e circula pelos corredores e salas.

A partir daí, sobreviver passa a depender não apenas da capacidade de escapar dos mortos-vivos, mas também da confiança entre pessoas que mal se conhecem.

Confinamento transforma a escola em uma ameaça

Dirigido e escrito por Adam MacDonald, o longa é baseado no livro homônimo de Courtney Summers e combina terror com drama adolescente.

A escola representa uma tentativa de proteção, mas a convivência forçada evidencia os conflitos e as fragilidades dos personagens. Em um ambiente fechado, qualquer desentendimento pode comprometer as chances de sobrevivência.

Entre os jovens estão Cary (Corteon Moore), associado ao perfil do atleta, e Trace (Carson MacCormac), que demonstra maior vulnerabilidade emocional. O grupo precisa compartilhar espaço, tomar decisões e aprender a lidar com as diferenças enquanto o perigo se aproxima.

A presença do professor Baxter (Luke Macfarlane) também aumenta a desconfiança. Embora seja o adulto entre os sobreviventes, seu comportamento desperta suspeitas, fazendo com que os adolescentes questionem quem realmente pode ser considerado confiável.

Com os mortos-vivos do lado de fora e uma ameaça rondando os corredores, o abrigo deixa de oferecer qualquer sensação de segurança.

Trauma familiar também marca a protagonista

Antes mesmo do surto, Sloane já enfrentava uma realidade difícil. Filha de um pai abusivo (Jeff Roop), a jovem encontra na irmã, Lilly (Joelle Farrow), uma das poucas fontes de apoio.

Sem conseguir contato com ela durante o confinamento, a adolescente passa a lidar com o medo e a angústia de não saber se a irmã está segura.

Essa relação acrescenta uma dimensão dramática à narrativa. Enquanto tenta escapar dos zumbis, Sloane também enfrenta as marcas de uma convivência familiar violenta e a incerteza sobre o próprio futuro.

Olivia Holt sustenta boa parte da carga emocional do filme ao interpretar uma personagem dividida entre o desamparo, o ressentimento e a necessidade de continuar lutando.

A aproximação com Rhys (Froy Gutierrez), um antigo conhecido da escola, abre espaço para momentos de acolhimento em meio ao caos. Ainda assim, as conversas e os conflitos entre os adolescentes nem sempre desenvolvem a personalidade dos personagens com a mesma força que a premissa sugere.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense, terror e comédia, além de histórias de sobrevivência que exploram os conflitos humanos em situações extremas.

Com pouco mais de 1h40 de duração, Isto Não É um Teste é uma opção para quem procura um filme de terror para assistir sem precisar reservar muitas horas do dia.

A produção combina uma ameaça zumbi com drama adolescente e tensão psicológica, embora nem sempre consiga sustentar o suspense com a mesma eficiência. Os diálogos prolongados e algumas limitações no desenvolvimento dos personagens podem dividir opiniões.

Ainda assim, para fãs de histórias de apocalipse, confinamento e desconfiança, o longa oferece uma premissa envolvente e momentos de tensão que podem render uma boa sessão.