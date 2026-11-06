Filme da Netflix bate recorde histórico com 70 milhões de views

A Netflix encontrou um dos maiores fenômenos de audiência de 2026. Com 70 milhões de visualizações acumuladas no primeiro mês de exibição, o suspense policial Sobrevivência, estrelado por Ben Affleck, alcançou uma marca inédita na plataforma e entrou para um grupo restrito de produções que conseguiram permanecer por quatro semanas consecutivas na liderança mundial.

O desempenho chama ainda mais atenção quando comparado a outros lançamentos do streaming. Com 108 minutos de duração, o longa se tornou o primeiro filme de língua inglesa a ocupar o topo do ranking mundial durante quatro semanas seguidas neste ano.

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A produção superou até mesmo Dinheiro Suspeito, outro suspense protagonizado por Affleck ao lado de Matt Damon, que havia liderado a lista por três semanas consecutivas.

Mas os números não são o único motivo para o filme despertar curiosidade. Além do recorde, a produção apresenta uma história envolvendo sequestro, disputas políticas e decisões moralmente questionáveis. Ben Affleck assume o protagonismo e também a direção de uma trama que coloca uma família diante de uma situação desesperadora.

Recorde coloca filme em grupo seleto da Netflix

A conquista de Sobrevivência é ainda mais significativa quando observada a trajetória dos rankings da plataforma. Desde junho de 2021, quando a Netflix começou a divulgar suas listas semanais, apenas outros quatro filmes originais de língua inglesa haviam conseguido permanecer na liderança mundial durante quatro semanas consecutivas.

Entre eles estão O Projeto Adam (2022), estrelado por Ryan Reynolds, A Mãe (2023), com Jennifer Lopez, Bagagem de Risco (2024), protagonizado por Taron Egerton, e A Lista da Minha Vida (2025), com Sofia Carson.

O levantamento também mostra como é difícil manter a primeira posição por tanto tempo. Dos 164 filmes diferentes que chegaram ao topo do ranking de produções em inglês desde 2021, somente 19 conseguiram permanecer na liderança por pelo menos três semanas consecutivas.

Entretanto, existe um detalhe curioso nos números de Sobrevivência. Na quarta semana, o longa registrou 4,7 milhões de visualizações, uma queda de 56% em relação ao período anterior. Foi a menor audiência semanal de um filme na primeira posição desde que a Netflix começou a divulgar esse indicador, em junho de 2023.

Até então, o recorde pertencia a Jurassic World: Recomeço (2025), que havia liderado o ranking com 5,6 milhões de visualizações. A permanência de Sobrevivência no topo também foi favorecida pela ausência de grandes lançamentos capazes de disputar a atenção dos assinantes.

Ben Affleck protagoniza suspense sobre sequestro e política

Na história, Ben Affleck interpreta Mark Kimball, um candidato independente à prefeitura de Los Angeles que construiu sua campanha em torno de promessas de honestidade e mudanças políticas. Sua trajetória sofre uma reviravolta quando seu filho, Denny (Christopher Woodley), é sequestrado durante a noite de Halloween, poucos dias antes da eleição.

Ao lado da esposa, Abigail (Kerry Washington), Mark precisa encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro exigido pelo resgate. O problema é que os recursos da família foram utilizados na campanha eleitoral, obrigando o casal a enfrentar uma situação financeira e emocional cada vez mais complicada.

A investigação também envolve Sam (Steven Yeun), assessor político do candidato, e Dayle Burton (Gillian Anderson), uma mulher misteriosa que conhece os bastidores do poder. A babá do menino, Cecilia (Adriana Paz), e seu namorado, Ramon (Luis Gerardo Méndez), também fazem parte dos acontecimentos que cercam o sequestro.

Conforme a situação se desenvolve, os personagens precisam lidar com interesses pessoais, segredos e decisões que podem comprometer não apenas a segurança da criança, mas também a imagem pública do candidato.

Trama apresenta boas ideias, mas perde força no desenvolvimento

A premissa de Sobrevivência oferece possibilidades interessantes para um suspense policial. O sequestro coloca à prova os princípios de um político que construiu sua imagem em torno da integridade, enquanto os problemas familiares e os segredos do passado ameaçam revelar contradições que podem comprometer sua carreira.

O filme também sugere discussões sobre desigualdade social, imigração, privilégios e as diferenças entre ricos e pobres diante da Justiça. A presença de Dayle Burton acrescenta ainda a possibilidade de acordos perigosos e negociações nos bastidores da política americana.

Entretanto, nem todas essas questões recebem o desenvolvimento esperado. O roteiro apresenta diferentes conflitos e levanta perguntas sobre os personagens, mas algumas ideias acabam abandonadas antes de alcançar uma conclusão mais interessante.

Essa falta de foco prejudica principalmente a construção de Mark. O protagonista deveria representar um homem dividido entre seus princípios políticos e o desespero de salvar o próprio filho, mas suas decisões nem sempre revelam a complexidade que a situação exige. A relação com Abigail também poderia receber mais atenção, especialmente diante da pressão enfrentada pelo casal.

Ainda assim, o filme encontra momentos de tensão ao explorar as consequências das escolhas dos personagens. As reviravoltas e os segredos que surgem durante a investigação ajudam a movimentar a narrativa, mesmo quando o roteiro não consegue aproveitar todas as possibilidades apresentadas.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de filmes de suspense, histórias policiais e situações tensas envolvendo sequestros e disputas de poder. Sobrevivência tem uma premissa que desperta curiosidade e consegue construir momentos de tensão, além de reunir um elenco conhecido de Hollywood.

Por outro lado, a trama simples e o desenvolvimento irregular podem não agradar a todos os espectadores. Algumas discussões ficam superficiais e o desfecho não aproveita completamente os conflitos apresentados ao longo da história.

Ainda assim, é uma alternativa para quem procura um filme de pouco mais de uma hora e meia para assistir sem grandes compromissos, aliviar a mente e acompanhar uma história cheia de acontecimentos. O recorde de audiência mostra que a produção despertou o interesse de milhões de assinantes, mesmo dividindo opiniões sobre sua qualidade.

Veja o trailer!