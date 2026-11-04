James Bond: Callum Turner é apontado como favorito para viver 007

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O ator britânico Callum Turner é apontado como possível novo intérprete de James Bond na franquia 007. Segundo o jornalista Roger Friedman, do site Showbiz411, o artista teria sido escolhido para assumir o papel do agente secreto, anteriormente interpretado por Daniel Craig.

Os rumores ganharam força após Turner deixar o cargo de diretor da TwentyTwo Films, produtora que fundou com a esposa, a cantora Dua Lipa. A movimentação foi interpretada como uma tentativa de liberar a agenda para novos projetos.

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Outro indício seria a participação do ator em um teste de elenco no Bray Studios, na Inglaterra. Ele estaria entre os quatro finalistas, ao lado de Jack Lowden (Slow Horses), Jacob Elordi e Josh O'Connor.

A expectativa é que o anúncio oficial aconteça ainda em novembro. Em agosto, a produtora Amy Pascal afirmou que o fim de 2026 seria um bom período para revelar o novo James Bond. Caso a escolha seja confirmada, as filmagens poderão começar em 2027.

O que já se sabe sobre o novo filme de 007?

O próximo longa da franquia será dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por Duna e Sicario. O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, criador de Peaky Blinders.

A produção será comandada por Amy Pascal e David Heyman, após a Amazon MGM Studios assumir o controle criativo da franquia em um acordo com a família Broccoli, em 2025.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o novo intérprete de James Bond nem previsão de estreia do filme.