HBO tem novidades que merecem entrar na sua lista nesta semana

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Quem procura filmes e séries para assistir na HBO vai encontrar novidades até o dia 8 de novembro. A programação da semana reúne episódios inéditos, novas temporadas e produções de diferentes gêneros, com opções para quem gosta de drama, animação, suspense e reality shows.

Entre os destaques, estão a segunda temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para, a continuação de A Idade Dourada e o filme O Código Da Vinci, estrelado por Tom Hanks.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os filmes, séries e realities que chegam à HBO nesta semana.

Confira os lançamentos da HBO nesta semana (2 a 08/11)

Séries

Cidade de Deus: A Luta Não Para – 2ª temporada

Foto: Divulgação

A morte de Curió (Marcos Palmeira) abre espaço para uma nova disputa pelo domínio da Cidade de Deus. Em meio à tensão entre grupos criminosos e forças políticas, Berenice (Roberta Rodrigues) passa a enfrentar os esquemas de corrupção e a influência das milícias. Já Jerusa (Andréia Horta) segue em busca de vingança após uma tragédia familiar. O retorno de Cenoura (Matheus Nachtergaele), que deixa a prisão, também ameaça a comunidade.

Estreia: 8 de novembro

Gênero: drama policial

A Idade Dourada – 4ª temporada, episódios 1 e 2

A quarta temporada da série acompanha as disputas sociais e familiares que movimentam a elite de Nova York. Enquanto Bertha Russell (Carrie Coon) trabalha para fortalecer a posição dos Russell na sociedade, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) tenta recuperar o prestígio perdido.

Estreia: já disponível

já disponível Gênero: drama histórico

Get Jiro – 1ª temporada, episódio 7

Foto: Divulgação

Baseada na graphic novel de Anthony Bourdain, a história se passa em uma Los Angeles futurista onde chefs de cozinha são poderosos e as comidas ditam as classes sociais. Nesse cenário, Jiro, um chef de sushi misterioso, segue em sua jornada de vingança.

Estreia: 8 de novembro

8 de novembro Gênero: animação, comédia e ficção científica

O Show da Luna! – 9ª temporada

Na nova temporada, Luna embarca em uma aventura pela Amazônia. Durante a viagem, ela investiga fenômenos da natureza, diferentes espécies de animais e características da região.

Estreia: 2 de novembro

2 de novembro Gênero: animação infantil

The Torment – 1ª temporada, episódio 5

A trama acompanha Kama Kosowska, uma jornalista falida que retorna à cidade onde cresceu para investigar sozinha o desaparecimento nunca resolvido de uma de suas amigas de infância.

Estreia: 6 de novembro

6 de novembro Gênero: drama e suspense

Filmes

O Código Da Vinci

Foto: Divulgação

Lançado em 2006, o longa acompanha Robert Langdon (Tom Hanks), professor especializado em simbologia que acaba envolvido na investigação de um assassinato no Museu do Louvre, em Paris. Com a ajuda da criptógrafa Sophie Neveu (Audrey Tautou), ele segue uma sequência de pistas escondidas em obras de arte e símbolos históricos.

Estreia: 4 de novembro

4 de novembro Gênero: suspense

Reality shows

Largados e Pelados Brasil – 4ª temporada, episódio 4

Dez participantes brasileiros encaram um desafio de sobrevivência em uma região da África do Sul conhecida como Savana Negra, marcada pela escassez de água e pela presença de animais selvagens, como búfalos e mambas-negras.