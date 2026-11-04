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NOVIDADES

HBO tem novidades que merecem entrar na sua lista nesta semana

Uma das séries brasileiras de maior sucesso retorna com segunda temporada

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cidade de Deus: A Luta Não Para é um dos destaques das novidades desta semana.
Cidade de Deus: A Luta Não Para é um dos destaques das novidades desta semana. - Foto: Divulgação

Quem procura filmes e séries para assistir na HBO vai encontrar novidades até o dia 8 de novembro. A programação da semana reúne episódios inéditos, novas temporadas e produções de diferentes gêneros, com opções para quem gosta de drama, animação, suspense e reality shows.

Entre os destaques, estão a segunda temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para, a continuação de A Idade Dourada e o filme O Código Da Vinci, estrelado por Tom Hanks.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os filmes, séries e realities que chegam à HBO nesta semana.

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Séries

Cidade de Deus: A Luta Não Para – 2ª temporada

Imagem ilustrativa da imagem HBO tem novidades que merecem entrar na sua lista nesta semana
Foto: Divulgação

A morte de Curió (Marcos Palmeira) abre espaço para uma nova disputa pelo domínio da Cidade de Deus. Em meio à tensão entre grupos criminosos e forças políticas, Berenice (Roberta Rodrigues) passa a enfrentar os esquemas de corrupção e a influência das milícias. Já Jerusa (Andréia Horta) segue em busca de vingança após uma tragédia familiar. O retorno de Cenoura (Matheus Nachtergaele), que deixa a prisão, também ameaça a comunidade.

  • Estreia: 8 de novembro
  • Gênero: drama policial

A Idade Dourada – 4ª temporada, episódios 1 e 2

A quarta temporada da série acompanha as disputas sociais e familiares que movimentam a elite de Nova York. Enquanto Bertha Russell (Carrie Coon) trabalha para fortalecer a posição dos Russell na sociedade, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) tenta recuperar o prestígio perdido.

  • Estreia: já disponível
  • Gênero: drama histórico

Get Jiro – 1ª temporada, episódio 7

Imagem ilustrativa da imagem HBO tem novidades que merecem entrar na sua lista nesta semana
Foto: Divulgação

Baseada na graphic novel de Anthony Bourdain, a história se passa em uma Los Angeles futurista onde chefs de cozinha são poderosos e as comidas ditam as classes sociais. Nesse cenário, Jiro, um chef de sushi misterioso, segue em sua jornada de vingança.

  • Estreia: 8 de novembro
  • Gênero: animação, comédia e ficção científica

O Show da Luna! – 9ª temporada

Na nova temporada, Luna embarca em uma aventura pela Amazônia. Durante a viagem, ela investiga fenômenos da natureza, diferentes espécies de animais e características da região.

  • Estreia: 2 de novembro
  • Gênero: animação infantil

The Torment – 1ª temporada, episódio 5

A trama acompanha Kama Kosowska, uma jornalista falida que retorna à cidade onde cresceu para investigar sozinha o desaparecimento nunca resolvido de uma de suas amigas de infância.

  • Estreia: 6 de novembro
  • Gênero: drama e suspense

Filmes

O Código Da Vinci

Imagem ilustrativa da imagem HBO tem novidades que merecem entrar na sua lista nesta semana
Foto: Divulgação

Lançado em 2006, o longa acompanha Robert Langdon (Tom Hanks), professor especializado em simbologia que acaba envolvido na investigação de um assassinato no Museu do Louvre, em Paris. Com a ajuda da criptógrafa Sophie Neveu (Audrey Tautou), ele segue uma sequência de pistas escondidas em obras de arte e símbolos históricos.

  • Estreia: 4 de novembro
  • Gênero: suspense

Reality shows

Largados e Pelados Brasil – 4ª temporada, episódio 4

Dez participantes brasileiros encaram um desafio de sobrevivência em uma região da África do Sul conhecida como Savana Negra, marcada pela escassez de água e pela presença de animais selvagens, como búfalos e mambas-negras.

  • Estreia: 8 de novembro
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