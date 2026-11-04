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Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta (04/11)

Longa ambientado em um futuro distópico mistura superpoderes e drama

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde.
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde. - Foto: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta quarta-feira, 4, um filme que vai despertar a curiosidades dos amantes de ficção científica, drama, suspense e super-heróis.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta quarta-feira, 4, é 'Poderes Extraordinários', estrelado por Gugu Mbatha-Raw, conhecida pelas participações na série 'Superfície' e 'Quem Era Ela', e no filme 'Nos Bastidores da Fama'.

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Na trama, em um futuro distópico no centro-oeste dos Estados Unidos, onde a água é escassa e virou uma mercadoria preciosa, Ruth enfrenta convulsões capazes de provocar terremotos e decide deixar a família para protegê-la.

Durante o caminho de volta, ela conhece um cientista disfarçado que a engana para coletar amostras de seu sangue. Enquanto isso, sua mãe e filha, que também possuem poderes especiais, se unem para ajudá-la a recuperar o controle de seus poderes, enquanto ela é perseguida pela polícia.

Lançado em 2018, o filme ganhou uma adaptação em 2019, desenvolvida pela Amazon Studios em parceria com a JuVee Productions, produtora de Viola Davis e Julius Tennon. Até o momento, não há novas informações sobre o andamento da série nem anúncio oficial de cancelamento.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Poderes Extraordinários

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filmes Sessão da Tarde TV Globo

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