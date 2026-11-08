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Só 8 episódios: nova minissérie da Netflix para este domingo (08/11)
Recém-chegada, produção aposta em um neurocirurgião arrogante, conflitos éticos e decisões de risco
Domingo pode ser a oportunidade ideal para fugir da indecisão na hora de escolher o que assistir e apostar em uma história capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio.
Para quem gosta de suspense, conflitos intensos e dramas médicos, a Netflix acaba de lançar uma minissérie de oito capítulos que combina cirurgias delicadas, dilemas éticos e um protagonista difícil de lidar, em uma trama que pode render uma maratona durante o dia.
Estreada na última quarta-feira, 4, Anestesia é uma série médica polonesa que acompanha a queda de um neurocirurgião brilhante após uma operação malsucedida.
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Com episódios de aproximadamente 48 minutos, a produção reúne oito capítulos, formato que favorece quem procura uma história mais enxuta para assistir sem comprometer toda a semana.
Série da Netflix acompanha médico que perde tudo após erro
Interpretado por Leszek Lichota, o neurocirurgião Dawid Łazarz construiu sua reputação em uma clínica de prestígio, na capital polonesa. Acostumado a recursos avançados e equipes altamente qualificadas, ele também ficou conhecido pela personalidade arrogante e pela tendência de desafiar procedimentos para tentar salvar pacientes.
Tudo muda quando uma cirurgia termina mal. O fracasso compromete sua carreira e seu prestígio internacional, obrigando o médico a deixar a elite hospitalar e procurar uma oportunidade em outro lugar.
A saída aparece em um hospital regional de uma pequena cidade, onde a realidade é bem diferente daquela que ele conhecia. Com recursos limitados, regras próprias e profissionais pouco dispostos a aceitar suas atitudes, Łazarz precisa encontrar uma maneira de recomeçar.
Neurocirurgião enfrenta conflitos dentro e fora do hospital
A chegada do médico provoca atritos com a equipe, a diretoria e os moradores da região. Sua dificuldade em aceitar limites coloca em discussão até que ponto a competência profissional pode justificar comportamentos controversos.
Ao mesmo tempo, a disposição para desafiar procedimentos e encontrar soluções inesperadas pode fazer diferença quando a vida dos pacientes está em risco.
A série constrói sua trama a partir desse contraste: um especialista capaz de salvar vidas, mas que precisa aprender a conviver com pessoas que não estão dispostas a aceitar todas as suas decisões.
O passado do protagonista também faz parte desse processo. Enquanto tenta recuperar espaço na profissão, ele é confrontado com os próprios erros, as consequências de suas escolhas e o verdadeiro custo da ambição.
Produção tem conexão com outros dramas médicos
A premissa de Anestesia pode lembrar produções como House, conhecida pelo protagonista genial e pouco convencional, e The Pitt, drama hospitalar da HBO Max. A história também se aproxima de Doc Martin, que acompanha um cirurgião de Londres em uma pequena comunidade, onde suas habilidades médicas não resolvem todos os problemas de convivência.
A série conta com a colaboração criativa de Neal Baer, pediatra que se tornou roteirista e produtor e trabalhou nas primeiras temporadas de ER, antes de assumir Law & Order: SVU. Consultores médicos também participaram da produção para verificar a compatibilidade dos procedimentos apresentados com a prática clínica atual.
A direção principal é de Łukasz Ostalski, que já havia dirigido Segredos de Família, produção da Netflix lançada em 2022.
Os roteiros são assinados por Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra e Marcin Kuchniański. Jan e Michał Kwieciński assinam a produção pela Akson Studio.
Quem está no elenco de Anestesia?
Além de Leszek Lichota no papel principal, a produção reúne nomes conhecidos do audiovisual polonês.
O elenco conta com:
- Leszek Lichota como Dawid Łazarz
- Aleksandra Popławska como Jagoda
- Karolina Gruszka como Basia Łazarz
- Filip Kowalewicz como Franek Łazarz
- Dorota Kolak como Wanda Kott
- Krzysztof Stelmaszyk como Leszek Kott
- Masza Wągrocka como Ada Dąbrowska
- Gamou Fall
- Hugo Tarres
- Zbigniew Suszyński
- Mariusz Bonaszewski
- Marcin Czarnik
Lichota e Aleksandra Popławska já trabalharam juntos em Wataha, suspense da HBO ambientado nas montanhas Bieszczady.
O protagonista também é conhecido por interpretar Rafał Wilczur em Amor Esquecido, filme da Netflix lançado em 2023. Na produção, ele vive um cirurgião que perde a memória e vai parar no interior, onde passa a tratar moradores sem licença e acaba diante de um tribunal.
Drama médico também discute desigualdade no atendimento
Além dos conflitos pessoais do protagonista, o cenário do hospital regional ajuda a ampliar as questões levantadas pela trama.
Acostumado a uma clínica de referência, Łazarz passa a trabalhar em uma instituição com menos especialistas e recursos mais limitados. Nesse ambiente, a série coloca em perspectiva as diferenças entre o atendimento disponível nas grandes cidades e a realidade de pacientes que dependem de hospitais menores.
A discussão também envolve os limites da ética médica e a responsabilidade de um profissional que toma decisões com a vida de outras pessoas nas mãos.
A cada atendimento, os métodos do neurocirurgião podem ser vistos tanto como uma solução quanto como um risco. A questão central é até quando uma instituição pode tolerar atitudes controversas em nome dos resultados.
Vale a pena?
Sim, especialmente para quem gosta de tramas curtas, tensas e de drama médico. Com oito episódios de aproximadamente 48 minutos, Anestesia é uma alternativa para quem procura uma série recente para maratonar na Netflix.
O principal atrativo está no conflito entre o talento do protagonista e sua dificuldade de lidar com regras, hierarquias e relações humanas. Em vez de apostar apenas nas emergências médicas, a produção também explora as consequências de um fracasso profissional e o desafio de reconstruir a própria vida.
Para quem gosta de médicos brilhantes, personagens imperfeitos e decisões que podem mudar o destino de pacientes, a série polonesa pode ser uma boa escolha para o domingo.