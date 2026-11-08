Só 8 episódios: nova minissérie da Netflix para este domingo (08/11)

Domingo pode ser a oportunidade ideal para fugir da indecisão na hora de escolher o que assistir e apostar em uma história capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio.

Para quem gosta de suspense, conflitos intensos e dramas médicos, a Netflix acaba de lançar uma minissérie de oito capítulos que combina cirurgias delicadas, dilemas éticos e um protagonista difícil de lidar, em uma trama que pode render uma maratona durante o dia.

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Estreada na última quarta-feira, 4, Anestesia é uma série médica polonesa que acompanha a queda de um neurocirurgião brilhante após uma operação malsucedida.

Com episódios de aproximadamente 48 minutos, a produção reúne oito capítulos, formato que favorece quem procura uma história mais enxuta para assistir sem comprometer toda a semana.

Série da Netflix acompanha médico que perde tudo após erro

Interpretado por Leszek Lichota, o neurocirurgião Dawid Łazarz construiu sua reputação em uma clínica de prestígio, na capital polonesa. Acostumado a recursos avançados e equipes altamente qualificadas, ele também ficou conhecido pela personalidade arrogante e pela tendência de desafiar procedimentos para tentar salvar pacientes.

Tudo muda quando uma cirurgia termina mal. O fracasso compromete sua carreira e seu prestígio internacional, obrigando o médico a deixar a elite hospitalar e procurar uma oportunidade em outro lugar.

A saída aparece em um hospital regional de uma pequena cidade, onde a realidade é bem diferente daquela que ele conhecia. Com recursos limitados, regras próprias e profissionais pouco dispostos a aceitar suas atitudes, Łazarz precisa encontrar uma maneira de recomeçar.

Neurocirurgião enfrenta conflitos dentro e fora do hospital

A chegada do médico provoca atritos com a equipe, a diretoria e os moradores da região. Sua dificuldade em aceitar limites coloca em discussão até que ponto a competência profissional pode justificar comportamentos controversos.

Ao mesmo tempo, a disposição para desafiar procedimentos e encontrar soluções inesperadas pode fazer diferença quando a vida dos pacientes está em risco.

A série constrói sua trama a partir desse contraste: um especialista capaz de salvar vidas, mas que precisa aprender a conviver com pessoas que não estão dispostas a aceitar todas as suas decisões.

O passado do protagonista também faz parte desse processo. Enquanto tenta recuperar espaço na profissão, ele é confrontado com os próprios erros, as consequências de suas escolhas e o verdadeiro custo da ambição.

Produção tem conexão com outros dramas médicos

A premissa de Anestesia pode lembrar produções como House, conhecida pelo protagonista genial e pouco convencional, e The Pitt, drama hospitalar da HBO Max. A história também se aproxima de Doc Martin, que acompanha um cirurgião de Londres em uma pequena comunidade, onde suas habilidades médicas não resolvem todos os problemas de convivência.

A série conta com a colaboração criativa de Neal Baer, pediatra que se tornou roteirista e produtor e trabalhou nas primeiras temporadas de ER, antes de assumir Law & Order: SVU. Consultores médicos também participaram da produção para verificar a compatibilidade dos procedimentos apresentados com a prática clínica atual.

A direção principal é de Łukasz Ostalski, que já havia dirigido Segredos de Família, produção da Netflix lançada em 2022.

Os roteiros são assinados por Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra e Marcin Kuchniański. Jan e Michał Kwieciński assinam a produção pela Akson Studio.

Quem está no elenco de Anestesia?

Além de Leszek Lichota no papel principal, a produção reúne nomes conhecidos do audiovisual polonês.

O elenco conta com:

Leszek Lichota como Dawid Łazarz

Aleksandra Popławska como Jagoda

Karolina Gruszka como Basia Łazarz

Filip Kowalewicz como Franek Łazarz

Dorota Kolak como Wanda Kott

Krzysztof Stelmaszyk como Leszek Kott

Masza Wągrocka como Ada Dąbrowska

Gamou Fall

Hugo Tarres

Zbigniew Suszyński

Mariusz Bonaszewski

Marcin Czarnik

Lichota e Aleksandra Popławska já trabalharam juntos em Wataha, suspense da HBO ambientado nas montanhas Bieszczady.

O protagonista também é conhecido por interpretar Rafał Wilczur em Amor Esquecido, filme da Netflix lançado em 2023. Na produção, ele vive um cirurgião que perde a memória e vai parar no interior, onde passa a tratar moradores sem licença e acaba diante de um tribunal.

Drama médico também discute desigualdade no atendimento

Além dos conflitos pessoais do protagonista, o cenário do hospital regional ajuda a ampliar as questões levantadas pela trama.

Acostumado a uma clínica de referência, Łazarz passa a trabalhar em uma instituição com menos especialistas e recursos mais limitados. Nesse ambiente, a série coloca em perspectiva as diferenças entre o atendimento disponível nas grandes cidades e a realidade de pacientes que dependem de hospitais menores.

A discussão também envolve os limites da ética médica e a responsabilidade de um profissional que toma decisões com a vida de outras pessoas nas mãos.

A cada atendimento, os métodos do neurocirurgião podem ser vistos tanto como uma solução quanto como um risco. A questão central é até quando uma instituição pode tolerar atitudes controversas em nome dos resultados.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas curtas, tensas e de drama médico. Com oito episódios de aproximadamente 48 minutos, Anestesia é uma alternativa para quem procura uma série recente para maratonar na Netflix.

O principal atrativo está no conflito entre o talento do protagonista e sua dificuldade de lidar com regras, hierarquias e relações humanas. Em vez de apostar apenas nas emergências médicas, a produção também explora as consequências de um fracasso profissional e o desafio de reconstruir a própria vida.

Para quem gosta de médicos brilhantes, personagens imperfeitos e decisões que podem mudar o destino de pacientes, a série polonesa pode ser uma boa escolha para o domingo.