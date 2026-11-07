6 séries do Prime Video para salvar o seu final de semana (07 e 08/11)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela oportunidade de deixar os compromissos de lado, preparar a pipoca e mergulhar em uma boa história. Mas, com tantas opções disponíveis nos streamings, escolher a próxima produção pode ser quase tão difícil quanto acompanhar uma trama cheia de mistérios.

Para quem não abre mão de uma boa maratona, a curadoria faz toda a diferença. Séries curtas, com até duas temporadas, são perfeitas para acompanhar vários episódios de uma só vez, descobrir histórias envolventes e chegar ao domingo com a sensação de ter aproveitado cada minuto de descanso.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O catálogo do Prime Video é recheado de séries para todos os gostos, desde comédias e dramas até produções de suspense que prendem a atenção do primeiro ao último episódio. Para quem gosta de investigações, personagens misteriosos, segredos e situações que fogem completamente do controle, a plataforma reúne algumas opções que merecem entrar na lista.

Todo mundo gosta de encontrar uma história capaz de despertar a curiosidade e fazer aquele clássico episódio virar uma temporada inteira. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para começar a assistir no sábado e terminar a maratona antes da volta da rotina.



6 séries para ver agora no Prime Video

Nove Desconhecidos

Série é estrelada pela atriz Nicole Kidman - Foto: Divulgação

Baseada na obra homônima de Liane Moriarty, a minissérie acompanha nove desconhecidos que decidem participar de um retiro de luxo chamado Tranquillum House. O local promete transformar a vida dos hóspedes em apenas dez dias, reunindo pessoas que enfrentam problemas como estresse, cansaço e insatisfação com o próprio corpo.



Sob a liderança da misteriosa Masha (Nicole Kidman), o grupo começa uma experiência que deveria proporcionar renovação e bem-estar. Entretanto, situações inesperadas e comportamentos suspeitos transformam a estadia em uma jornada inquietante, na qual os participantes descobrem que nem tudo é o que parece.

Gêmeas: Mórbida Semelhança

Série de suspense é uma boa opção para ver no fim de semana - Foto: Divulgação

Inspirada no filme Dead Ringers (1988), de David Cronenberg, a série apresenta as gêmeas Beverly e Elliot Mantle, ambas interpretadas por Rachel Weisz. Renomadas cirurgiãs, as duas compartilham praticamente tudo, desde a profissão até relacionamentos amorosos e o uso de drogas, mantendo uma relação marcada por uma ligação intensa e perturbadora.



Determinadas a transformar os métodos de parto e os cuidados com a saúde feminina, elas desenvolvem um novo projeto na área da ginecologia e obstetrícia. Porém, a ambição profissional começa a ultrapassar os limites da ética médica, levando as irmãs a situações cada vez mais complexas, envolvendo disputas psicológicas, profissionais e sexuais.

Scarpetta: Médica Legista

Série com elenco estrelado é sucesso absoluto no Prime Video - Foto: Divulgação

Kay Scarpetta é uma brilhante patologista forense que retorna à cidade onde iniciou sua carreira para assumir uma posição de liderança na área. Sua volta, entretanto, coincide com um caso de homicídio violento que apresenta semelhanças inquietantes com uma investigação marcante de seu passado profissional.



Enquanto realiza exames laboratoriais e reúne evidências, a médica começa a suspeitar da atuação de um assassino em série. A investigação também a obriga a enfrentar conflitos familiares antigos, especialmente sua relação conturbada com a irmã Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), em meio a segredos que ameaçam vir à tona.

Parceiras No Crime

Série de ação e comédia foi um dos grandes sucessos de 2026 - Foto: Divulgação

A vida de Debbie sofre uma reviravolta quando ela descobre que sua melhor amiga, Judith, esconde uma identidade completamente inesperada: a de uma assassina profissional. O segredo transforma a amizade das duas em uma situação perigosa, principalmente depois que uma missão fracassada coloca ambas na mira de um inimigo implacável.



Forçadas a fugir para sobreviver, elas precisam lidar com perseguições, conspirações e revelações que ameaçam destruir a confiança construída ao longo dos anos. Entre momentos de ação e reviravoltas, as amigas descobrem que escapar dos próprios inimigos pode ser muito mais complicado quando os segredos também vêm de dentro de casa.



Swimming With Sharks

Série promete uma trama cheia de tensão - Foto: Divulgação

O competitivo universo dos estúdios de Hollywood é o cenário dessa produção, que acompanha uma jovem assistente cercada por colegas manipuladores, estrategistas e fofoqueiros. Em meio a uma rotina profissional marcada por disputas de poder e relações abusivas, ela precisa encontrar uma maneira de conquistar seu espaço em uma indústria bastante difícil.



Cansada de ser subestimada e de lidar com os jogos de influência ao seu redor, a protagonista decide mudar de postura e mostrar até onde está disposta a chegar. Aos poucos, a busca por reconhecimento transforma o ambiente de trabalho em um jogo perigoso, no qual ninguém parece estar completamente seguro.

A Isca

Série é uma opção para quem busca uma maratona mais leve - Foto: Divulgação

A série acompanha Shah Latif (Riz Ahmed), um ator que está prestes a ter a grande oportunidade de alcançar o estrelato. Quando surge um teste decisivo para sua carreira, ele percebe que pode estar diante da última chance de conquistar o reconhecimento que tanto deseja, mas nem tudo acontece como planejado.



Ao longo de quatro dias, uma crise existencial e uma teoria da conspiração transformam sua vida em um verdadeiro caos. Com a família, a ex-namorada e até o restante do mundo questionando se ele é a escolha certa, Shah precisa lidar com revelações inesperadas enquanto tenta não perder o controle da própria realidade.