Sentença do ex-marido de Katy Perry é de 10 anos por estupro e agressões

Russell Brand, comediante e um dos apresentadores mais conhecidos da Grã-Bretanha, foi condenado nesta segunda-feira, 9, a 10 anos e meio de prisão por estupros e agressão sexual. O artista já havia perdido a causa, mas aguardava pelo anúncio da sentença.

A decisão foi anunciada pelo Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, após o artista ser considerado culpado pelo estupro de uma mulher e pela agressão sexual de outras três ocorridas entre 2004 e 2009. Durante a leitura da sentença, o juiz Joel Bennathan afirmou que o comediante agia como se a fama lhe desse liberdade para fazer o que quisesse.

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Segundo a Reuters, o magistrado o descreveu como um predador que acreditava que sua notoriedade permitia agir sem considerar os limites das outras pessoas.

Polícia investiga outras denúncias contra o comediante

Além dos crimes pelos quais foi condenado, Brand é alvo de outras duas investigações por supostos estupros conduzidas pela Polícia Metropolitana de Londres. Uma das denúncias envolve uma jovem que tinha 16 anos na época dos fatos.

Na sexta-feira anterior à sentença, o chefe da corporação afirmou que não ficaria surpreso caso outras pessoas procurassem as autoridades para relatar possíveis abusos.

O comediante negou todas as acusações apresentadas contra ele. Em sua versão, as relações foram consensuais ou os episódios descritos pelas denunciantes foram distorcidos. Apesar da condenação, ele foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de atentado ao pudor.

Russell Brand negou as acusações durante depoimento

No fim de outubro, o artista compareceu ao tribunal para prestar depoimento. Após fazer o juramento, informou seu nome completo, Russell Edward Brand, e contestou as acusações de estupro, agressão sexual e tentativa de atentado ao pudor.

Ao chegar ao local, acompanhado da mulher, Laura Brand, declarou: “Hoje é o dia da verdade e da justiça”.

Durante o interrogatório conduzido pelo advogado de defesa, Ian Winter, Brand afirmou que as denúncias tiveram consequências “devastadoras” em sua vida. Ele também disse que perdeu o contato com amigos e que ninguém aceitou testemunhar em seu favor.

“Toda a minha vida foi consumida por esses eventos, essas alegações, essas acusações”, afirmou, segundo informações da Associated Press.

Ao responder sobre os episódios relatados pelas denunciantes, o comediante negou ter obrigado mulheres a fazer qualquer coisa contra a vontade delas. Os relatos mencionavam situações que teriam ocorrido em diferentes locais, como um quarto de hotel, os escritórios da MTV e o banheiro de um bar em Londres.

Brand também afirmou que chegou a ser impedido de permanecer com o filho, ainda bebê, no hospital. Segundo ele, a restrição ocorreu depois que denúncias anônimas de má conduta sexual foram divulgadas por um jornal e em um documentário de televisão, em 2023.

Durante o depoimento, o artista destacou que o consentimento deve ser respeitado nas relações sexuais.

“O consentimento é fundamental, essencial, necessário e, de muitas maneiras, mais importante do que o próprio sexo”, declarou.