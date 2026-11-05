Ex-marido de Katy Perry é condenado por estupro e agressões sexuais

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O comediante britânico Russell Brand, ex-marido da cantora Katy Perry, foi condenado por um caso de estupro e três de agressão sexual pelo Tribunal de Southwark, em Londres, nesta quinta-feira, 5. O artista também foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de agressão sexual.

As denúncias abrangem o período entre 1999 e 2009. Durante as quatro semanas de julgamento, Brand foi descrito como um predador sexual implacável, calculista e manipulador.

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Segundo as acusações, os crimes ocorreram em diferentes lugares, incluindo quartos de hotel, banheiro de bar, sua mansão em Londres, uma estação de rádio e um estúdio de televisão. Em alguns dos episódios, integrantes de sua comitiva estavam presentes.

O juiz Joel Bennathan afirmou que o réu deverá enfrentar uma "pena de prisão substancial". A sentença será anunciada na próxima segunda-feira, 9. Após o veredicto, o comediante teve o pedido de liberdade sob fiança negado e foi mantido sob custódia até a audiência.

Durante o julgamento, o artista negou todas as acusações e ouviu a leitura do veredicto imóvel e de olhos fechados. Além disso, afirmou ter levado uma "vida promíscua no passado", mas sustentou que todas as relações sexuais foram consensuais.

Seu advogado, Ian Winter, argumentou em sua defesa que "não constitui crime tratar mulheres de forma desagradável antes, durante ou após o sexo".

Em sua sustentação final, na terça-feira, a promotora Riel Karmy-Jones disse ao júri, composto por quatro mulheres e oito homens, que algumas vítimas o achavam uma pessoa legal inicialmente.

"Então foi como se sua personalidade tivesse mudado, como se houvesse um ponto de virada. Seu olhar mudava, ele perdia o controle", afirmou Karmy-Jones.

Após a condenação, a Polícia Metropolitana de Londres elogiou a coragem das mulheres que denunciaram o comediante.