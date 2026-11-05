Minissérie de ficção científica da Netflix é ideal para quinta (05/11)

Nem sempre os títulos mais intrigantes do streaming são os lançamentos que acabam dominando as conversas. Para quem quer aproveitar a quinta-feira, 5, com uma história capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio, a Netflix tem uma minissérie que merece sair do esquecimento.

Lançada em 2023, Corpos combina suspense policial e ficção científica em uma investigação que desafia a lógica e pode render uma maratona de oito episódios antes do fim da semana.

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Com quatro detetives separados por diferentes períodos históricos, a produção parte de um crime aparentemente impossível para construir um quebra-cabeça sobre identidade, tempo e conspirações.

A série também conquistou uma recepção positiva da crítica, com 81% de aprovação no Rotten Tomatoes, e é uma alternativa para quem procura uma narrativa de mistério fora das estreias mais recentes.

Um mesmo assassinato intriga quatro detetives

Em Corpos, o ponto de partida é um cadáver encontrado na rua Longharvest Lane, em Whitechapel, Londres. O homem está nu, foi atingido por um tiro em um dos olhos e não apresenta sinais aparentes de violência que expliquem completamente o crime.

O detalhe mais perturbador é que a mesma vítima aparece em quatro épocas distintas: 1890, 1941, 2023 e 2053. Ao longo de mais de 150 anos, investigadores encontram o corpo nas mesmas condições, mas precisam lidar com realidades, recursos e limitações completamente diferentes.

Em 1890, o detetive Alfred Hillinghead se depara com o caso em uma Londres marcada pelo medo associado a Jack, o Estripador. Em 1941, Charles Whiteman investiga o assassinato em meio ao contexto dos bombardeios alemães durante a Segunda Guerra Mundial.

Já em 2023, a policial Shahara Hasan encontra o cadáver enquanto trabalha na segurança de uma manifestação política. No futuro, em 2053, Iris Maplewood também precisa lidar com o mesmo mistério, em um mundo pós-apocalíptico.

Mistério conecta passado, presente e futuro

Conforme as investigações avançam, os quatro policiais começam a esbarrar em pistas que indicam que o assassinato está longe de ser um caso isolado. A identidade da vítima é apenas uma parte do quebra-cabeça, que ganha novas dimensões com a crescente importância do político Elias Mannix, interpretado por Stephen Graham.

A trama acompanha diferentes tentativas de compreender um crime que ultrapassa o conhecimento e as possibilidades de cada época. As mudanças históricas não servem apenas como pano de fundo: elas interferem diretamente na maneira como os investigadores trabalham, interpretam evidências e enfrentam as pressões sociais e institucionais.

Ao aproximar as quatro linhas temporais, a minissérie convida o público a observar detalhes, comparar descobertas e reconsiderar teorias à medida que novas informações aparecem.

Elenco reúne estrelas de suspense e ficção científica

A produção distribui a investigação entre quatro protagonistas, interpretados por Amaka Okafor, Kyle Soller, Jacob Fortune-Lloyd e Shira Haas.

Amaka Okafor interpreta Shahara Hasan, a policial de 2023 que tenta desvendar o assassinato.

Kyle Soller vive Alfred Hillinghead, o detetive responsável pelo caso em 1890.

Jacob Fortune-Lloyd interpreta Charles Whiteman, investigador em 1941.

Shira Haas dá vida a Iris Maplewood, policial que encontra o cadáver em 2053.

Stephen Graham interpreta Elias Mannix, figura política misteriosa que se torna uma peça importante na investigação.

Criada por Paul Tomalin, com roteiro desenvolvido ao lado de Danusia Samal, a minissérie é baseada na graphic novel homônima de Si Spencer. Marco Kreuzpaintner assina a direção principal, com participação de Haolu Wang em alguns episódios.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de mistério policial e ficção científica. Corpos aposta em uma premissa instigante, com quatro investigações conectadas por um assassinato que desafia as regras do tempo.

Os oito episódios favorecem uma maratona para quem gosta de reunir pistas e tentar antecipar as reviravoltas. Embora a narrativa exija atenção para acompanhar as diferentes épocas e conexões, a combinação de investigação criminal, conspiração e viagem no tempo faz da produção uma boa opção para quem procura uma história envolvente na Netflix.

Veja o trailer!