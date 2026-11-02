Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

Série policial da Netflix conquista 88% de aprovação com 9 episódios

Com nove episódios, produção investigativa é uma das melhores opções do catálogo da Netflix

Beatriz Santos
Por
Série é uma das produções mais elogiadas do catálogo da Netflix
Série é uma das produções mais elogiadas do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Se a ideia é aproveitar o feriado para descobrir uma história capaz de prender a atenção do começo ao fim, a Netflix tem uma produção policial que merece entrar no radar. Com mistérios, personagens complexos e uma investigação que vai muito além de um desaparecimento, Dept. Q é uma opção para quem quer fugir do tédio e mergulhar em uma trama cheia de tensão.

Lançada em 2025, a série conquistou 88% de aprovação da crítica e 90% do público no Rotten Tomatoes, consolidando seu destaque entre as produções de suspense e investigação do streaming.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com uma temporada de nove episódios disponíveis, a história combina crimes não solucionados, conflitos psicológicos e questionamentos sobre o funcionamento das instituições.

Leia Também:

VAI ENCARAR?

13 filmes de terror da Netflix que valem sua maratona neste Halloween
13 filmes de terror da Netflix que valem sua maratona neste Halloween imagem

SE LIGA NA DICA!

Série da Netflix é renovada após sucesso com 130 milhões de views
Série da Netflix é renovada após sucesso com 130 milhões de views imagem

LUTO

Antes de X-Men, Patrick Stewart construiu legado na ficção científica
Antes de X-Men, Patrick Stewart construiu legado na ficção científica imagem

O sucesso também garantiu a renovação para uma segunda temporada, ainda sem previsão de estreia. Para quem procura uma série envolvente para assistir durante o tempo livre, a produção oferece um mistério central que se desenvolve ao longo dos capítulos e deixa pistas para acompanhar até o desfecho.

Série policial da Netflix transforma casos arquivados em mistério

Criada por Scott Frank e Chandni Lakhani, Dept. Q acompanha Carl Morck (Matthew Goode), um detetive brilhante da Polícia de Edimburgo, na Escócia, conhecido tanto pela capacidade investigativa quanto pela personalidade difícil.

Após uma perseguição marcada por tiros, o policial testemunha a morte de um jovem agente e vê seu melhor amigo, James, ser baleado e ficar paraplégico. Abalado pelo trauma, Carl retorna ao trabalho e recebe uma missão que parece mais uma tentativa de afastá-lo dos colegas do que uma oportunidade profissional.

A chefia o coloca à frente do Departamento Q, uma unidade criada para solucionar investigações antigas que nunca foram concluídas. Instalado no subsolo da delegacia, o setor também funciona como uma estratégia de relações públicas para desviar a atenção dos problemas de uma força policial decadente e com poucos recursos.

O que deveria ser uma função burocrática acaba se transformando em uma investigação de grandes proporções quando Carl decide revisitar casos que a própria instituição preferia deixar esquecidos.

Desaparecimento de promotora conduz investigação

O principal mistério da temporada envolve Merritt Lingard (Chloe Pirrie), uma promotora que desapareceu e cujo caso passa a mobilizar a equipe do Departamento Q.

Enquanto os investigadores procuram respostas, a narrativa também acompanha a situação da mulher, que foi sequestrada e permanece em cativeiro. A alternância entre a investigação e o sofrimento da vítima contribui para a sensação de urgência e amplia as consequências de cada descoberta.

Carl conta com a ajuda de Akram Salim (Alexej Manvelov), um sírio que se torna seu parceiro, e Rose (Leah Byrne), uma jovem detetive com seus próprios traumas e um olhar atento aos detalhes.

A dinâmica entre os integrantes da equipe se destaca pela combinação de personalidades e métodos diferentes. Ao mesmo tempo em que busca solucionar o desaparecimento, a série desenvolve as vulnerabilidades dos personagens e mostra como experiências difíceis influenciam suas decisões.

Produção de Scott Frank vai além dos clichês policiais

Conhecido pelo trabalho em O Gambito da Rainha, Scott Frank participa da criação de Dept. Q ao lado de Chandni Lakhani. A produção adapta os livros policiais do escritor dinamarquês Jussi Adler-Olsen, incluindo elementos de A Mulher Enjaulada, publicado em 2007.

A história original, ambientada em Copenhague, ganha uma nova identidade em Edimburgo. A cidade não funciona apenas como cenário: sua arquitetura, a fotografia de tons esverdeados e acinzentados e a atmosfera melancólica ajudam a reforçar o isolamento dos personagens e a sensação de decadência institucional.

Outro diferencial está na construção de Carl. Apesar da inteligência e da determinação, o detetive demonstra arrogância, teimosia e dificuldades nas relações interpessoais. A interpretação de Matthew Goode, porém, acrescenta vulnerabilidade ao protagonista e evita reduzi-lo ao estereótipo do investigador genial e antissocial.

A série também utiliza os casos investigados para discutir traumas individuais e institucionais, construindo uma narrativa em que os conflitos pessoais têm tanta importância quanto as pistas.

Quantos episódios tem Dept. Q na Netflix?

A primeira temporada de Dept. Q conta com nove episódios, com durações que variam entre aproximadamente 42 minutos e 1 hora e 11 minutos.

Apesar de ser uma opção para quem procura uma história concentrada em poucos capítulos, a produção desenvolve o mistério de maneira gradual, intercalando pistas, conflitos paralelos e o aprofundamento dos personagens.

A recomendação é acompanhar os episódios na ordem, já que a trama principal se conecta aos acontecimentos anteriores e ganha novas camadas conforme a investigação avança.

A Netflix renovou a série para uma segunda temporada, mas ainda não divulgou uma previsão de lançamento dos próximos episódios.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas complexas, políticas e cheias de tensão, Dept. Q é uma boa escolha para a próxima maratona.

A produção combina investigação criminal, crítica às estruturas institucionais e personagens que fogem das fórmulas mais previsíveis do gênero policial. O mistério do desaparecimento de Merritt sustenta a curiosidade, enquanto as histórias paralelas ajudam a dar profundidade à narrativa.

Com uma atmosfera sombria, boas atuações e uma investigação que exige atenção aos detalhes, a série se destaca entre as opções para quem procura suspense além dos crimes e das revelações. É uma história que transforma casos esquecidos em um retrato de ambição, trauma e das falhas de um sistema que nem sempre está disposto a encarar os próprios erros.

Veja o trailer!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Netflix séries

Relacionadas

Mais lidas