Série policial da Netflix conquista 88% de aprovação com 9 episódios

Se a ideia é aproveitar o feriado para descobrir uma história capaz de prender a atenção do começo ao fim, a Netflix tem uma produção policial que merece entrar no radar. Com mistérios, personagens complexos e uma investigação que vai muito além de um desaparecimento, Dept. Q é uma opção para quem quer fugir do tédio e mergulhar em uma trama cheia de tensão.

Lançada em 2025, a série conquistou 88% de aprovação da crítica e 90% do público no Rotten Tomatoes, consolidando seu destaque entre as produções de suspense e investigação do streaming.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com uma temporada de nove episódios disponíveis, a história combina crimes não solucionados, conflitos psicológicos e questionamentos sobre o funcionamento das instituições.

O sucesso também garantiu a renovação para uma segunda temporada, ainda sem previsão de estreia. Para quem procura uma série envolvente para assistir durante o tempo livre, a produção oferece um mistério central que se desenvolve ao longo dos capítulos e deixa pistas para acompanhar até o desfecho.

Série policial da Netflix transforma casos arquivados em mistério

Criada por Scott Frank e Chandni Lakhani, Dept. Q acompanha Carl Morck (Matthew Goode), um detetive brilhante da Polícia de Edimburgo, na Escócia, conhecido tanto pela capacidade investigativa quanto pela personalidade difícil.

Após uma perseguição marcada por tiros, o policial testemunha a morte de um jovem agente e vê seu melhor amigo, James, ser baleado e ficar paraplégico. Abalado pelo trauma, Carl retorna ao trabalho e recebe uma missão que parece mais uma tentativa de afastá-lo dos colegas do que uma oportunidade profissional.

A chefia o coloca à frente do Departamento Q, uma unidade criada para solucionar investigações antigas que nunca foram concluídas. Instalado no subsolo da delegacia, o setor também funciona como uma estratégia de relações públicas para desviar a atenção dos problemas de uma força policial decadente e com poucos recursos.

O que deveria ser uma função burocrática acaba se transformando em uma investigação de grandes proporções quando Carl decide revisitar casos que a própria instituição preferia deixar esquecidos.

Desaparecimento de promotora conduz investigação

O principal mistério da temporada envolve Merritt Lingard (Chloe Pirrie), uma promotora que desapareceu e cujo caso passa a mobilizar a equipe do Departamento Q.

Enquanto os investigadores procuram respostas, a narrativa também acompanha a situação da mulher, que foi sequestrada e permanece em cativeiro. A alternância entre a investigação e o sofrimento da vítima contribui para a sensação de urgência e amplia as consequências de cada descoberta.

Carl conta com a ajuda de Akram Salim (Alexej Manvelov), um sírio que se torna seu parceiro, e Rose (Leah Byrne), uma jovem detetive com seus próprios traumas e um olhar atento aos detalhes.

A dinâmica entre os integrantes da equipe se destaca pela combinação de personalidades e métodos diferentes. Ao mesmo tempo em que busca solucionar o desaparecimento, a série desenvolve as vulnerabilidades dos personagens e mostra como experiências difíceis influenciam suas decisões.

Produção de Scott Frank vai além dos clichês policiais

Conhecido pelo trabalho em O Gambito da Rainha, Scott Frank participa da criação de Dept. Q ao lado de Chandni Lakhani. A produção adapta os livros policiais do escritor dinamarquês Jussi Adler-Olsen, incluindo elementos de A Mulher Enjaulada, publicado em 2007.

A história original, ambientada em Copenhague, ganha uma nova identidade em Edimburgo. A cidade não funciona apenas como cenário: sua arquitetura, a fotografia de tons esverdeados e acinzentados e a atmosfera melancólica ajudam a reforçar o isolamento dos personagens e a sensação de decadência institucional.

Outro diferencial está na construção de Carl. Apesar da inteligência e da determinação, o detetive demonstra arrogância, teimosia e dificuldades nas relações interpessoais. A interpretação de Matthew Goode, porém, acrescenta vulnerabilidade ao protagonista e evita reduzi-lo ao estereótipo do investigador genial e antissocial.

A série também utiliza os casos investigados para discutir traumas individuais e institucionais, construindo uma narrativa em que os conflitos pessoais têm tanta importância quanto as pistas.

Quantos episódios tem Dept. Q na Netflix?

A primeira temporada de Dept. Q conta com nove episódios, com durações que variam entre aproximadamente 42 minutos e 1 hora e 11 minutos.

Apesar de ser uma opção para quem procura uma história concentrada em poucos capítulos, a produção desenvolve o mistério de maneira gradual, intercalando pistas, conflitos paralelos e o aprofundamento dos personagens.

A recomendação é acompanhar os episódios na ordem, já que a trama principal se conecta aos acontecimentos anteriores e ganha novas camadas conforme a investigação avança.

A Netflix renovou a série para uma segunda temporada, mas ainda não divulgou uma previsão de lançamento dos próximos episódios.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas complexas, políticas e cheias de tensão, Dept. Q é uma boa escolha para a próxima maratona.

A produção combina investigação criminal, crítica às estruturas institucionais e personagens que fogem das fórmulas mais previsíveis do gênero policial. O mistério do desaparecimento de Merritt sustenta a curiosidade, enquanto as histórias paralelas ajudam a dar profundidade à narrativa.

Com uma atmosfera sombria, boas atuações e uma investigação que exige atenção aos detalhes, a série se destaca entre as opções para quem procura suspense além dos crimes e das revelações. É uma história que transforma casos esquecidos em um retrato de ambição, trauma e das falhas de um sistema que nem sempre está disposto a encarar os próprios erros.