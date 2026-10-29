Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

LUTO

Antes de X-Men, Patrick Stewart construiu legado na ficção científica

Ator ajudou a transformar produção em um fenômeno da televisão e construiu um legado

Beatriz Santos
Por
Patrick Stewart em Star Trek
Patrick Stewart em Star Trek - Foto: Divulgação

Muito antes de se tornar mundialmente conhecido como o Professor Charles Xavier, da franquia X-Men, Patrick Stewart já havia conquistado um lugar na história da ficção científica como o capitão Jean-Luc Picard, um dos personagens mais emblemáticos de Star Trek.

O ator britânico morreu aos 86 anos, na quarta-feira, 28, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, deixando um legado de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29, por meio de um comunicado divulgado por representantes do artista. Segundo a declaração, o veterano enfrentava Alzheimer e demência por corpos de Lewy.

Leia Também:

LUTO

Patrick Stewart, lenda de X-Men e Star Trek, morre aos 86 anos
Patrick Stewart, lenda de X-Men e Star Trek, morre aos 86 anos imagem

POLÍTICA

Wagner Moura é cotado para ministro da Cultura no novo governo Lula
Wagner Moura é cotado para ministro da Cultura no novo governo Lula imagem

RECONHECIMENTO!

Selton Mello fará série com Viola Davis em superprodução internacional
Selton Mello fará série com Viola Davis em superprodução internacional imagem

Escolhido para protagonizar Star Trek: A Nova Geração (Star Trek: The Next Generation), em 1987, Stewart assumiu a responsabilidade de conduzir uma nova fase de uma franquia que já havia conquistado uma legião de admiradores. Sua interpretação ajudou a estabelecer a identidade da produção e consolidou Picard como uma referência da cultura pop.

Patrick Stewart ajudou a renovar Star Trek

Criada por Gene Roddenberry, Star Trek estreou na televisão em 1966 e, mesmo após o encerramento de sua série original, continuou conquistando público por meio de reprises, filmes e novas produções.

Foi nesse cenário que Star Trek: A Nova Geração chegou à televisão, em 1987, apresentando uma nova tripulação a bordo da Enterprise-D, quase um século depois das aventuras de Kirk e Spock.

A produção acompanhava as missões do capitão Jean-Luc Picard e sua equipe em jornadas de exploração espacial, encontros com novas civilizações e conflitos que frequentemente abordavam questões políticas, éticas e sociais.

Com Patrick Stewart no papel principal, a série alcançou grande sucesso. De acordo com a enciclopédia televisiva do Museum of Broadcast Communications, a produção se tornou uma das séries exibidas com maiores índices de audiência da história.

Ao longo de sete temporadas, entre 1987 e 1994, Star Trek: A Nova Geração teve 178 episódios e ampliou as possibilidades narrativas do universo criado por Roddenberry, desenvolvendo histórias mais complexas e aprofundando os personagens.

O sucesso também abriu caminho para a expansão da franquia, que passou a investir em novas séries e filmes, consolidando Star Trek como uma das propriedades mais duradouras do entretenimento.

Jean-Luc Picard se tornou um dos personagens mais importantes da franquia

A importância de Patrick Stewart para Star Trek está diretamente relacionada à construção de Jean-Luc Picard, um capitão cuja liderança se destacava pela diplomacia, pelo pensamento estratégico e pela disposição para buscar soluções por meio do diálogo.

Diferentemente de uma representação de liderança baseada apenas na força ou no combate, Picard se tornou conhecido por privilegiar a negociação, a reflexão e a compreensão de outras culturas, características alinhadas à proposta de exploração e convivência entre diferentes povos que atravessa a franquia.

A formação teatral de Stewart contribuiu para a construção de um personagem marcado pela eloquência, pela postura e pela profundidade emocional. Sua interpretação ajudou a estabelecer uma identidade própria para a nova tripulação, sem romper com o legado da série original.

A produção também abordava dilemas relacionados à humanidade, à tecnologia, à identidade e à ética, utilizando as viagens espaciais como ponto de partida para discutir questões reconhecíveis fora da ficção científica. Nesse contexto, Picard se tornou uma das figuras centrais da franquia, e a atuação de Stewart foi determinante para a conexão do público com essa nova fase.

O sucesso de Star Trek atravessou gerações

O impacto de Star Trek ultrapassou a televisão e se estendeu a diferentes formatos e comunidades de fãs. Em 2026, a franquia completa 60 anos com um universo que reúne produções televisivas, filmes, animações, jogos e publicações.

Segundo informações divulgadas pela Paramount, o universo de Star Trek soma 11 séries de televisão, 14 filmes e mais de 900 episódios, números que ajudam a dimensionar a longevidade da produção.

A franquia também construiu uma relação histórica com temas como diversidade, inclusão, exploração científica e convivência entre diferentes culturas. A própria NASA reconhece a aproximação cultural entre Star Trek e a exploração espacial, impulsionada pela visão de futuro apresentada pela série.

A permanência desse universo na cultura popular está ligada à capacidade de renovar personagens, histórias e perspectivas, mantendo elementos centrais de sua identidade ao longo das décadas.

Nesse percurso, a interpretação de Stewart ajudou a aproximar diferentes gerações de espectadores de uma mesma figura: um capitão que, mesmo diante de ameaças desconhecidas, procurava compreender antes de atacar.

Ator retornou ao papel em filmes e série própria

Depois do encerramento de Star Trek: A Nova Geração, Patrick Stewart continuou interpretando Picard em produções cinematográficas derivadas da série, incluindo Jornada nas Estrelas: Generations, Primeiro Contato, Insurreição e Nêmesis.

Anos mais tarde, o ator voltou ao personagem em Star Trek: Picard, série lançada em 2020 que acompanha uma versão mais velha do capitão, décadas depois de suas aventuras na Enterprise.

A produção permitiu revisitar a trajetória do personagem e explorar questões relacionadas ao envelhecimento, às perdas, à memória e às consequências de suas decisões.

O retorno demonstrou a força de Picard dentro da franquia e a associação construída ao longo dos anos entre o personagem e Stewart, cuja interpretação permaneceu como uma das marcas mais reconhecíveis de Star Trek.

De Star Trek a X-Men, um legado que atravessa a ficção científica

Embora tenha conquistado uma nova geração de fãs como Professor Charles Xavier, nos filmes de X-Men, Patrick Stewart já ocupava um lugar de destaque entre os grandes nomes da ficção científica.

O ator estreou como o líder dos mutantes em X-Men: O Filme, de 2000, e reprisou o papel em diferentes produções, incluindo X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e Logan (2017).

Em 2022, retornou ao personagem em uma versão alternativa de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O artista também integrou o elenco de Vingadores: Doutor Destino, previsto para dezembro de 2026.

Apesar da associação com grandes franquias, a carreira de Stewart também foi marcada pelo teatro e pela interpretação de obras de William Shakespeare. O ator integrou a Royal Shakespeare Company, recebeu dois prêmios Olivier e um Grammy e foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II, em 2010, por suas contribuições às artes.

Entre a Enterprise e os X-Men, Patrick Stewart construiu uma trajetória em que personagens de universos distintos se tornaram referências para diferentes gerações, consolidando sua presença na história do entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

séries

Relacionadas

Mais lidas