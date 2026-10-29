Antes de X-Men, Patrick Stewart construiu legado na ficção científica

Muito antes de se tornar mundialmente conhecido como o Professor Charles Xavier, da franquia X-Men, Patrick Stewart já havia conquistado um lugar na história da ficção científica como o capitão Jean-Luc Picard, um dos personagens mais emblemáticos de Star Trek.

O ator britânico morreu aos 86 anos, na quarta-feira, 28, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, deixando um legado de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão.

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A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29, por meio de um comunicado divulgado por representantes do artista. Segundo a declaração, o veterano enfrentava Alzheimer e demência por corpos de Lewy.

Escolhido para protagonizar Star Trek: A Nova Geração (Star Trek: The Next Generation), em 1987, Stewart assumiu a responsabilidade de conduzir uma nova fase de uma franquia que já havia conquistado uma legião de admiradores. Sua interpretação ajudou a estabelecer a identidade da produção e consolidou Picard como uma referência da cultura pop.

Patrick Stewart ajudou a renovar Star Trek

Criada por Gene Roddenberry, Star Trek estreou na televisão em 1966 e, mesmo após o encerramento de sua série original, continuou conquistando público por meio de reprises, filmes e novas produções.

Foi nesse cenário que Star Trek: A Nova Geração chegou à televisão, em 1987, apresentando uma nova tripulação a bordo da Enterprise-D, quase um século depois das aventuras de Kirk e Spock.

A produção acompanhava as missões do capitão Jean-Luc Picard e sua equipe em jornadas de exploração espacial, encontros com novas civilizações e conflitos que frequentemente abordavam questões políticas, éticas e sociais.

Com Patrick Stewart no papel principal, a série alcançou grande sucesso. De acordo com a enciclopédia televisiva do Museum of Broadcast Communications, a produção se tornou uma das séries exibidas com maiores índices de audiência da história.

Ao longo de sete temporadas, entre 1987 e 1994, Star Trek: A Nova Geração teve 178 episódios e ampliou as possibilidades narrativas do universo criado por Roddenberry, desenvolvendo histórias mais complexas e aprofundando os personagens.

O sucesso também abriu caminho para a expansão da franquia, que passou a investir em novas séries e filmes, consolidando Star Trek como uma das propriedades mais duradouras do entretenimento.

Jean-Luc Picard se tornou um dos personagens mais importantes da franquia

A importância de Patrick Stewart para Star Trek está diretamente relacionada à construção de Jean-Luc Picard, um capitão cuja liderança se destacava pela diplomacia, pelo pensamento estratégico e pela disposição para buscar soluções por meio do diálogo.

Diferentemente de uma representação de liderança baseada apenas na força ou no combate, Picard se tornou conhecido por privilegiar a negociação, a reflexão e a compreensão de outras culturas, características alinhadas à proposta de exploração e convivência entre diferentes povos que atravessa a franquia.

A formação teatral de Stewart contribuiu para a construção de um personagem marcado pela eloquência, pela postura e pela profundidade emocional. Sua interpretação ajudou a estabelecer uma identidade própria para a nova tripulação, sem romper com o legado da série original.

A produção também abordava dilemas relacionados à humanidade, à tecnologia, à identidade e à ética, utilizando as viagens espaciais como ponto de partida para discutir questões reconhecíveis fora da ficção científica. Nesse contexto, Picard se tornou uma das figuras centrais da franquia, e a atuação de Stewart foi determinante para a conexão do público com essa nova fase.

O sucesso de Star Trek atravessou gerações

O impacto de Star Trek ultrapassou a televisão e se estendeu a diferentes formatos e comunidades de fãs. Em 2026, a franquia completa 60 anos com um universo que reúne produções televisivas, filmes, animações, jogos e publicações.

Segundo informações divulgadas pela Paramount, o universo de Star Trek soma 11 séries de televisão, 14 filmes e mais de 900 episódios, números que ajudam a dimensionar a longevidade da produção.

A franquia também construiu uma relação histórica com temas como diversidade, inclusão, exploração científica e convivência entre diferentes culturas. A própria NASA reconhece a aproximação cultural entre Star Trek e a exploração espacial, impulsionada pela visão de futuro apresentada pela série.

A permanência desse universo na cultura popular está ligada à capacidade de renovar personagens, histórias e perspectivas, mantendo elementos centrais de sua identidade ao longo das décadas.

Nesse percurso, a interpretação de Stewart ajudou a aproximar diferentes gerações de espectadores de uma mesma figura: um capitão que, mesmo diante de ameaças desconhecidas, procurava compreender antes de atacar.

Ator retornou ao papel em filmes e série própria

Depois do encerramento de Star Trek: A Nova Geração, Patrick Stewart continuou interpretando Picard em produções cinematográficas derivadas da série, incluindo Jornada nas Estrelas: Generations, Primeiro Contato, Insurreição e Nêmesis.

Anos mais tarde, o ator voltou ao personagem em Star Trek: Picard, série lançada em 2020 que acompanha uma versão mais velha do capitão, décadas depois de suas aventuras na Enterprise.

A produção permitiu revisitar a trajetória do personagem e explorar questões relacionadas ao envelhecimento, às perdas, à memória e às consequências de suas decisões.

O retorno demonstrou a força de Picard dentro da franquia e a associação construída ao longo dos anos entre o personagem e Stewart, cuja interpretação permaneceu como uma das marcas mais reconhecíveis de Star Trek.

De Star Trek a X-Men, um legado que atravessa a ficção científica

Embora tenha conquistado uma nova geração de fãs como Professor Charles Xavier, nos filmes de X-Men, Patrick Stewart já ocupava um lugar de destaque entre os grandes nomes da ficção científica.

O ator estreou como o líder dos mutantes em X-Men: O Filme, de 2000, e reprisou o papel em diferentes produções, incluindo X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e Logan (2017).

Em 2022, retornou ao personagem em uma versão alternativa de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O artista também integrou o elenco de Vingadores: Doutor Destino, previsto para dezembro de 2026.

Apesar da associação com grandes franquias, a carreira de Stewart também foi marcada pelo teatro e pela interpretação de obras de William Shakespeare. O ator integrou a Royal Shakespeare Company, recebeu dois prêmios Olivier e um Grammy e foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II, em 2010, por suas contribuições às artes.

Entre a Enterprise e os X-Men, Patrick Stewart construiu uma trajetória em que personagens de universos distintos se tornaram referências para diferentes gerações, consolidando sua presença na história do entretenimento.