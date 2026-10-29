Patrick Stewart, lenda de X-Men e Star Trek, morre aos 86 anos

Patrick Stewart, um dos atores mais reconhecidos das franquias X-Men e Star Trek, morreu aos 86 anos, na quarta-feira, 28, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29, por meio de um comunicado divulgado por representantes do artista. Segundo a declaração, o veterano enfrentava Alzheimer e demência por corpos de Lewy.

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Com uma carreira de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão, Stewart conquistou gerações ao interpretar personagens como o Professor Charles Xavier, líder dos mutantes da Marvel, e o Capitão Jean-Luc Picard, da franquia Jornada nas Estrelas.



O ator também estava confirmado no elenco de Vingadores: Doutor Destino, previsto para dezembro de 2026, que marcará um de seus próximos lançamentos nas telas.

Patrick Stewart marcou gerações como Capitão Picard

Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do universo dos super-heróis, Patrick Stewart construiu parte de sua trajetória na ficção científica como Jean-Luc Picard, capitão da nave Enterprise em Star Trek: A Nova Geração.

O ator assumiu o papel no fim da década de 1980 e ajudou a consolidar uma nova fase da franquia, conquistando uma legião de fãs. Anos depois, retornou ao personagem em Star Trek: Picard, série que acompanhou uma versão mais velha do capitão.

Sua interpretação transformou Picard em um dos personagens mais emblemáticos da história de Jornada nas Estrelas, consolidando a presença do artista na cultura pop.

Professor Xavier eternizou o ator na Marvel

Em 2000, Patrick Stewart estreou como Professor Charles Xavier em X-Men: O Filme. Na produção, deu vida ao mentor dos mutantes e fundador dos X-Men, papel que interpretou em diferentes momentos da franquia.

Além da trilogia original, o ator retornou em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, longa que reuniu diferentes gerações de personagens da saga.

Em 2017, Stewart voltou a interpretar Xavier em Logan, filme protagonizado por Hugh Jackman que apresentou uma versão envelhecida do personagem. A produção marcou uma despedida emocionante do ator do papel, após anos associado ao líder dos mutantes.

Patrick Stewart morreu aos 86 anos - Foto: Reprodução | Marvel

Anos depois de sua trajetória nos filmes dos X-Men, Patrick Stewart também chegou ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022), o artista interpretou uma variante de Charles Xavier, em uma participação que conectou diferentes versões do universo dos super-heróis.

O ator também estava confirmado em Vingadores: Doutor Destino, próximo filme da Marvel previsto para dezembro de 2026. A produção deve reunir personagens de diferentes franquias do estúdio.

Patrick Stewart deixa legado de seis décadas

Nascido em Mirfield, na Inglaterra, Patrick Stewart construiu uma carreira que ultrapassou os limites da ficção científica e dos filmes de super-heróis. Antes de alcançar reconhecimento internacional nas telas, integrou a Royal Shakespeare Company, desenvolvendo uma trajetória também marcada pelo teatro.

Segundo o comunicado sobre sua morte, o ator estava cercado pela família e por amigos em seus últimos momentos.

A declaração também destacou sua atuação em defesa dos direitos humanos, de refugiados, de sobreviventes de violência doméstica, de veteranos e da proteção animal. O artista deixa um legado que atravessa gerações, com personagens que se tornaram referências para o cinema e a televisão.

Marvel se pronuncia após morte do ator

Em comunicado divulgado após a morte do ator, a Marvel Studios lamentou a perda de Patrick Stewart e destacou a importância de sua interpretação do Professor Charles Xavier para a trajetória dos filmes de super-heróis.

Confira a nota na íntegra

“Estamos profundamente abalados com a notícia da morte de Sir Patrick Stewart, o lendário ator inglês que deu vida ao Professor Charles Xavier. Ele tinha 86 anos.

Stewart estreou como Professor X em X-Men, de 2000, no qual incorporou a compostura, a elegância e a sabedoria do querido mutante telepata e mentor dos X-Men. Por mais de 25 anos, ele trouxe imponência e profundidade ao papel, conquistando fãs em todo o mundo e ajudando a transformar para sempre a narrativa dos super-heróis.

Ele reprisou o papel em vários filmes de X-Men, culminando em uma atuação inesquecível em Logan, de 2017. Em 2022, Stewart entrou para o Universo Cinematográfico Marvel como uma versão alternativa do Professor X em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele retornou ao papel mais uma vez em Vingadores: Doutor Destino, de 2026, sua última aparição nas telas.

Além de seu trabalho como Professor X, Stewart também ficou conhecido por sua aclamada interpretação do capitão Jean-Luc Picard em Star Trek: A Nova Geração. Sua versatilidade não conhecia limites, abrangendo desde um papel cômico em A Louca! Louca História de Robin Hood até uma atuação arrepiante em Sala Verde.

Stewart também dedicou grande parte de sua carreira a valorizar as obras de William Shakespeare, que interpretou nos palcos e nas telas, e passou muitos anos como um respeitado integrante da Royal Shakespeare Company. Sua carreira extraordinária se estendeu por mais de 60 anos e lhe rendeu diversos reconhecimentos, incluindo dois prêmios Olivier e um Grammy. Em 2010, Stewart foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em reconhecimento às suas muitas contribuições para o teatro e as artes.

Sir Patrick Stewart deixa uma marca cultural indelével e um legado duradouro. A Marvel Studios estende suas mais profundas condolências à família, aos amigos e aos fãs do ator em todo o mundo.”