13 filmes de terror da Netflix que valem sua maratona neste Halloween

O Halloween finalmente chegou e, com ele, aquela vontade de apagar as luzes, preparar a pipoca e assistir a bons filmes de terror. Celebrado neste sábado, 31 de outubro, o Dia das Bruxas é a desculpa perfeita para reunir os amigos ou aproveitar a noite com uma maratona repleta de sustos.

E não é preciso esperar até amanhã para entrar no clima. Nesta sexta-feira, 30, mesmo sem ser dia 13, já dá para começar uma seleção de 13 filmes de terror para transformar a noite em uma experiência assustadora.

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Para quem procura o que assistir na Netflix, o catálogo reúne histórias capazes de provocar diferentes tipos de medo. Entre assassinos mascarados, criaturas sobrenaturais, zumbis, vampiros e experiências perturbadoras, há opções para diferentes gostos e níveis de coragem.

Com tantas produções disponíveis, uma boa curadoria faz toda a diferença na hora de escolher o próximo filme. Pensando nisso, a lista do Cineinsite A TARDE passeia por diferentes subgêneros do terror, reunindo títulos para quem prefere tensão psicológica, horror visceral, suspense ou histórias com monstros capazes de tirar o sono.

13 filmes para ver agora na Netflix

Frankenstein

Filme recebeu diversas indicações ao Oscar 2026 - Foto: Divulgação

O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.

O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

A Substância

Filme de terror social foi extremamente aclamado pela crítica especializada - Foto: Divulgação

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) é uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão. Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.

Agora, a atriz se vê dividida entre suas duas versões (Margaret Qualley), que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade. O terror corporal transforma a busca pela juventude em uma experiência perturbadora.

Halloween

Filme retoma uma das franquias mais famosas do cinema anos após primeiro filme - Foto: Divulgação

Em Halloween, após quatro década de ter conseguido escapar do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez.

Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Pânico

Pânico é uma das franquias mais reconhecidas da história do cinema - Foto: Divulgação

Sidney Prescott (Neve Campbell) começa a desconfiar que a morte de dois estudantes está relacionada com o falecimento da sua mãe, há cerca de um ano. Enquanto isso, os jovens da pacata cidadezinha começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror.

Quem erra, morre. As perguntas seguem uma lógica que será desvendada numa grande festa escolar.

Pecadores

Filme foi aclamado pela crítica e fez sucesso nas premiações - Foto: Divulgação

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas.

Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder (e sangue), Smoke e Stack (Michael B. Jordan) terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror.

A Órfã

Filme de suspense é uma opção incrível para uma maratona surpreendente - Foto: Divulgação

Em A Órfã, Kate (Vera Farmiga) e John Coleman (Peter Sarsgaard) ficam arrasados devido a um trágico aborto. Apesar de já terem dois filhos, Daniel (Jimmy Bennett) e a surda muda Maxime (Aryana Engineer), o casal decide adotar uma criança.

Durante uma visita a um orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther (Isabelle Fuhrman) de nove anos e optam rapidamente por sua adoção. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina que passa a se tornar, dia após dia, mais misteriosa.

Intrigada, Kate desconfia que Esther não é quem aparenta ser, mas devido ao seu passado de alcoolismo tem dificuldades de provar sua teoria.

Um Lugar Silencioso

Filme que mistura terror e ficção científica é uma das franquias modernas mais famosas do gênero - Foto: Divulgação

Um Lugar Silencioso apresenta uma realidade pós-apocalíptica aterrorizante, onde criaturas cegas, mas com audição extremamente aguçada, exterminaram grande parte da população mundial. Essas entidades atacam ao menor sinal de som, obrigando os sobreviventes a viverem em completo silêncio.

A trama se concentra na família Abbott, que se refugia em uma isolada fazenda no meio-oeste dos Estados Unidos. Lee (John Krasinski) e Evelyn Abbott (Emily Blunt), junto com seus filhos (Millicent Simmonds; Cade Woodward; Noah Jupe), comunicam-se por meio de linguagem de sinais e tomam medidas rigorosas para evitar qualquer ruído, desde caminhar descalços em trilhas de areia até usar objetos acolchoados.

Cada movimento é calculado para garantir sua sobrevivência. No entanto, manter o silêncio absoluto em um mundo onde até o mais ínfimo som pode atrair a morte se torna um desafio ainda maior quando Evelyn fica grávida, adicionando uma camada extra de tensão à luta desesperada da família para sobreviver nesse ambiente hostil.

Nosferatu

Filme de Robert Eggers é uma das melhores pedidas para uma boa sessão - Foto: Divulgação

Uma nova adaptação do clássico do terror, Nosferatu é um conto gótico sobre a obsessão de um terrível vampiro por uma mulher assombrada. A história se passa nos anos de 1800 na Alemanha e acompanha o rico e misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgård) na busca por um novo lar.

O vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) fica responsável por conduzir os negócios de Orlok e, então, viaja para as montanhas da Transilvânia para prosseguir com as burocracias da nova propriedade do nobre.

O que Thomas não esperava era encontrar o mal encarnado. Todos ao seu redor lhe indicam abandonar suas viagens, enquanto, longe dali, Ellen (Lily-Rose Depp) é continuamente perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o suposto homem que Thomas encontrará e que vive sozinho num castelo em ruínas nos Cárpatos.

O Sexto Sentido

Filme possui um dos plot twists mais famosos da história do cinema - Foto: Divulgação

O psicólogo infantil Malcolm Crowe (Bruce Willis) abraça com dedicação o caso de Cole Sear (Haley Joel Osment). O garoto, de 8 anos, tem dificuldades de entrosamento no colégio e vive paralisado de medo.

Malcolm, por sua vez, busca se recuperar de um trauma sofrido anos antes, quando um de seus pacientes se suicidou na sua frente.

O Mal Que Nos Habita

Filme é uma das melhores opções de terror do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

O Mal Que nos Habita é um filme argentino de terror dirigido por Demián Rugna (Aterrorizados, The Last Gateway). A trama se passa em uma pacata cidade do interior, onde dois irmãos encontram um corpo mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigarem o ocorrido.

Eles acabam descobrindo que o homem encontrado está infectado pelo diabo e está prestes a dar a luz a um demônio real. Desesperados, os habitantes tentam escapar do local antes que o ser maligno venha à terra, mas o tempo parece não estar a seu favor e o caos é instaurado por completo.

A Casa de Cera

Filme é um clássico slasher e reconhecido pelos fãs de terror - Foto: Divulgação

Em A Casa de Cera, Carly (Elisha Cuthbert), Paige (Paris Hilton), Wade (Jared Padalecki), Nick (Chad Michael Murray) e mais dois amigos decidem viajar de carro para o maior campeonato universitário de futebol americano a ser realizado no ano. Durante a viagem eles decidem acampar à noite, planejando seguir adiante pela manhã.

Um acidente com um motorista de caminhão assusta o grupo, que no dia seguinte descobre que o carro em que estavam foi danificado. Sem saída, eles aceitam uma carona até Ambrose, a cidade mais perto do local.

Ao chegar chama a atenção do grupo a Casa de Cera de Trudy, a principal atração de Ambrose, que possui várias estátuas de cera bastante parecidas com pessoas de verdade. Porém o que eles não sabem é o motivo pelo qual as estátuas parecem tão reais.

Guerra Mundial Z

Filme de zumbi é um dos maiores sucessos do gênero - Foto: Divulgação

Uma terrível e misteriosa doença se espalha pelo mundo, transformando as pessoas em uma espécie de zumbis. A velocidade do contágio é impressionante e logo o governo americano recruta um ex-investigador da ONU (Organização das Nações Unidas) para investigar o que pode estar acontecendo e assim salvar a humanidade, tendo em vista que as previsões são as mais catastróficas possíveis.

Gerry Lane (Brad Pitt) tinha optado por dedicar mais tempo a sua esposa Karen (Mireille Enos) e as filhas, mas seu amor a pátria e o desejo de salvar sua família acabam contribuindo para que ele tope a missão.

Agora, ele precisa percorrer o caminho inverso da contaminação para tentar entender as causas ou, ao menos, indentificar uma maneira de conter o contágio até que se descubra uma cura antes do apocalipse.

Lobisomem

Filme lançado em 2025 acabou de chegar ao catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Neste arrebatador conto de horror, um homem deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo é perseguido, aterrorizado e assombrado por uma criatura que personifica seus piores pesadelos.

Com a tensão crescendo a cada momento e o perigo sempre à espreita, Lobisomem promete uma experiência cinematográfica intensa e inquietante, explorando o medo primal que surge quando o sobrenatural se torna uma ameaça real.