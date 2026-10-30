Esquecida na Netflix, minissérie de suspense é dica para sexta (30/10)

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Em meio à rotina corrida, encontrar uma boa história para acompanhar sem comprometer todos os dias de descanso pode ser um desafio. Para quem procura suspense, conspirações e mistérios capazes de prender a atenção, a Netflix tem uma minissérie que passou longe de conquistar o público como se esperava em 2026.

Com apenas oito episódios de aproximadamente 45 minutos, a produção é uma opção para quem quer começar a maratona nesta sexta-feira, 30, e terminar antes de o fim de semana acabar.

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Dentro do Círculo acompanha uma investigação criminal que transforma a vida de quatro amigos de infância em um jogo perigoso de chantagens, desconfiança e alianças frágeis.

Baseada no romance Os Corruptores, de Jorge Zepeda Patterson, a série aposta em segredos do passado e intrigas políticas para construir uma narrativa em que cada descoberta pode aumentar o risco para os protagonistas.



Apesar de ter sido uma das grandes promessas da Netflix para o ano, a produção teve pouca repercussão e acabou passando despercebida no catálogo.

Vídeo vazado coloca amigos no centro de uma investigação

A trama começa quando Tomás, jornalista do portal El Mundo, publica nas redes sociais um vídeo dos últimos momentos da atriz Pamela Dosantos, pouco antes de sua morte.

O registro viraliza por mostrar Pamela entrando na casa do secretário da Defesa Nacional, o general Augusto Salazar, o que levanta suspeitas e abre caminho para uma investigação marcada por interesses políticos.

Com a ajuda dos amigos e da própria filha, Tomás tenta descobrir quem está por trás do assassinato. A busca, porém, rapidamente ultrapassa os limites de uma apuração jornalística e coloca o grupo em perigo.

Tentativas de assassinato, sequestro e tortura passam a fazer parte do percurso dos personagens, enquanto novas informações revelam conexões inesperadas e tornam a investigação cada vez mais arriscada.

Amizade, chantagem e conspiração movimentam a história

Além do mistério em torno da morte de Pamela Dosantos, Dentro do Círculo trabalha com os conflitos entre quatro amigos que construíram trajetórias profissionais bem-sucedidas e acreditavam conhecer profundamente uns aos outros.

O vazamento de um vídeo comprometedor coloca o grupo no centro de uma rede de chantagens e expõe ambições, medos e interesses escondidos por trás de anos de convivência.

Conforme as ameaças aumentam, a lealdade entre os protagonistas começa a desaparecer. A série explora justamente essa tensão entre intimidade e desconfiança, mostrando como segredos antigos podem comprometer relações que pareciam inabaláveis.

A narrativa também incorpora elementos de suspense político e conspiração, usando as relações de poder como parte dos obstáculos enfrentados pelos personagens.

Elenco reúne nomes conhecidos das produções latinas

A minissérie conta com Osvaldo Benavides no papel de Jaime, Michel Brown como Tomás, Zuria Vega interpretando Amelia e Raúl Briones no papel de Mario.

Outros personagens importantes para a investigação são Jimena, filha de Tomás, interpretada por Natalia Coronado, e Viridiana, filha de Mario, vivida por Mariané Cartas.

María Elisa Camargo interpreta Pamela Dosantos, atriz cuja morte desencadeia os acontecimentos. Já o general Augusto Salazar é vivido por Jorge Zárate, enquanto Ramón Medína interpreta Restrepo Efraín, um dos homens que perseguem o grupo.

A dinâmica entre os personagens sustenta parte do clima de paranoia da produção, especialmente quando as relações pessoais se misturam às ameaças externas.

Oito episódios facilitam a maratona na Netflix

Para quem não quer se comprometer com temporadas extensas, Dentro do Círculo apresenta uma estrutura enxuta, com oito episódios de aproximadamente 45 minutos cada.

Ao todo, a primeira temporada soma cerca de seis horas de conteúdo, o que permite organizar uma maratona ao longo de um dia ou dividir os capítulos entre diferentes momentos do fim de semana.

A série combina investigação, ação e drama, com reviravoltas que conduzem o espectador até a resolução do mistério central. Embora guarde suas principais revelações para o episódio final, a produção também aposta em perseguições e situações de risco para movimentar a narrativa.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas complexas, com muito suspense, conspirações políticas e personagens envolvidos em jogos de poder.

A minissérie tem um mistério capaz de manter o interesse de quem acompanha histórias de investigação e tenta construir um envolvimento emocional a partir das relações entre os protagonistas.

Por outro lado, o desenvolvimento pode parecer um pouco morno em determinados momentos. Embora as cenas de ação ajudem a manter o ritmo, as grandes revelações ficam concentradas no desfecho, e a produção oferece poucas pistas para quem gosta de tentar descobrir o responsável pelo crime antes da resposta.

Ainda assim, para quem procura uma história de suspense criminal com segredos, conflitos e reviravoltas, a minissérie pode funcionar como uma opção de maratona.