Espetáculo inspirado em Jogos Vorazes chega com apresentação na Bahia

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O universo de Jogos Vorazes vai ganhar uma versão nos palcos de Lauro de Freitas. No dia 11 de novembro, às 19h30, o Cine Teatro Lauro de Freitas recebe o espetáculo de dança “Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!”, produção que transforma personagens e momentos marcantes da saga em coreografias e performances.

Com inspiração na história ambientada em Panem, a apresentação reúne os alunos em uma experiência artística que explora temas como coragem, resistência, união e liberdade. A proposta é transportar o público para o universo fictício da franquia por meio da expressão corporal, da interpretação e da dança.

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Dança leva o universo de Panem ao palco

Mais do que reproduzir cenas conhecidas da saga, o espetáculo busca traduzir em movimentos os sentimentos e os desafios presentes na narrativa. A apresentação destaca a força da união e a capacidade de manter a esperança mesmo diante de situações difíceis.

Cine Teatro Lauro de Freitas recebe o espetáculo de dança “Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!” - Foto: Divulgação

A produção também valoriza o desenvolvimento artístico dos participantes, colocando em evidência o talento, a dedicação e o trabalho coletivo construído durante a preparação. As coreografias e performances foram desenvolvidas para aproximar o público da atmosfera de aventura e emoção que marca o universo de Jogos Vorazes.



Espetáculo destaca talento dos alunos

A direção artística e coreográfica é assinada por Ana Clícia Fontes, CEO da companhia de jazz responsável pela produção. A apresentação reúne criatividade e diferentes elementos da dança para transformar a inspiração cinematográfica em uma experiência ao vivo.

Espetáculo: Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!