Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

DO CINEMA AO TEATRO

Espetáculo inspirado em Jogos Vorazes chega com apresentação na Bahia

Apresentação reúne dança, aventura e performances inspiradas no universo de Panem

Beatriz Santos
Por

O universo de Jogos Vorazes vai ganhar uma versão nos palcos de Lauro de Freitas. No dia 11 de novembro, às 19h30, o Cine Teatro Lauro de Freitas recebe o espetáculo de dança “Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!”, produção que transforma personagens e momentos marcantes da saga em coreografias e performances.

Com inspiração na história ambientada em Panem, a apresentação reúne os alunos em uma experiência artística que explora temas como coragem, resistência, união e liberdade. A proposta é transportar o público para o universo fictício da franquia por meio da expressão corporal, da interpretação e da dança.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

RUMORES DE HOLLYWOOD

James Bond: Callum Turner é apontado como favorito para viver 007
James Bond: Callum Turner é apontado como favorito para viver 007 imagem

LITERATURA

Livro de pesquisadora baiana questiona estereótipos sobre o sertão
Livro de pesquisadora baiana questiona estereótipos sobre o sertão imagem

CINEMA NACIONAL

Brasil no Oscar? Lista para Globo de Ouro põe Feito Pipa em situação difícil
Brasil no Oscar? Lista para Globo de Ouro põe Feito Pipa em situação difícil imagem

Dança leva o universo de Panem ao palco

Mais do que reproduzir cenas conhecidas da saga, o espetáculo busca traduzir em movimentos os sentimentos e os desafios presentes na narrativa. A apresentação destaca a força da união e a capacidade de manter a esperança mesmo diante de situações difíceis.

Cine Teatro Lauro de Freitas recebe o espetáculo de dança “Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!”
Cine Teatro Lauro de Freitas recebe o espetáculo de dança “Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!” - Foto: Divulgação

A produção também valoriza o desenvolvimento artístico dos participantes, colocando em evidência o talento, a dedicação e o trabalho coletivo construído durante a preparação. As coreografias e performances foram desenvolvidas para aproximar o público da atmosfera de aventura e emoção que marca o universo de Jogos Vorazes.

Espetáculo destaca talento dos alunos

A direção artística e coreográfica é assinada por Ana Clícia Fontes, CEO da companhia de jazz responsável pela produção. A apresentação reúne criatividade e diferentes elementos da dança para transformar a inspiração cinematográfica em uma experiência ao vivo.

Espetáculo: Jogos Vorazes – Que Comecem os Jogos!

  • Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Cine Teatro Lauro de Freitas, em Lauro de Freitas (BA)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinema Cultura

Relacionadas

Mais lidas