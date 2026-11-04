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LITERATURA

Livro de pesquisadora baiana questiona estereótipos sobre o sertão

Obra discute as imagens de seca e pobreza associadas ao Nordeste

Beatriz Santos
Por
Publicação propõe uma reflexão sobre a diversidade cultural e humana do sertão
Publicação propõe uma reflexão sobre a diversidade cultural e humana do sertão - Foto: Divulgação

O sertão vai muito além das imagens de terra rachada, seca e pobreza que historicamente marcaram as representações do Nordeste.

É essa percepção que a jornalista e pesquisadora baiana Sophia Mídian busca discutir no livro Desconstruindo estereótipos: o devir-sertanejo na obra de Geraldo Sarno, publicado pela Editora O Candeeiro, que será lançado em Salvador na próxima sexta-feira, 13 de novembro, às 17h, na Livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha.

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A publicação propõe uma reflexão sobre a diversidade cultural e humana do sertão a partir da filmografia do cineasta baiano Geraldo Sarno (1938–2022), conhecido por documentar a cultura popular, as migrações e as transformações sociais brasileiras.

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Após estrear na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a obra chega à capital baiana com uma pesquisa que convida os leitores a questionar imagens consolidadas sobre a região e seus habitantes.

Como o cinema ajuda a repensar o sertão

Ao analisar documentários como Viramundo, Viva Cariri! e A Terra Queima, Sophia desenvolve o conceito de devir-sertanejo, que propõe compreender o sertanejo para além de uma identidade fixa, frequentemente associada à miséria ou ao atraso.

Na perspectiva apresentada pelo livro, o sertanejo é um sujeito em constante transformação, capaz de produzir cultura, preservar memórias e construir formas de resistência.

A pesquisa utiliza o cinema como ponto de partida para discutir como o Nordeste e sua população foram representados ao longo da história, ampliando o debate sobre identidade, cultura e os estereótipos que ainda influenciam a percepção da região.

Pesquisa nasceu de convivência com Geraldo Sarno

Um dos aspectos que atravessam a publicação é a relação da autora com Geraldo Sarno. Durante anos, Sophia acompanhou reflexões sobre os filmes e os processos criativos do cineasta, por meio de encontros, entrevistas e conversas sobre cinema, literatura e filosofia no Núcleo de Audiovisual (NAU).

A convivência permitiu incorporar à pesquisa aspectos do pensamento do diretor que vão além da análise de sua filmografia.

"Este livro nasceu do desejo de homenagear o cineasta e amigo Geraldo Sarno e devolver complexidade ao sertão e às pessoas historicamente reduzidas a estereótipos. Mais do que um estudo sobre sua obra, é uma reflexão sobre o Brasil profundo e sobre a potência do cinema para reinventar nossos modos de ver o outro", afirma Sophia Mídian.

Livro propõe novo olhar sobre as identidades nordestinas

Resultado de uma pesquisa iniciada no Mestrado em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o livro busca estimular o público a refletir sobre as imagens que moldam a percepção do Nordeste e a reconhecer a pluralidade de suas identidades.

A publicação foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

Lançamento do livro Desconstruindo estereótipos: o devir-sertanejo na obra de Geraldo Sarno

  • Autora: Sophia Mídian
  • Quando: 13 de novembro de 2026, às 17h
  • Onde: Livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha, Salvador (BA)
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