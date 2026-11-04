Segunda edição do Festival ‘Onde se lê poesia’ reúne 16 poetas baianos

Siga o A TARDE no Google

A 2ª edição do Festival ‘Onde se lê poesia’ acontece gratuitamente na livraria LDM do Shopping Bela Vista, das 15h às 19h, e destaca a poesia baiana contemporânea. O evento celebra o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro, e busca dar visibilidade à produção literária local.

Com curadoria das poetas baianas Renata Ettinger e Maria Ávila, criadoras do clube de leitura que leva o mesmo nome, o festival promove encontros entre escritores e leitores, com leitura de poemas pelos próprios autores.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A grande novidade desta segunda edição é a dinâmica do "caça-versos". Em cada sessão, um poeta convidado irá selecionar e "caçar" versos específicos durante as leituras dos colegas para apresentá-los de forma conectada ao final, costurando a experiência literária. Todos os livros apresentados estarão à venda na LDM.

Segundo Maria Ávila, a principal proposta do festival é abrir espaço para novos escritores a cada edição. “A gente não repete o quadro de convidados, trazemos sempre gente nova. A ideia é dar visibilidade a essa pluralidade de vozes, sotaques e versos que vêm sendo feitos na Bahia e valorizar os nossos autores locais”, afirma.

Quais poetas participam do Festival?

A programação contará com 16 escritores e poetas baianos: Nívia Maria Vasconcellos, Lucas de Matos, Jovina Souza, Nilson Galvão, Tiago Correia, Juliana Cajives, Martha Galrão, Jorge Augusto, Mariana Paim, Vânia Melo, Meg Heloise, Leila Rosa, Wesley Correia, Nádia Virgínia, Renata Ettinger e Maria Ávila.

Para Renata Ettinger, a iniciativa cumpre um papel fundamental em aproximar os escritores e público. “O poeta tem um ritmo próprio ao escrever. Ninguém lê melhor o poema do que o próprio autor, que o conhece intimamente. Quando o poeta acorda o seu texto na voz, a palavra ganha corpo, ganha outra dimensão e isso faz muita diferença. Nossa proposta é aproximar quem escreve de quem lê, transformando a poesia em uma verdadeira experiência de presença e partilha afetiva”, completa.

Sobre o projeto

Criado em 2025 por Renata Ettinger e Maria Ávila, o Onde se lê poesia nasceu como um clube de leitura mensal com o intuito de reunir pessoas para ler poesia em voz alta de forma compartilhada.

SERVIÇO

Festival Onde se lê poesia – 2ª edição

Quando: 14 de novembro (sábado), das 15h às 19h

Onde: Livraria LDM, Shopping Bela Vista – L2/Asa Sul (Salvador-BA)

Entrada: Gratuita