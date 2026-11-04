Daniela Mercury é confirmada no Festival Virada Salvador 2027

Quem ama as músicas de Daniela Mercury vai começar 2027 em grande estilo - a cantora está confirmada entre as atrações do Festival Virada Salvador 2027, segundo apuração do Portal A TARDE.

A informação foi antecipada pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, nesta quarta-feira, 4, antes do anúncio oficial da programação da festa de Réveillon da capital baiana.

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A artista será um dos nomes a se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, que leva o nome de uma das músicas da artista e receberá o evento durante cinco dias de shows. A edição contará com mais de 100 horas de música e reunirá atrações de destaque do cenário nacional.

Questionado sobre a possibilidade de Daniela voltar a se apresentar no evento, Edington confirmou a participação da cantora, mas não revelou a data do show.

"Daniela faz parte do nosso contexto e posso dizer para vocês que ela está confirmada para tocar no Festival da Virada este ano", afirmou.

Isaac Edington - Foto: Brenda Roberta I Ag. A TARDE

Prefeitura anuncia programação nesta quarta-feira

A programação completa do Festival Virada Salvador 2027 será apresentada pela Prefeitura nesta quarta-feira, 4, a partir das 9h30, durante um evento na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio.

O prefeito Bruno Reis participará do anúncio, que também terá a apresentação de novidades sobre a estrutura e a realização da festa.

Com cinco dias de programação, o festival é uma das principais celebrações de Réveillon do país e marca a chegada do novo ano na capital baiana. Na edição anterior, o evento reuniu mais de 1 milhão de pessoas.

Além dos shows, a festa movimenta diferentes setores da economia de Salvador, especialmente o turismo, a rede hoteleira, o comércio e os serviços.

Isaac Edington destaca crescimento do festival

Ao comentar a organização dos grandes eventos da capital baiana, Isaac Edington destacou o interesse de marcas e patrocinadores e comparou a dimensão do Festival Virada Salvador à estrutura mobilizada para o Carnaval.

"Uma marca puxa a outra, então todo mundo vem junto. No Carnaval, a gente tem, circulando pela cidade como um todo, mais de 100 marcas. Não existe nenhum evento no mundo que possua uma quantidade de marcas como essa", declarou.

Festival Virada Salvador - Foto: Divulgação I Prefeitura

Segundo o presidente da Saltur, o Réveillon de Salvador também vem ampliando sua capacidade de atrair investimentos e parceiros comerciais: "O Carnaval é considerado a maior operação urbana e cultural do mundo, e o Festival da Virada está indo nesse caminho. Estamos muito felizes e animadíssimos".

Com a confirmação antecipada de Daniela Mercury, o festival já tem um nome de destaque da música baiana em sua programação, prometendo mais um ano de sucesso. As demais atrações, assim como os dias de apresentação de cada artista, serão divulgadas oficialmente pela Prefeitura de Salvador.