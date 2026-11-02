Festival de Primavera de Boipeba movimenta ilha e reúne grande público

O Festival de Primavera de Boipeba encerrou sua primeira edição neste domingo, 1º, após três dias de programação gratuita com música, dança e gastronomia na ilha.

Realizado na Praça Santo Antônio, no distrito de Cairu, no Baixo Sul do estado, o evento reuniu moradores e turistas em apresentações de diferentes ritmos e manifestações culturais.

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A última noite contou com shows do Cortejo Afro, Bambaê, Sarapatel com Pimenta e Selmo Lima, além dos DJs Gabriel Moral e Carlão. A 075 Escola de Dança também integrou a programação. O público acompanhou as apresentações, cantou e dançou até a madrugada desta segunda-feira, 2, quando a festa chegou ao fim.

"Investir em cultura é fortalecer o turismo", diz secretária

Responsável pela pasta de Cultura, Cíntia Palma, destacou a diversidade da programação e a valorização dos artistas locais.

"O festival mostrou a força da cultura como espaço de encontro, pertencimento e desenvolvimento. Tivemos música de diferentes estilos, dança, gastronomia e a participação de artistas que representam a riqueza da nossa Bahia, sem deixar de valorizar os talentos e as expressões da própria comunidade. Encerramos esta primeira edição com a certeza de que investir em cultura também é fortalecer o turismo, gerar oportunidades e celebrar aquilo que faz de Boipeba um lugar tão especial", afirmou a secretária.

Para o prefeito de Cairu, Hildécio Meireles, a escolha do fim de outubro para a realização do festival foi acertada.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa grande festa, com Boipeba movimentada, moradores e visitantes participando e um ambiente de alegria e tranquilidade. A escolha desse período, com o apoio do trade turístico e dos trabalhadores do setor, mostrou-se acertada, e tivemos ainda a ajuda de São Pedro, com esse sol maravilhoso. Queremos continuar dialogando com a comunidade, os empresários e os trabalhadores para definir o calendário dos próximos dois anos. Acredito que este seja um excelente período para o Festival de Boipeba, e ficamos felizes por alcançar os objetivos coletivos de uma comunidade tão aguerrida e acolhedora", destacou.

1º Festival de Primavera de Boipeba - Foto: Divulgação

Três dias de programação

A estreia do festival aconteceu na sexta-feira, 30, com apresentações de Maria Gadú e Geraldo Azevedo. A noite também teve participação da Camerata de Boipeba, sob regência do maestro Schneider, Cinho Sena, Nosso Samba e DJ Gabriel Moral.

No sábado, 31, subiram ao palco Afrocidade, Taian Riachão, Ritta Faromi e Pirilampo. A programação também contou com aulão de dança da 075 Escola de Dança, capoeira e atividades gastronômicas na Cozinha Show, espaço dedicado aos sabores e talentos locais.

Realizado pela Prefeitura de Cairu, por meio da Secretaria de Cultura, o evento integra o calendário cultural e turístico do município.

1º Festival de Primavera de Boipeba - Foto: Divulgação

Festival segue para Morro de São Paulo

Após a estreia em Boipeba, a programação de primavera segue para Morro de São Paulo, que recebe a 10ª edição do festival nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, na Segunda Praia.

Entre as atrações confirmadas estão Vanessa da Mata, Dubdogz, Tomate e Márcia Freire. Já Boipeba deve voltar a receber o evento em 2027.