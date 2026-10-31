Maria Gadú e Geraldo Azevedo abrem Festival de Primavera de Boipeba

As vozes de Maria Gadú e Geraldo Azevedo foram responsáveis por guiar a noite da primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba, realizada nesta sexta-feira, 30.

Com a Praça Santo Antônio tomada por moradores e visitantes, o público aproveitou a estreia com música, dança e gastronomia características da ilha.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das atrações nacionais, a programação também deu espaço aos talentos locais, com apresentações da Camerata de Boipeba, sob a regência do maestro Schneider, do grupo Raízes do Mangue, de Cinho Sena e do Nosso Samba. O DJ Gabriel encerrou a noite e colocou a praça para dançar.

Destaques culinários do festival

Uma das atrações mais interessantes do festival é a Cozinha Show, que foi comandada, no primeiro dia, por Nilda, do Bar das Meninas, e por Maria, do Cantinho da Maria. Elas apresentaram ao público os sabores e a identidade gastronômica de Boipeba. Quem comanda a cozinha neste sábado, 31, é Guido da Lagosta e, no domingo, 1º, Generei do Galeão.

Primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba - Foto: Divulgação

Alta temporada em Boipeba

A ilha vive um período de intensa movimentação turística, com grande presença de visitantes e estabelecimentos cheios. Mais do que um evento musical, a estreia do festival mostra seu potencial para fortalecer o turismo, movimentar a economia local e valorizar a cultura de Boipeba, em um encontro harmonioso entre comunidade e visitantes.

"Um evento que acaba de nascer"

Para o prefeito de Cairu, Hildécio Meireles, a estreia superou as expectativas.

"Lançamos hoje o Festival de Primavera de Boipeba, que já começa muito bem. Está muito bonita essa nossa festa e é uma grande satisfação ver a praça cheia, transbordando de visitantes, com a comunidade participando de forma efetiva. Para nós, é uma grande alegria viver o sucesso deste belo evento que acaba de nascer", destacou.

Já a secretária da Cultura de Cairu, Cintia Palma, assinalou que um evento desta natureza, “além de valorizar a cultura local, tem a capacidade de movimentar a economia e fortalecer o empreendedorismo de todo o município”.

Festival de Primavera de Boipeba

O Festival de Primavera de Boipeba é promovido pela Prefeitura de Cairu, localizada no Baixo Sul da Bahia. O evento segue neste sábado, 31, e domingo, 1º, com programação gratuita.