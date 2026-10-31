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PRAÇA CHEIA

Maria Gadú e Geraldo Azevedo abrem Festival de Primavera de Boipeba

Programação gratuita segue durante final de semana

Sara Santos
Por
Primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba
Primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba - Foto: Divulgação

As vozes de Maria Gadú e Geraldo Azevedo foram responsáveis por guiar a noite da primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba, realizada nesta sexta-feira, 30.

Com a Praça Santo Antônio tomada por moradores e visitantes, o público aproveitou a estreia com música, dança e gastronomia características da ilha.

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Além das atrações nacionais, a programação também deu espaço aos talentos locais, com apresentações da Camerata de Boipeba, sob a regência do maestro Schneider, do grupo Raízes do Mangue, de Cinho Sena e do Nosso Samba. O DJ Gabriel encerrou a noite e colocou a praça para dançar.

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Destaques culinários do festival

Uma das atrações mais interessantes do festival é a Cozinha Show, que foi comandada, no primeiro dia, por Nilda, do Bar das Meninas, e por Maria, do Cantinho da Maria. Elas apresentaram ao público os sabores e a identidade gastronômica de Boipeba. Quem comanda a cozinha neste sábado, 31, é Guido da Lagosta e, no domingo, 1º, Generei do Galeão.

Primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba
Primeira edição do Festival de Primavera de Boipeba - Foto: Divulgação

Alta temporada em Boipeba

A ilha vive um período de intensa movimentação turística, com grande presença de visitantes e estabelecimentos cheios. Mais do que um evento musical, a estreia do festival mostra seu potencial para fortalecer o turismo, movimentar a economia local e valorizar a cultura de Boipeba, em um encontro harmonioso entre comunidade e visitantes.

"Um evento que acaba de nascer"

Para o prefeito de Cairu, Hildécio Meireles, a estreia superou as expectativas.

"Lançamos hoje o Festival de Primavera de Boipeba, que já começa muito bem. Está muito bonita essa nossa festa e é uma grande satisfação ver a praça cheia, transbordando de visitantes, com a comunidade participando de forma efetiva. Para nós, é uma grande alegria viver o sucesso deste belo evento que acaba de nascer", destacou.

Já a secretária da Cultura de Cairu, Cintia Palma, assinalou que um evento desta natureza, “além de valorizar a cultura local, tem a capacidade de movimentar a economia e fortalecer o empreendedorismo de todo o município”.

Festival de Primavera de Boipeba

O Festival de Primavera de Boipeba é promovido pela Prefeitura de Cairu, localizada no Baixo Sul da Bahia. O evento segue neste sábado, 31, e domingo, 1º, com programação gratuita.

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Bahia Boipeba cairu Festival de Primavera Hildecio Meireles

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