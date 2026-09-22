ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR
Morro de São Paulo e Boipeba lançam portal com IA para atrair mais turistas
Plataforma vai conectar empresários locais a agências e operadoras de turismo
Dois dos destinos turísticos mais famosos da Bahia, Morro de São Paulo e Boipeba, ganharam uma nova estratégia para ampliar a presença no mercado nacional e internacional: uma plataforma de vendas com uso de inteligência artificial, que vai conectar empresários locais a agências e operadoras de turismo, reunindo hospedagens, passeios, experiências e outros serviços oferecidos nas ilhas.
O Portal de Vendas Oficial Morro de São Paulo & Boipeba foi lançado pela Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), juntamente com uma nova identidade visual que passa a promover os dois destinos de maneira integrada.
Em entrevista ao portal A TARDE, o presidente da ACEC, Jackson Fernandes, explicou que a proposta é transformar a oferta turística disponível em Morro de São Paulo e Boipeba em produtos que possam ser acessados e comercializados com mais facilidade pelo trade turístico, abrindo novos mercados para os empreendimentos locais.
Ele classificou a iniciativa como um novo momento para os dois destinos. “Eu diria que é um novo marco para nossos destinos de Morro de São Paulo e Boipeba. Nós lançamos hoje aqui a nossa identidade visual, que vai ser a nossa vitrine não só para o Brasil, mas para o mundo. E nós também apresentamos o portal de venda do destino de Morro de São Paulo e Boipeba, que é a solução, vamos dizer assim, comercial para esses dois destinos”, afirmou.
Como vai funcionar o portal
A plataforma funcionará no modelo B2B, conectando diretamente os empreendimentos turísticos locais a agências e operadores.
Empresários poderão:
- cadastrar hospedagens, passeios, experiências e serviços
- informar preços NET, capacidade, disponibilidade e regras comerciais.
As agências conectadas ao sistema terão acesso a esses produtos e poderão utilizá-los para montar roteiros e pacotes destinados a diferentes perfis de viajantes.
O modelo mantém a autonomia dos empresários locais. Cada operador estabelece o preço NET e as próprias regras para comercialização, enquanto as agências definem suas margens ao elaborar os pacotes.
A disponibilidade dos serviços também poderá ser administrada diretamente pelo operador e compartilhada com as agências, mecanismo pensado para tornar as negociações mais seguras e reduzir riscos de overbooking.
Para Jackson Fernandes, a tecnologia acompanha uma transformação na maneira como os turistas escolhem e compram suas viagens.
“Hoje a gente entende que o comportamento de compra do nosso cliente, do nosso turista, vem mudando. Então, é importante que o destino se atualize. E o portal vai trazer toda essa parte de tecnologia, conectando os agentes e operadores B2B a todo o nosso ecossistema do destino”, explicou.
Inteligência artificial vai ajudar a montar roteiros
Uma das novidades da plataforma é o Concierge IA, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar agências na elaboração de roteiros personalizados.
A tecnologia deverá considerar o perfil do viajante e cruzá-lo com as experiências cadastradas no portal para sugerir combinações de serviços e atividades. Com isso, quanto maior for a quantidade de produtos disponíveis na plataforma, maior será o número de possibilidades que poderão ser apresentadas às agências.
A ferramenta poderá, por exemplo, ajudar na combinação de hospedagens, experiências, gastronomia, natureza, cultura, passeios e outros serviços disponíveis nos destinos.
Novos mercados na mira
Embora Morro de São Paulo e Boipeba já tenham forte presença no turismo baiano, a estratégia também busca alcançar regiões do Brasil nas quais os destinos ainda possuem espaço para ampliar a presença comercial.
“Morro de São Paulo e Boipeba são destinos comercialmente fortes já, mas a gente tem um mercado a expandir muito grande no Brasil. Tem estados ainda que nós não temos penetração comercial e o portal vai justamente nesse viés”, disse Jackson.
A expectativa é que a ampliação da distribuição dos produtos turísticos também gere reflexos para os negócios instalados nas ilhas.
“A ideia é justamente essa”, afirmou o presidente da ACEC ao ser questionado pelo portal A TARDE sobre o impacto da chegada de mais visitantes no comércio local.
Morro e Boipeba juntos
Além da tecnologia, a estratégia envolve uma nova identidade para apresentar conjuntamente Morro de São Paulo e Boipeba ao mercado, sem eliminar as características próprias de cada destino.
O Secretário de Turismo de Cairu, Cláudio Brito afirmou ao portal A TARDE que a união busca aproveitar a força que as duas marcas já possuem.
“A marca Morro de São Paulo e a marca Boipeba é muito forte. E unindo Morro de São Paulo e Boipeba, o Morro de São Paulo internacionalmente conhecido, Boipeba, uma das ilhas mais lindas da América do Sul, nós nos tornamos ainda muito mais fortes”, declarou.
A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre a ACEC, a gestão municipal e o Conselho Municipal de Turismo. Segundo Jackson Fernandes, a articulação entre iniciativa privada e poder público foi fundamental para viabilizar a estratégia.
“Foi extremamente fundamental e importante a relação público-privada. Nós, junto à gestão municipal e também ao Conselho Municipal de Turismo, fizemos essa parceria público-privada de uma forma, eu diria assim, exemplar”, afirmou.
O portal não pretende substituir os canais de comercialização já utilizados pelos empreendimentos. A plataforma chega como uma alternativa adicional de distribuição para conectar a oferta de Morro de São Paulo e Boipeba a uma rede maior de parceiros no mercado turístico.
Confira abaixo como vai funcionar o novo portal, que estará disponível para acesso em outubro: