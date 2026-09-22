Morro de São Paulo e Boipeba lançam portal com IA para atrair mais turistas

Dois dos destinos turísticos mais famosos da Bahia, Morro de São Paulo e Boipeba, ganharam uma nova estratégia para ampliar a presença no mercado nacional e internacional: uma plataforma de vendas com uso de inteligência artificial, que vai conectar empresários locais a agências e operadoras de turismo, reunindo hospedagens, passeios, experiências e outros serviços oferecidos nas ilhas.

O Portal de Vendas Oficial Morro de São Paulo & Boipeba foi lançado pela Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), juntamente com uma nova identidade visual que passa a promover os dois destinos de maneira integrada.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o presidente da ACEC, Jackson Fernandes, explicou que a proposta é transformar a oferta turística disponível em Morro de São Paulo e Boipeba em produtos que possam ser acessados e comercializados com mais facilidade pelo trade turístico, abrindo novos mercados para os empreendimentos locais.

Ele classificou a iniciativa como um novo momento para os dois destinos. “Eu diria que é um novo marco para nossos destinos de Morro de São Paulo e Boipeba. Nós lançamos hoje aqui a nossa identidade visual, que vai ser a nossa vitrine não só para o Brasil, mas para o mundo. E nós também apresentamos o portal de venda do destino de Morro de São Paulo e Boipeba, que é a solução, vamos dizer assim, comercial para esses dois destinos”, afirmou.

Foto: Leilane Teixeira / portal A TARDE

Como vai funcionar o portal

A plataforma funcionará no modelo B2B, conectando diretamente os empreendimentos turísticos locais a agências e operadores.

Empresários poderão:

cadastrar hospedagens, passeios, experiências e serviços

informar preços NET, capacidade, disponibilidade e regras comerciais.

As agências conectadas ao sistema terão acesso a esses produtos e poderão utilizá-los para montar roteiros e pacotes destinados a diferentes perfis de viajantes.

O modelo mantém a autonomia dos empresários locais. Cada operador estabelece o preço NET e as próprias regras para comercialização, enquanto as agências definem suas margens ao elaborar os pacotes.

Foto: Divulgação ACEC

A disponibilidade dos serviços também poderá ser administrada diretamente pelo operador e compartilhada com as agências, mecanismo pensado para tornar as negociações mais seguras e reduzir riscos de overbooking.

Para Jackson Fernandes, a tecnologia acompanha uma transformação na maneira como os turistas escolhem e compram suas viagens.

“Hoje a gente entende que o comportamento de compra do nosso cliente, do nosso turista, vem mudando. Então, é importante que o destino se atualize. E o portal vai trazer toda essa parte de tecnologia, conectando os agentes e operadores B2B a todo o nosso ecossistema do destino”, explicou.

Inteligência artificial vai ajudar a montar roteiros

Uma das novidades da plataforma é o Concierge IA, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar agências na elaboração de roteiros personalizados.

A tecnologia deverá considerar o perfil do viajante e cruzá-lo com as experiências cadastradas no portal para sugerir combinações de serviços e atividades. Com isso, quanto maior for a quantidade de produtos disponíveis na plataforma, maior será o número de possibilidades que poderão ser apresentadas às agências.

A ferramenta poderá, por exemplo, ajudar na combinação de hospedagens, experiências, gastronomia, natureza, cultura, passeios e outros serviços disponíveis nos destinos.

Foto: Divulgação ACEC

Novos mercados na mira

Embora Morro de São Paulo e Boipeba já tenham forte presença no turismo baiano, a estratégia também busca alcançar regiões do Brasil nas quais os destinos ainda possuem espaço para ampliar a presença comercial.

“Morro de São Paulo e Boipeba são destinos comercialmente fortes já, mas a gente tem um mercado a expandir muito grande no Brasil. Tem estados ainda que nós não temos penetração comercial e o portal vai justamente nesse viés”, disse Jackson.

A expectativa é que a ampliação da distribuição dos produtos turísticos também gere reflexos para os negócios instalados nas ilhas.

“A ideia é justamente essa”, afirmou o presidente da ACEC ao ser questionado pelo portal A TARDE sobre o impacto da chegada de mais visitantes no comércio local.

Morro e Boipeba juntos

Além da tecnologia, a estratégia envolve uma nova identidade para apresentar conjuntamente Morro de São Paulo e Boipeba ao mercado, sem eliminar as características próprias de cada destino.

O Secretário de Turismo de Cairu, Cláudio Brito afirmou ao portal A TARDE que a união busca aproveitar a força que as duas marcas já possuem.

“A marca Morro de São Paulo e a marca Boipeba é muito forte. E unindo Morro de São Paulo e Boipeba, o Morro de São Paulo internacionalmente conhecido, Boipeba, uma das ilhas mais lindas da América do Sul, nós nos tornamos ainda muito mais fortes”, declarou.

Secretário de Turismo de Cairu, Cláudio Brito - Foto: Leilane Teixeira / portal A TARDE

A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre a ACEC, a gestão municipal e o Conselho Municipal de Turismo. Segundo Jackson Fernandes, a articulação entre iniciativa privada e poder público foi fundamental para viabilizar a estratégia.

“Foi extremamente fundamental e importante a relação público-privada. Nós, junto à gestão municipal e também ao Conselho Municipal de Turismo, fizemos essa parceria público-privada de uma forma, eu diria assim, exemplar”, afirmou.

O portal não pretende substituir os canais de comercialização já utilizados pelos empreendimentos. A plataforma chega como uma alternativa adicional de distribuição para conectar a oferta de Morro de São Paulo e Boipeba a uma rede maior de parceiros no mercado turístico.

Confira abaixo como vai funcionar o novo portal, que estará disponível para acesso em outubro: