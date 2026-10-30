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PROGRAMAÇÃO

Finados: veja o que abre e fecha no feriado de segunda-feira

Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Imagem ilustrativa da imagem Finados: veja o que abre e fecha no feriado de segunda-feira
Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

O feriado de Finados é celebrado em todo o Brasil nesta segunda-feira, 2. A data é marcada por homenagens às pessoas que já partiram, e é comum que familiares visitem túmulos e participem de celebrações religiosas. Por conta do feriado, shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.

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Veja o que abre e fecha:

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento especial nesta segunda-feira. As lojas e os quiosques abrirão das 11h às 17h, enquanto a praça de alimentação funcionará até as 19h.

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  • Academia Lion: 7h às 12h
  • Lojas e quiosques: 11h às 17h
  • Praça de Alimentação: 11h às 19h
  • Cinema: conforme programação
  • Estacionamento: gratuito

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funcionará em horário especial, contando com abertura das lojas das 12h às 21h.

  • RedeMix: 11h às 21h
  • Lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h
  • Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping funcionará normalmente também.

  • Mix Mateus: 7h às 22h
  • Lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h
  • Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará nos seguintes horários:

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h
  • Alameda Gourmet: 11h às 23h

Outlet Premium Salvador

O Outlet Premium Salvador funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Barra

O Shopping Barra terá funcionamento especial, com lojas e praça de alimentação abrindo das 12h às 20h.

Os restaurantes do Barra Gourmet como Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica, no Piso L4, funcionarão a partir das 12h.

  • Lojas: 12h às 20h
  • Praça de Alimentação e fast food: 12h às 20h
  • Restaurantes citados: a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação da Orient Cinemas

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá funcionamento parcial. As lojas e os quiosques permanecerão fechados, enquanto os restaurantes abrirão a partir do meio-dia.

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Restaurantes: a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação da Saladearte
  • Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também funcionará em horário especial.

  • Lojas, alimentação, lazer e mercado: 12h às 21h
  • Academia: 9h às 13h

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia não fecha no feriadão, funcionando em horário especial.

  • Lojas: 13h às 21h
  • Âncoras: 12h às 21h
  • Praça de Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
  • Lazer: 12h às 21h
  • Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
  • Cinemas UCI: conforme programação
  • Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
  • Clínica: fechada

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara permanecerá fechado. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, 3.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade também ficará fechado durante o feriado, com retorno do funcionamento normal na terça-feira, 3. A Smart Fit terá horário especial, que deverá ser consultado no site da rede.

Lojas de material de construção

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h às 21h.

  • Ferreira Costa Barris: 8h às 21h
  • Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h às 21h

Mercados e feiras

O Hiperideal funcionará normalmente durante o feriado. Já os mercados municipais e a Ceasa terão horários específicos.

  • Ceasa: permissionários, das 3h às 17h; clientes, das 4h às 17h
  • Mercado de Paripe: 5h às 14h
  • Mercado das Sete Portas: 6h às 13h
  • Mercado do Ogunjá: 6h às 13h
  • Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h

As informações sobre o funcionamento do GBarbosa ainda não foram confirmadas.

Transporte

Metrô de Salvador

O metrô de Salvador terá funcionamento normal, com operação das 5h à meia-noite. A informação foi divulgada pela concessionária Metrô Bahia, da plataforma de Trilhos da Motiva.

Equipamentos culturais

Alguns dos equipamentos culturais de Salvador permanecerão fechados, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). São eles:

  • Museu Geológico da Bahia: fechado
  • Centro Gemológico da Bahia: fechado
  • Casa das Histórias de Salvador: fechada
  • Galeria Mercado: fechada
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finados região metropolitana Salvador

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