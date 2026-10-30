Finados: veja o que abre e fecha no feriado de segunda-feira

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O feriado de Finados é celebrado em todo o Brasil nesta segunda-feira, 2. A data é marcada por homenagens às pessoas que já partiram, e é comum que familiares visitem túmulos e participem de celebrações religiosas. Por conta do feriado, shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.

Veja o que abre e fecha:

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento especial nesta segunda-feira. As lojas e os quiosques abrirão das 11h às 17h, enquanto a praça de alimentação funcionará até as 19h.

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Academia Lion: 7h às 12h

7h às 12h Lojas e quiosques: 11h às 17h

11h às 17h Praça de Alimentação: 11h às 19h

11h às 19h Cinema: conforme programação

conforme programação Estacionamento: gratuito

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funcionará em horário especial, contando com abertura das lojas das 12h às 21h.

RedeMix: 11h às 21h

11h às 21h Lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h

12h às 21h Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h

12h às 21h Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping funcionará normalmente também.

Mix Mateus: 7h às 22h

7h às 22h Lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h

12h às 21h Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h

12h às 21h Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará nos seguintes horários:

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Praça de Alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Alameda Gourmet: 11h às 23h

Outlet Premium Salvador

O Outlet Premium Salvador funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Barra

O Shopping Barra terá funcionamento especial, com lojas e praça de alimentação abrindo das 12h às 20h.

Os restaurantes do Barra Gourmet como Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica, no Piso L4, funcionarão a partir das 12h.

Lojas: 12h às 20h

12h às 20h Praça de Alimentação e fast food: 12h às 20h

12h às 20h Restaurantes citados: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme programação da Orient Cinemas

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá funcionamento parcial. As lojas e os quiosques permanecerão fechados, enquanto os restaurantes abrirão a partir do meio-dia.

Lojas e quiosques: fechados

fechados Restaurantes: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme programação da Saladearte

conforme programação da Saladearte Academia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também funcionará em horário especial.

Lojas, alimentação, lazer e mercado: 12h às 21h

12h às 21h Academia: 9h às 13h

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia não fecha no feriadão, funcionando em horário especial.

Lojas: 13h às 21h

13h às 21h Âncoras: 12h às 21h

12h às 21h Praça de Alimentação e restaurantes: 12h às 21h

12h às 21h Lazer: 12h às 21h

12h às 21h Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5 Cinemas UCI: conforme programação

conforme programação Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h

12h às 21h Clínica: fechada

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara permanecerá fechado. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, 3.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade também ficará fechado durante o feriado, com retorno do funcionamento normal na terça-feira, 3. A Smart Fit terá horário especial, que deverá ser consultado no site da rede.

Lojas de material de construção

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h às 21h.

Ferreira Costa Barris: 8h às 21h

8h às 21h Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h às 21h

Mercados e feiras

O Hiperideal funcionará normalmente durante o feriado. Já os mercados municipais e a Ceasa terão horários específicos.

Ceasa: permissionários, das 3h às 17h; clientes, das 4h às 17h

permissionários, das 3h às 17h; clientes, das 4h às 17h Mercado de Paripe: 5h às 14h

5h às 14h Mercado das Sete Portas: 6h às 13h



6h às 13h Mercado do Ogunjá: 6h às 13h

6h às 13h Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h

As informações sobre o funcionamento do GBarbosa ainda não foram confirmadas.

Transporte

Metrô de Salvador

O metrô de Salvador terá funcionamento normal, com operação das 5h à meia-noite. A informação foi divulgada pela concessionária Metrô Bahia, da plataforma de Trilhos da Motiva.

Equipamentos culturais

Alguns dos equipamentos culturais de Salvador permanecerão fechados, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). São eles: