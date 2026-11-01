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Concursos na Bahia tem salários de até R$ 10 mil; veja oportunidades

Oportunidades estão distribuídas entre Salvador e interior do estado

Alice Paulilo
Por
Confira informações dos concursos abertos na Bahia em novembro
Confira informações dos concursos abertos na Bahia em novembro - Foto: Foto: Ilustrativa / Freepik/Magnific

Quem está em busca de uma oportunidade no serviço público pode aproveitar os concursos com inscrições abertas em novembro na Bahia. Ao todo, são centenas de vagas disponíveis em seleções estaduais, municipais e federais, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

As vagas contemplam áreas como saúde, educação, administração, engenharia e segurança, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

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As seleções oferecem oportunidades em diferentes cidades baianas. Para saber mais informações sobre prazos e inscrições, confira a lista abaixo.

Prefeitura de Catu

São 190 vagas para quem tem formação de nível médio ou superior, distribuídas entre áreas administrativa, trânsito, saúde e educação. As inscrições foram prorrogadas até o dia 12 de novembro; confira o site.

  • Número de vagas: 190;
  • Inscrições: até 12 de novembro;
  • Salário: entre R$ 1,6 mil e R$ 4,6 mil.

Marinha

Os selecionados vão trabalhar em Salvador ou Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As vagas são para engenheiros, fisioterapeutas, enfermeiros e mais; veja site.

  • Número de vagas: 18;
  • Inscrições: até 10 de novembro;
  • Salário: R$ 9 mil.

Indústrias Nucleares do Brasil

As vagas estão disponíveis para mais de 30 opções de profissões na cidade de Caetité, Bahia, para cadastro reserva. Mais informações no site.

  • Número de vagas: não informado;
  • Inscrições: até 11 de novembro;
  • Salário: entre R$ 3.452,00 e R$ 8.374,00.

Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) prorrogou o prazo para as inscrições do concurso público de técnicos administrativos até 6 de novembro. São 139 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, fora os benefícios. Veja site.

  • Número de vagas: 139;
  • Inscrições: até 6 de novembro;
  • Salário: entre R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39.

Prefeitura de Firmino Alves

A cidade do sul da Bahia, Firmino Alves está com 210 vagas abertas para o quadro municipal de servidores. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e técnico, com jornadas de 20 ou 40 horas semanais. Confira o site oficial.

  • Número de vagas: 210 vagas imediatas;
  • Inscrições: até 9 de novembro;
  • Salário: entre R$ 1,6 mil e R$ 4,8 mil.

Secretaria do Planejamento da Bahia (Seplag-BA)

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O concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) oferece 50 vagas na Seplag-BA. Para se inscrever, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Saiba mais no site.

  • Número de vagas: 50;
  • Inscrições: até 11 de novembro;
  • Salário: R$ 10.860,62.
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