UFBA prorroga inscrições de concurso com salários de até R$ 5,2 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Com prazo de encerramento previsto para a última quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram prorrogradas até 6 de novembro.

No total, serão 139 vagas para cargos técnico-administrativos com salários que variam de R$ 3.181,39 mil a R$ 5.215,39 mil. As oportunidades seguem disponíveis para quem tem ensino médio, formação técnica ou nível superior.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições devem ser feitas através deste link (www.avalia.org.br). Com a alteração, outros prazos também mudaram.

Confira novo calendário:

Inscrições: até 6 de novembro;

Pagamento da taxa: até 9 de novembro;

Envio de documentos para vagas reservadas: até 9 de novembro;

Resultado das solicitações para atendimento especial: 13 de novembro;

Apresentação de recursos: 16 e 17 de novembro.

Os demais itens do edital permanecem inalterados, como a prova objetiva, que permanecerá no dia 20 de dezembro. O gabarito oficial deverá ser divulgado em 21 de dezembro e o resultado está previsto para 12 de janeiro de 2027.

Os valores das taxas de inscrições também seguem os mesmos, sendo R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 150 para cargos de nível superior.

Quais são os cargos disponíveis?

Nível médio

Assistente em Administração: 94 vagas.

Nível médio/técnico

Técnico em Contabilidade: 3 vagas;

Técnico em Enfermagem: 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;

Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.

Nível superior

Administrador;

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquiteto Urbanista;

Bibliotecário/Documentalista;

Contador;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Médico em diferentes especialidades;

Médico Veterinário;

Músico;

Pedagogo;

Terapeuta Ocupacional.

A quantidade de vagas e as exigências de formação variam conforme a função. Por isso, os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos específicos de cada cargo.

Quando e onde serão realizadas as provas?

A aplicação da prova objetiva e da redação está prevista para 20 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas seguintes cidades baianas:

Salvador;

Barreiras;

Vitória da Conquista;

Juazeiro;

Teixeira de Freitas.

Todos os candidatos farão a prova objetiva e a redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação objetiva terá 60 questões distribuídas entre as seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Administração Pública;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;

Conhecimentos Específicos.

Algumas funções também terão etapas complementares, como avaliação de títulos e provas oral/prática ou prática. A prova oral/prática será aplicada aos candidatos ao cargo de Médico Veterinário. Já os inscritos para Músico/Trompete e Músico/Trombone farão apenas prova prática.

Quais os benefícios do concurso público da Ufba?

A remuneração inicial dos aprovados vai de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.

Além do salário, os profissionais poderão receber benefícios como: