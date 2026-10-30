CONCURSOS
UFBA prorroga inscrições de concurso com salários de até R$ 5,2 mil
Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil e as provas podem ser realizadas em 5 cidades baianas
Com prazo de encerramento previsto para a última quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram prorrogradas até 6 de novembro.
No total, serão 139 vagas para cargos técnico-administrativos com salários que variam de R$ 3.181,39 mil a R$ 5.215,39 mil. As oportunidades seguem disponíveis para quem tem ensino médio, formação técnica ou nível superior.
As inscrições devem ser feitas através deste link (www.avalia.org.br). Com a alteração, outros prazos também mudaram.
Confira novo calendário:
- Inscrições: até 6 de novembro;
- Pagamento da taxa: até 9 de novembro;
- Envio de documentos para vagas reservadas: até 9 de novembro;
- Resultado das solicitações para atendimento especial: 13 de novembro;
- Apresentação de recursos: 16 e 17 de novembro.
Os demais itens do edital permanecem inalterados, como a prova objetiva, que permanecerá no dia 20 de dezembro. O gabarito oficial deverá ser divulgado em 21 de dezembro e o resultado está previsto para 12 de janeiro de 2027.
Os valores das taxas de inscrições também seguem os mesmos, sendo R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 150 para cargos de nível superior.
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Quais são os cargos disponíveis?
Nível médio
- Assistente em Administração: 94 vagas.
Nível médio/técnico
- Técnico em Contabilidade: 3 vagas;
- Técnico em Enfermagem: 1 vaga;
- Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;
- Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;
- Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;
- Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.
Nível superior
- Administrador;
- Analista de Tecnologia da Informação;
- Arquiteto Urbanista;
- Bibliotecário/Documentalista;
- Contador;
- Enfermeiro;
- Engenheiro Civil;
- Médico em diferentes especialidades;
- Médico Veterinário;
- Músico;
- Pedagogo;
- Terapeuta Ocupacional.
A quantidade de vagas e as exigências de formação variam conforme a função. Por isso, os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos específicos de cada cargo.
Quando e onde serão realizadas as provas?
A aplicação da prova objetiva e da redação está prevista para 20 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas seguintes cidades baianas:
- Salvador;
- Barreiras;
- Vitória da Conquista;
- Juazeiro;
- Teixeira de Freitas.
Todos os candidatos farão a prova objetiva e a redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação objetiva terá 60 questões distribuídas entre as seguintes áreas:
Língua Portuguesa;
- Administração Pública;
- Noções de Informática;
- Raciocínio Lógico;
- Conhecimentos Específicos.
Algumas funções também terão etapas complementares, como avaliação de títulos e provas oral/prática ou prática. A prova oral/prática será aplicada aos candidatos ao cargo de Médico Veterinário. Já os inscritos para Músico/Trompete e Músico/Trombone farão apenas prova prática.
Quais os benefícios do concurso público da Ufba?
A remuneração inicial dos aprovados vai de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.
Além do salário, os profissionais poderão receber benefícios como:
- Auxílio-alimentação;
- Auxílio-creche e pré-escola;
- Vale-transporte;
- Auxílio-saúde;
- Incentivos relacionados à qualificação e à capacitação.