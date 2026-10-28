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PROCESSO SELETIVO

Ganhos de R$ 3 mil! Prefeitura da Bahia oferta 40 vagas de nível médio

As oportunidades são voltadas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS)

Carla Melo
Por
Vagas são para Agente Comunitário de Saúde
Vagas são para Agente Comunitário de Saúde - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maraú abriu um processo seletivo com 40 vagas para nível médio para Agente Comunitário de Saúde (ACS). Do total, oito oportunidades são imediatas e 32 para formação de cadastro reserva com salários de até R$ 3.242,00.

As oportunidades são voltadas a profissionais com nível médio completo, somado à residência na área da comunidade em que for atuar, e a jornada de 40 horas semanais.

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Como se inscrever

A banca organizadora responsável pelo certame é a Passaporte PDH Seleção & Desenvolvimento Humano, Assessoria & Consultoria, que receberá as inscrições por meio de sua página oficial.

A taxa de inscrição é de R$ 70, juntamente com a entrega dos comprovantes de residência na microárea pela plataforma eletrônica, entre os dias 28 de outubro e 9 de novembro de 2026.

Etapas do concurso

O processo seletivo público de Maraú terá, como primeira etapa, a inscrição e comprovação da residência, já eliminatória. A avaliação dessa documentação de residência será realizada pela Passaporte PDH.

Os candidatos deverão informar os dados pessoais. Para efeito de deferimento, o candidato deverá apresentar o comprovante de endereço com data igual ou anterior à da publicação oficial do edital.

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A segunda etapa será de submissão a uma prova objetiva de conhecimentos, que constará de questões objetivas de múltipla escolha e valerá 100 pontos. A aplicação está prevista para 13 de dezembro de 2026, contendo 40 questões sobre português, matemática, atualidades e conhecimentos específicos.

Não haverá segunda chamada para as provas. Isso significa que o não comparecimento, seja qual for o motivo que tenha determinado a ausência do candidato, implicará na sua eliminação automática.

Por fim, haverá a comprovação de habilitação por meio de certificado de conclusão de curso de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária mínima de 40 horas, de caráter eliminatório.

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concurso processo seletivo

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