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CONCURSOS

Prefeitura lança edital de concurso com 73 vagas e ganhos de R$ 12 mil

O município de Suzano oferece vagas para educação e saúde

Carla Melo
Por
As oportunidades estão distribuídas em 23 cargos
As oportunidades estão distribuídas em 23 cargos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, lançou um concurso público com 73 vagas imediatas para diversas áreas. As oportunidades oferecem salários que variam de R$ 2.105,38 a R$ 12.062,91.

As oportunidades estão distribuídas em 23 cargos, com destaque para as áreas de Educação e Saúde. Do total de vagas, 69 serão destinadas à Educação, incluindo funções de apoio escolar, docência e gestão; e as outras quatro oportunidades contemplam cargos de médicos.

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Além das vagas imediatas, o concurso permitirá a formação de cadastro reserva para dez cargos, possibilitando futuras convocações conforme a necessidade da administração municipal e as regras estabelecidas no edital.

Veja a distribuição de vagas por nível de escolaridade

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Agente de Segurança Escolar

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 2.450,95 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino fundamental completo

Agente Escolar

  • Vagas: 10 vagas (1 PcD / 2 Cota Racial)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 2.105,38 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino fundamental completo

Cozinheiro Escolar

  • Vagas: 10 vagas (1 PcD / 2 Cota Racial)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 2.188,55 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino fundamental completo

Motorista de Transporte Escolar

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 3.725,54 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino fundamental completo, curso de condutor de veículo escolar e CNH Categoria "D"

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Auxiliar de Atividades Escolares

  • Vagas: 06 vagas (1 PcD / 1 Cota Racial)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 2.450,95 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino médio completo

Auxiliar de Secretaria

  • Vagas: 06 vagas (1 PcD / 1 Cota Racial)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 2.548,25 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino médio completo

Secretário de Escola

  • Vagas: 03 vagas (1 Cota Racial)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 3.725,54 (40h/semana)
  • Requisito: Ensino médio completo

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Contador

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 8.263,89 (40h/semana)
  • Requisito: Superior em Ciências Contábeis + registro no CRC

Diretor de Escola

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 7.983,47 (40h/semana)
  • Requisito: Licenciatura em Pedagogia ou Pós em Educação + 8 anos de magistério

Médico do Trabalho (20H)

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 10.564,94 (20h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Ginecologista (10H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 5.281,16 (10h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Ginecologista (20H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 10.564,94 (20h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Neurologista (10H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 5.281,16 (10h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Neurologista (20H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 10.564,94 (20h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Pediatra (10H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 5.281,16 (10h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Pediatra (20H)

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 10.564,94 (20h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Pediatra Plantonista (24H)

  • Vagas: 02 vagas
  • Salário / Carga Horária: R\$ 12.062,91 (24h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Médico Urologista (20H)

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 10.564,94 (20h/semana)
  • Requisito: Medicina + CRM/SP + residência/título de especialista

Procurador Jurídico

  • Vagas: Cadastro Reserva (CR)
  • Salário / Carga Horária: R\$ 12.062,91 (40h/semana)
  • Requisito: Superior em Direito + Inscrição na OAB

Professor de Educação Básica Adjunto

  • Vagas: 01 vaga
  • Salário / Carga Horária: R\$ 3.940,37 (30h/semana)
  • Requisito: Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior

Professor de Educação Básica I (30H)

  • Vagas: 30

Como se inscrever

As inscrições serão feitas pelo site da empresa organizadora, Instituto Nosso Rumo, a partir das 10 horas do próximo dia 29 (quinta-feira) e ficam abertas até as 23h59 de 25 de novembro. A prova está marcada para 13 de dezembro deste ano.

Taxa de inscrição

  • Ensino Fundamental Completo: R$ 60,93.
  • Ensino Médio Completo: R$ 79,42.
  • Ensino Superior Completo: R$ 106,62.

É possível solicitar isenção da taxa aos candidatos desempregados, que recebam até 1 salário mínimo mensal ou que sejam doadores regulares de sangue no município de Suzano. A solicitação pode ser feiras de 29/10/2026 a 30/10/2026.

Etapas do Concurso

As provas serão aplicadas no dia 13/12/2026. Confira as etapas do certame:

  • Prova Objetiva (múltipla escolha): Aplicada para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.
  • Peça Processual: Exclusiva para o cargo de Procurador Jurídico.
  • Avaliação de Títulos: Para os cargos de Diretor de Escola, Procurador Jurídico e Professores.
  • Prova Prática: Para os cargos de Cozinheiro Escolar e Motorista de Transporte Escolar
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