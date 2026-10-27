Câmara Municipal abre concurso com ganhos que ultrapassam R$ 14 mil

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A Câmara Municipal de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, está com inscrições abertas para o concurso público, para preencher 26 vagas. Os salários iniciais variam de R$ 5.518,91 a R$ 11.629,67.

As oportunidades são imediatas e para formação de cadastro de reserva e voltadas a profissionais de nível médio e superior.

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Confira a distribuição da oportunidades

Técnico Legislativo (11 vagas)

Técnico Legislativo - Sonorização (2 vagas)

Técnico Legislativo - Cerimonial (2 vagas)

Analista Legislativo (1 vaga)

Analista Legislativo - Tecnologia da Informação (5 vagas)

Analista Legislativo - Segurança do Trabalho (1 vaga)

Analista Legislativo - Psicólogo (1 vaga)

Analista Legislativo - Assistente Social (1 vaga)

Analista Legislativo - Jornalismo (1 vaga)

Contador (cadastro de reserva)

Controlador Interno (1 vaga)

A jornada é de 30 horas semanais. Os vinsencimentos iniciais variam de R$ 5.518,91 a R$ 11.629,67. Os servidores também recebem auxílio-alimentação de R$ 1.500,00 e auxílio-saúde de R$ 1.000,00 mensais. Com os benefícios, os ganhos podem chegar a R$ 14.129,67.

Como se inscrever?

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do Instituto Selecon, no período de 29 de outubro de 2026 até as 23h59 do dia 30 de novembro de 2026, no horário de Cuiabá.

A taxa é de:

R$ 90,00 para cargos de nível médio

R$ 120,00 para cargos de nível superior,

O prazo de pagamento é de até 1º de dezembro de 2026. Haverá isenção para candidatos que atendam às condições previstas no edital, mediante pedido eletrônico e envio dos documentos exigidos.

Quem pode solicitar:

Candidatos em situação de desemprego ou carência econômica;

Doadores de sangue (mínimo de 3 doações);

Doadores de medula óssea;

Eleitores voluntários da Justiça Eleitoral;

Doadoras de leite materno (mínimo de 3 doações nos últimos 12 meses);

Mães de portadores de microcefalia;

Voluntários em instituições (conforme legislação específica)

Etapas do concurso

A seleção terá provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Para os cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas estão previstas para 13 de dezembro de 2026, em Cuiabá (MT), podendo ocorrer também em municípios limítrofes caso não haja locais suficientes ou adequados.

Os cargos seguem o regime estatutário. Os nomeados ficarão em estágio probatório por três anos. O concurso terá validade de dois anos, contados da publicação da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Câmara Municipal.