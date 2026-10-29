Prefeitura baiana oferece mais de 240 vagas para todos os níveis

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A Prefeitura de Aracatu, no sudoeste da Bahia, abriu as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 245 vagas. As oportunidades oferecem salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.565,32.

O certame oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva para pessoas com deficiência e candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Os contratados vão trabalhar em jornadas semanais de 20, 30 ou 40 horas.

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Os cargos ofertados neste processo seletivo simplificado são os seguintes:

Assistente Social: nível superior;

Neuropsicopedagogo(a): nível superior;

Neuropsicólogo(a): nível superior;

Nutricionista: nível superior;

Psicólogo(a): nível superior;

Psicopedagogo(a): nível superior;

Professor(a) Nível I: nível superior;

Professor(a) P II – Artes: nível superior;

Professor(a) P II – Ciências Biológicas: nível superior;

Professor(a) P II – Educação Física: nível superior;

Professor(a) P II – Geografia: nível superior;

Professor(a) P II – História: nível superior;

Professor(a) P II – Inglês: nível superior;

Professor(a) P II – Matemática: nível superior;

Professor(a) P II – Português: nível superior;

Acompanhante Terapêutico: nível médio;

Agente Administrativo: nível médio;

Monitor(a): nível médio;

Motorista C/D: nível fundamental;

Motorista B: nível fundamental;

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental.

Como se inscrever

O prazo para se inscrever neste processo seletivo simplificado foi aberto às 8h do dia 28 de outubro e vai até as 23h59 da data provável de 9 de novembro de 2026, no site da banca PLANEJAR Consultoria e Planejamento LTDA.

Os valores cobrados como taxa de inscrição variam de R$ 50,00 a R$ 70,00.

Etapas do concurso

Todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão realizadas no município de Aracatu, na data provável de 29 de novembro de 2026.

As provas serão compostas por 35 questões objetivas de múltipla escolha, que serão distribuídas entre as disciplinas de Português, Conhecimentos em Informática, Conhecimentos Gerais/Atualidades, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos.

Haverá ainda a etapa de prova de títulos, que tem caráter meramente classificatório, e a terceira fase consiste em entrevista, de caráter classificatório.