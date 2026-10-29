CONCURSOS
Concurso Ufba: inscrições de mais 130 vagas encerram nesta quinta
Cargos para nível médio, técnico e superior tem salário de até R$ 5 mil, fora os benefícios
Candidatos interessados em participar do concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) têm até as 23h59 desta quinta-feira, 29, para se inscrever. O processo seletivo oferece 139 vagas para técnicos administrativos, com oportunidades para quem tem ensino médio, formação técnica ou nível superior.
Os salários iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, além de benefícios. A maior parte das vagas é para o cargo de Assistente em Administração, que concentra 94 oportunidades e exige nível médio.
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Avalia, responsável pela organização do certame.
A taxa de inscrição é de:
- R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico;
- R$ 150 para cargos de nível superior.
Quais são os cargos disponíveis?
O edital contempla funções de diferentes áreas. Confira as oportunidades:
Nível médio
- Assistente em Administração: 94 vagas.
Nível médio/técnico
- Técnico em Contabilidade: 3 vagas;
- Técnico em Enfermagem: 1 vaga;
- Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;
- Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;
- Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;
- Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.
Nível superior
Há oportunidades para os seguintes cargos:
- Administrador;
- Analista de Tecnologia da Informação;
- Arquiteto Urbanista;
- Bibliotecário/Documentalista;
- Contador;
- Enfermeiro;
- Engenheiro Civil;
- Médico em diferentes especialidades;
- Médico Veterinário;
- Músico;
- Pedagogo;
- Terapeuta Ocupacional.
A quantidade de vagas e as exigências de formação variam conforme a função. Por isso, os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos específicos de cada cargo.
Quando e onde serão realizadas as provas?
A aplicação da prova objetiva e da redação está prevista para 20 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas seguintes cidades baianas:
- Salvador;
- Barreiras;
- Vitória da Conquista;
- Juazeiro;
- Teixeira de Freitas.
O gabarito oficial deverá ser divulgado em 21 de dezembro. Já o resultado das provas está previsto para 12 de janeiro de 2027.
Todos os candidatos farão a prova objetiva e a redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação objetiva terá 60 questões distribuídas entre as seguintes áreas:
- Língua Portuguesa;
- Administração Pública;
- Noções de Informática;
- Raciocínio Lógico;
- Conhecimentos Específicos.
Algumas funções também terão etapas complementares, como avaliação de títulos e provas oral/prática ou prática. A prova oral/prática será aplicada aos candidatos ao cargo de Médico Veterinário. Já os inscritos para Músico/Trompete e Músico/Trombone farão apenas prova prática.
Qual é o salário?
A remuneração inicial dos aprovados vai de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.
Além do salário, os profissionais poderão receber benefícios como:
- Auxílio-alimentação;
- Auxílio-creche e pré-escola;
- Vale-transporte;
- Auxílio-saúde;
- Incentivos relacionados à qualificação e à capacitação.
Quem pode concorrer às vagas reservadas?
O concurso prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas. A distribuição segue os percentuais e os critérios definidos no edital.
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O certame terá validade de um ano, a partir da publicação da homologação no Diário Oficial da União. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme decisão da Ufba.
Antes de concluir a inscrição, os candidatos devem consultar o edital completo. O documento reúne informações sobre os requisitos de cada cargo, o conteúdo das provas, o cronograma, as regras de reserva de vagas e os demais critérios do processo seletivo.