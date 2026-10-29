Concurso Ufba: inscrições de mais 130 vagas encerram nesta quinta

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Candidatos interessados em participar do concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) têm até as 23h59 desta quinta-feira, 29, para se inscrever. O processo seletivo oferece 139 vagas para técnicos administrativos, com oportunidades para quem tem ensino médio, formação técnica ou nível superior.

Os salários iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, além de benefícios. A maior parte das vagas é para o cargo de Assistente em Administração, que concentra 94 oportunidades e exige nível médio.

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As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Avalia, responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição é de:

R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico;

R$ 150 para cargos de nível superior.

Quais são os cargos disponíveis?

O edital contempla funções de diferentes áreas. Confira as oportunidades:

Nível médio

Assistente em Administração: 94 vagas.

Nível médio/técnico

Técnico em Contabilidade: 3 vagas;

Técnico em Enfermagem: 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;

Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.

Nível superior

Há oportunidades para os seguintes cargos:

Administrador;

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquiteto Urbanista;

Bibliotecário/Documentalista;

Contador;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Médico em diferentes especialidades;

Médico Veterinário;

Músico;

Pedagogo;

Terapeuta Ocupacional.

A quantidade de vagas e as exigências de formação variam conforme a função. Por isso, os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos específicos de cada cargo.

Quando e onde serão realizadas as provas?

A aplicação da prova objetiva e da redação está prevista para 20 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas seguintes cidades baianas:

Salvador;

Barreiras;

Vitória da Conquista;

Juazeiro;

Teixeira de Freitas.

O gabarito oficial deverá ser divulgado em 21 de dezembro. Já o resultado das provas está previsto para 12 de janeiro de 2027.

Todos os candidatos farão a prova objetiva e a redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação objetiva terá 60 questões distribuídas entre as seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Administração Pública;



Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;



Conhecimentos Específicos.

Algumas funções também terão etapas complementares, como avaliação de títulos e provas oral/prática ou prática. A prova oral/prática será aplicada aos candidatos ao cargo de Médico Veterinário. Já os inscritos para Músico/Trompete e Músico/Trombone farão apenas prova prática.

Qual é o salário?

A remuneração inicial dos aprovados vai de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.

Além do salário, os profissionais poderão receber benefícios como:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-creche e pré-escola;

Vale-transporte;

Auxílio-saúde;

Incentivos relacionados à qualificação e à capacitação.

Quem pode concorrer às vagas reservadas?

O concurso prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas. A distribuição segue os percentuais e os critérios definidos no edital.

O certame terá validade de um ano, a partir da publicação da homologação no Diário Oficial da União. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme decisão da Ufba.

Antes de concluir a inscrição, os candidatos devem consultar o edital completo. O documento reúne informações sobre os requisitos de cada cargo, o conteúdo das provas, o cronograma, as regras de reserva de vagas e os demais critérios do processo seletivo.